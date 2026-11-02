गर्मी और बिजली कटौती की नो टेंशन, Amazon पर सबसे ज्यादा बिक रहे इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो, देखें कीमत

अमेजन पर गर्मियों और पावर कट से राहत देने के लिए हाई-बैकअप वाले इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो पर भारी छूट मिल रही है। Luminous और Exide जैसे टॉप ब्रांड्स के इन बेस्ट-सेलिंग सेट्स को आप बजट-फ्रेंडली कीमत और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मियों में नो लोड-शेडिंग! Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो पर बंपर छूट गर्मियों के मौसम में बार-बार बिजली कटने की समस्या से हर कोई परेशान रहता है। ऐसे में एक मजबूत और टिकाऊ इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो ही घर को 24 घंटे रोशन रख सकता है। E-commerce प्लेटफॉर्म Amazon India पर इस समय Luminous, Exide, Microtek और Livguard जैसे दिग्गज ब्रांड्स के पावरफुल इनवर्टर और बैटरी सेट्स पर बेहतरीन डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स मिल रहे हैं।

inverter battery combos

150Ah से 200Ah कॉम्बो: लंबी पावर कट के लिए बेस्ट 2BHK और 3BHK घरों के लिए 150Ah और 200Ah टॉल ट्यूबलर (Tall Tubular) बैटरी वाले कॉम्बो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये सेट 5 से 8 घंटे का अनवरत पावर बैकअप देते हैं, जिससे पंखे, लाइट्स, वाई-फाई राउटर और टीवी बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। साइनवेव टेक्नोलॉजी होने के कारण महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

किफायती कीमत और फ्री इंस्टॉलेशन सुविधा Amazon पर इन बेस्ट-सेलिंग कॉम्बो पैक्स की शुरुआती कीमत ₹16,500 से शुरू होकर प्रीमियम मॉडल के लिए ₹30,000 तक जाती है। इसके साथ ही, कई प्रमुख ब्रांड्स डोरस्टेप डिलीवरी और फ्री प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रहे हैं। यदि आप भी इस गर्मी बिजली की कटौती से बचना चाहते हैं, तो बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर इन्हें बेहद सस्ती कीमत में ऑर्डर कर सकते हैं।

अगर आप छोटे घर, दुकान या ऑफिस के लिए किफायती और टिकाऊ पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Okaya Inverter with Battery Combo (700VA / 90Ah) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेज़न पर 32% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट एडवांस ट्रू साइन वेव टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे टीवी, लैपटॉप और वाई-फाई राउटर को पूरी सुरक्षा देता है। इस सेट में आपको 700VA (560W) का इनवर्टर और 90Ah की जंबो ट्यूबलर बैटरी एक साथ मिलती है, जिससे आपको अलग से कोई एक्सेसरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications चेंजओवर टाइम 10ms (बिजली जाने पर बिना किसी रुकावट के उपकरण चलते रहते हैं) चार्जिंग स्पीड Super Intelli Charge बैटरी वारंटी 48 महीने इनवर्टर वारंटी 36 महीने (3 साल) क्यों खरीदें किफायती और वैल्यू फॉर मनी कम मेंटेनेंस सुरक्षित और स्मार्ट प्रोटेक्शन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प सीमित लोड क्षमता कम Ah बैटरी

अगर आप पारंपरिक लेड-एसिड (Lead-Acid) बैटरी के भारी वजन, बार-बार पानी भरने के झंझट और कम लाइफसाइक्लस से परेशान हैं, तो लिथियम टेक्नोलॉजी वाला Livguard (Vision) HDX 1100-Li Inverter Combo आपके लिए एक फ्यूचर-रेडी और परफेक्ट पावर बैकअप सॉल्यूशन है। Amazon पर 50% की तगड़ी छूट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट 900VA (765W) इनवर्टर और 100Ah / 12.8V LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) बैटरी के साथ आता है। इस एडवांस लिथियम बैटरी पर आपको 5 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो इसे बिना किसी मेंटेनेंस के सालों-साल चलाने के लिए एक बेहद भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Specifications सुरक्षा इन-बिल्ट BMS प्रमाणित बैकअप टाइम 400W के होम लोड पर लगभग 3.3 घंटे (3 घंटे 20 मिनट) का बैकअप बैटरी वारंटी 5 साल की प्रोडक्ट वारंटी (3 साल की गारंटेड परफॉरमेंस) इनवर्टर वारंटी 36 महीने (3 साल) क्यों खरीदें जीरो मेंटेनेंस फास्ट चार्जिंग & लंबी लाइफ स्मार्ट LCD डिस्प्ले 5 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत ज्यादा सीमित लोड क्षमता

यदि आप घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद, स्मार्ट और सुंदर दिखने वाला पावर बैकअप सेट तलाश रहे हैं, तो Luminous Zelio+ 1100 Inverter Combo with Trolley आपके लिए सबसे बेस्ट-सेलिंग ऑप्शंस में से एक है। Amazon पर 15% डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट 900VA (756W) pure sine wave इनवर्टर, 150Ah टॉल ट्यूबलर बैटरी और एक मजबूत ट्रॉली के साथ आता है। इस सेट की सबसे बड़ी खासियत इसका स्मार्ट LED डिस्प्ले है, जो बैकअप टाइम और चार्जिंग स्टेटस मिनटों में बताता है। साथ ही, ट्रॉली शामिल होने की वजह से बैटरी और इनवर्टर को घर में किसी भी जगह आसानी से रखा जा सकता है।

Specifications ब्रांड इंस्टॉलेशन फ्री / ब्रांड इंस्टॉलेशन सपोर्ट उपलब्ध सुरक्षा इन-बिल्ट BMS/MCB प्रोटेक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन डिस्प्ले 32-बिट माइक्रोकंट्रोलर के साथ डिजिटल LCD डिस्प्ले बैटरी वारंटी 36 महीने (18 महीने फ्री रिप्लेसमेंट + 18 महीने प्रो-राटा) क्यों खरीदें स्मार्ट LCD डिस्प्ले ट्रॉली के साथ कम्प्लीट सेट साइलेंट और स्मूथ ऑपरेशन लॉन्ग बैकअप ट्यूबलर बैटरी क्यों खोजें विकल्प साल में 2-3 बार डिस्टिल्ड वॉटर (पानी टॉप-अप) चेक करना जरूरी टॉल ट्यूबलर बैटरी काफी भारी

अगर आप एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो, दीवार पर टंग जाए और जिसे मेंटेन करने का कोई झंझट न हो, तो Microtek I-Lithium 1500 SW WiFi Pearl Edition Inverter आपके लिए एक गेम-चेंजर प्रोडक्ट है। Amazon पर 57% के बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह ऑल-इन-वन इनवर्टर 1100VA (925W) आउटपुट और 1280Wh LiFePO4 लिथियम-आयन बैटरी के साथ आता है। इसमें बैटरी इन-बिल्ट (अंदर ही फिट) होती है, इसलिए अलग से भारी-भरकम बैटरी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, WiFi कनेक्टिविटी और ऐप मॉनिटरिंग के जरिए आप अपने मोबाइल पर ही बैटरी लेवल और बैकअप स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Specifications सुरक्षा इन-बिल्ट स्मार्ट BMS (ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवर-चार्जिंग प्रोटेक्शन) वारंटी 5 साल की कम्प्लीट ऑनसाइट वारंटी डिजाइन एलिगेंट वाइट पर्ल फिनिश बैटरी लाइफ 12+ साल तक की संभावित लाइफ बैटरी क्षमता & प्रकार 12.8V 100Ah (1280Wh) LiFePO4 क्यों खरीदें स्मार्ट WiFi मॉनिटरिंग ऑल-इन-वन वॉल-माउंटेड डिजाइन जीरो मेंटेनेंस & फास्ट चार्जिंग ज्यादा लोड क्षमता क्यों खोजें विकल्प प्रारंभिक कीमत अधिक अलग से दूसरी बैटरी जोड़कर क्षमता नहीं बढ़ा सकते

अगर आप भारतीय बाजार में पावर बैकअप के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड की तलाश में हैं, तो Exide Inverter & Battery Combo (1125VA + 150Ah) आपके लिए एक ऑल-राउंडर और हैवी-ड्यूटी विकल्प है। Amazon पर 35% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट EXIDE STAR12V1125 (1125VA / 12V) Pure Sine Wave इनवर्टर और INVA Master IMTT1500 (150Ah) टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है। इस कॉम्बो की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी लंबी वारंटी सुविधा है, जहाँ बैटरी पर आपको 60 महीने (5 साल) की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जो इसे घर, दुकान और ऑफिस के पावर बैकअप के लिए बेफिक्र विकल्प बनाती है।

Specifications स्मार्ट सेफ्टी इंडिकेटर्स LED डिस्प्ले, ओवरलोड प्रोटेक्शन, थर्मल रीसेट स्विच और मैनुअल बाईपास स्विच विशेष टेक्नोलॉजी PLEX Pro Load Expert बैटरी वारंटी 60 महीने / 5 साल (36 महीने फ्री रिप्लेसमेंट + 24 महीने प्रो-राटा) इनवर्टर वारंटी 42 महीने (36 महीने स्टैंडर्ड + 6 महीने रजिस्ट्रेशन पर) इनवर्टर बॉडी Material कॉपर ट्रांसफॉर्मर और DSP सर्किट बोर्ड के साथ मेटल बॉडी क्यों खरीदें लंबी 5 साल की बैटरी वारंटी हैवी-ड्यूटी कॉपर ट्रांसफॉर्मर ज्यादा लोड संभालने में सक्षम मैनुअल बाईपास स्विच Exide का तगड़ा सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प लेड-एसिड मेंटेनेंस ट्रॉली साथ में नहीं

अगर आप एक मॉडर्न, स्टाइलिश और ऑल-इन-वन पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Raavi RPower 1250 Lithium-Ion Inverter आपके लिए एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल में 46% के बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्पैक्ट लिथियम इनवर्टर 1100VA / 900W Pure Sine Wave आउटपुट और 1280Wh इन-बिल्ट LiFePO4 बैटरी के साथ आता है। इसमें आपको अलग से भारी-भरकम बैटरी या ट्रॉली खरीदने और रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसका वॉल-माउंटेड और वुडन फिनिश डिजाइन घर के इंटीरियर को भी एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications डिजाइन कॉम्पैक्ट वॉल-माउंटेड वारंटी 5 साल की ऑनसाइट बैटरी वारंटी और 3 साल की ऑनसाइट इनवर्टर वारंटी चार्जिंग टाइम लगभग 4 घंटे में फुल चार्ज प्रमाणित बैकअप टाइम 200W लोड पर लगातार 6+ घंटे का बैकअप क्यों खरीदें जीरो मेंटेनेंस 900W की हैवी लोड क्षमता फास्ट चार्जिंग & लॉन्ग लाइफ 5 साल की ऑनसाइट वारंटी क्यों खोजें विकल्प प्रारंभिक कीमत अधिक फिक्स्ड बैटरी कैपेसिटी

यदि आप घर या ऑफिस के लिए एक बेहद एडवांस, लंबे समय तक चलने वाले और प्रीमियम पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Graphene Lithium 1000VA Wall Mount Inverter आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। Amazon पर 26% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह इनवर्टर 1000VA (850W) Pure Sine Wave आउटपुट और 1400Wh इन-बिल्ट लिथियम बैटरी के साथ आता है। इस इनवर्टर की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 20 साल की लंबी लाइफ (6000 चार्ज साइकल्स) और 5 साल की ऑनसाइट रिप्लेसमेंट वारंटी है। इसमें बैटरी इन-बिल्ट होने के कारण आपको अलग से किसी भारी टॉल ट्यूबलर बैटरी या ट्रॉली की जरूरत नहीं होती।

Specifications सुरक्षा & टेक्नोलॉजी डुअल कैपेसिटर टेक्नोलॉजी, बेहतर हीट हैंडलिंग और जीरो मेंटेनेंस वारंटी पूरे इनवर्टर और इन-बिल्ट बैटरी पर 5 साल की कम्प्लीट ऑनसाइट रिप्लेसमेंट वारंटी डिस्प्ले विस्तृत स्टेटस देखने के लिए LCD डिस्प्ले बैटरी लाइफ & साइकल्स 6000 चार्ज साइकल्स क्यों खरीदें 20 साल तक की लंबी लाइफ 5 साल की ऑनसाइट रिप्लेसमेंट वारंटी जीरो मेंटेनेंस वॉल-माउंटेड स्पेस-सेविंग डिजाइन क्यों खोजें विकल्प प्रारंभिक कीमत ज्यादा फिक्स्ड बैटरी कैपेसिटी

Q1. Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो की शुरुआती कीमत क्या है और 2BHK घर के लिए कितना खर्च आएगा? उत्तर: Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो की शुरुआती कीमत लगभग ₹12,600 (700VA + 90Ah) से शुरू होती है। अगर आपके पास 2BHK या 3BHK घर है और आपको 4 से 6 घंटे का बैकअप चाहिए, तो 150Ah टॉल ट्यूबलर बैटरी वाले कॉम्बो सेट (जैसे Luminous Zelio+ या Exide 1125VA कॉम्बो) की कीमत ₹18,000 से ₹22,500 के बीच रहती है।

Q2. क्या Amazon पर लिथियम-आयन (Lithium-Ion) इनवर्टर कॉम्बो, लेड-एसिड बैटरी से ज्यादा महंगे हैं? उत्तर: हाँ, लिथियम-आयन टेक्नोलॉजी वाले इनवर्टर (जैसे Microtek I-Lithium, Raavi या Graphene) की शुरुआती कीमत ₹26,000 से ₹30,000 के आसपास होती है। हालाँकि ये लेड-एसिड (Lead-Acid) कॉम्बो से महंगे होते हैं, लेकिन इनमें जीरो मेंटेनेंस (पानी नहीं डालना पड़ता), 12 से 20 साल की लंबी लाइफ, 5 साल की वारंटी और कॉम्पैक्ट वॉल-माउंटेड (दीवार पर टांगने योग्य) डिजाइन मिलता है।

Q3. Amazon से इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो खरीदते समय किन अतिरिक्त ऑफर्स से पैसे बचाए जा सकते हैं?

उत्तर: Amazon पर खरीदारी करते समय आप इन तरीकों से ज्यादा बचत कर सकते हैं:

बैंक डिस्काउंट: HDFC, ICICI या SBI बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर ₹1,000 से ₹1,750 तक की तुरंत छूट मिलती है।

No Cost EMI: ₹700 से ₹1,000 प्रति महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुन सकते हैं।