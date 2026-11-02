गर्मी और बिजली कटौती की नो टेंशन, Amazon पर सबसे ज्यादा बिक रहे इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो, देखें कीमत
अमेजन पर गर्मियों और पावर कट से राहत देने के लिए हाई-बैकअप वाले इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो पर भारी छूट मिल रही है। Luminous और Exide जैसे टॉप ब्रांड्स के इन बेस्ट-सेलिंग सेट्स को आप बजट-फ्रेंडली कीमत और आकर्षक ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों में नो लोड-शेडिंग! Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो पर बंपर छूट
गर्मियों के मौसम में बार-बार बिजली कटने की समस्या से हर कोई परेशान रहता है। ऐसे में एक मजबूत और टिकाऊ इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो ही घर को 24 घंटे रोशन रख सकता है। E-commerce प्लेटफॉर्म Amazon India पर इस समय Luminous, Exide, Microtek और Livguard जैसे दिग्गज ब्रांड्स के पावरफुल इनवर्टर और बैटरी सेट्स पर बेहतरीन डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स मिल रहे हैं।
150Ah से 200Ah कॉम्बो: लंबी पावर कट के लिए बेस्ट
2BHK और 3BHK घरों के लिए 150Ah और 200Ah टॉल ट्यूबलर (Tall Tubular) बैटरी वाले कॉम्बो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। ये सेट 5 से 8 घंटे का अनवरत पावर बैकअप देते हैं, जिससे पंखे, लाइट्स, वाई-फाई राउटर और टीवी बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। साइनवेव टेक्नोलॉजी होने के कारण महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
किफायती कीमत और फ्री इंस्टॉलेशन सुविधा
Amazon पर इन बेस्ट-सेलिंग कॉम्बो पैक्स की शुरुआती कीमत ₹16,500 से शुरू होकर प्रीमियम मॉडल के लिए ₹30,000 तक जाती है। इसके साथ ही, कई प्रमुख ब्रांड्स डोरस्टेप डिलीवरी और फ्री प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रहे हैं। यदि आप भी इस गर्मी बिजली की कटौती से बचना चाहते हैं, तो बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर इन्हें बेहद सस्ती कीमत में ऑर्डर कर सकते हैं।
1. Okaya Inverter with Battery Combo for Home,Office & Shops | ATSW 950 12V Pure Sine Wave Inverter 700VA with 36 Months Warranty & OPJXT12048 90AH XBD+ Certified JXT Battery with 48 Months Warranty
अगर आप छोटे घर, दुकान या ऑफिस के लिए किफायती और टिकाऊ पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Okaya Inverter with Battery Combo (700VA / 90Ah) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अमेज़न पर 32% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट एडवांस ट्रू साइन वेव टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे टीवी, लैपटॉप और वाई-फाई राउटर को पूरी सुरक्षा देता है। इस सेट में आपको 700VA (560W) का इनवर्टर और 90Ah की जंबो ट्यूबलर बैटरी एक साथ मिलती है, जिससे आपको अलग से कोई एक्सेसरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू फॉर मनी
कम मेंटेनेंस
सुरक्षित और स्मार्ट प्रोटेक्शन
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित लोड क्षमता
कम Ah बैटरी
2. Vision Vision HDX 1100-Li 900VA Inverter + 100Ah/12.8V LiFePO4 Battery Combo, 5-Year Battery Warranty
अगर आप पारंपरिक लेड-एसिड (Lead-Acid) बैटरी के भारी वजन, बार-बार पानी भरने के झंझट और कम लाइफसाइक्लस से परेशान हैं, तो लिथियम टेक्नोलॉजी वाला Livguard (Vision) HDX 1100-Li Inverter Combo आपके लिए एक फ्यूचर-रेडी और परफेक्ट पावर बैकअप सॉल्यूशन है। Amazon पर 50% की तगड़ी छूट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट 900VA (765W) इनवर्टर और 100Ah / 12.8V LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) बैटरी के साथ आता है। इस एडवांस लिथियम बैटरी पर आपको 5 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो इसे बिना किसी मेंटेनेंस के सालों-साल चलाने के लिए एक बेहद भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीरो मेंटेनेंस
फास्ट चार्जिंग & लंबी लाइफ
स्मार्ट LCD डिस्प्ले
5 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत ज्यादा
सीमित लोड क्षमता
3. Luminous Inverter & Battery Combo with Trolley for Home & Shops | Zelio+ 1100 (900VA/12V) Pure Sine Wave Inverter | RC 18000 150 Ah Tall Tubular Battery | 36 M Inverter & 36 M Battery Warranty
यदि आप घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद, स्मार्ट और सुंदर दिखने वाला पावर बैकअप सेट तलाश रहे हैं, तो Luminous Zelio+ 1100 Inverter Combo with Trolley आपके लिए सबसे बेस्ट-सेलिंग ऑप्शंस में से एक है। Amazon पर 15% डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट 900VA (756W) pure sine wave इनवर्टर, 150Ah टॉल ट्यूबलर बैटरी और एक मजबूत ट्रॉली के साथ आता है। इस सेट की सबसे बड़ी खासियत इसका स्मार्ट LED डिस्प्ले है, जो बैकअप टाइम और चार्जिंग स्टेटस मिनटों में बताता है। साथ ही, ट्रॉली शामिल होने की वजह से बैटरी और इनवर्टर को घर में किसी भी जगह आसानी से रखा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट LCD डिस्प्ले
ट्रॉली के साथ कम्प्लीट सेट
साइलेंट और स्मूथ ऑपरेशन
लॉन्ग बैकअप ट्यूबलर बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
साल में 2-3 बार डिस्टिल्ड वॉटर (पानी टॉप-अप) चेक करना जरूरी
टॉल ट्यूबलर बैटरी काफी भारी
4. Microtek I-Lithium 1500 SW WiFi Pearl Edition Inverter (1100VA/925W) with 1280Wh 12.8V Li-Ion Battery | 12+ Year Life | 5-Year Onsite Warranty | Ideal for Home, Office & Shop | White
अगर आप एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो, दीवार पर टंग जाए और जिसे मेंटेन करने का कोई झंझट न हो, तो Microtek I-Lithium 1500 SW WiFi Pearl Edition Inverter आपके लिए एक गेम-चेंजर प्रोडक्ट है। Amazon पर 57% के बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह ऑल-इन-वन इनवर्टर 1100VA (925W) आउटपुट और 1280Wh LiFePO4 लिथियम-आयन बैटरी के साथ आता है। इसमें बैटरी इन-बिल्ट (अंदर ही फिट) होती है, इसलिए अलग से भारी-भरकम बैटरी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, WiFi कनेक्टिविटी और ऐप मॉनिटरिंग के जरिए आप अपने मोबाइल पर ही बैटरी लेवल और बैकअप स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट WiFi मॉनिटरिंग
ऑल-इन-वन वॉल-माउंटेड डिजाइन
जीरो मेंटेनेंस & फास्ट चार्जिंग
ज्यादा लोड क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
प्रारंभिक कीमत अधिक
अलग से दूसरी बैटरी जोड़कर क्षमता नहीं बढ़ा सकते
5. Exide Inverter & Battery Combo for Home, Office & Shop–STAR12V1125(1125VA/12V) Pure Sine Wave Home UPS+INVA Master IMTT1500 150Ah Tall Tubular Battery|42M Inverter & 60M B Warranty
अगर आप भारतीय बाजार में पावर बैकअप के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड की तलाश में हैं, तो Exide Inverter & Battery Combo (1125VA + 150Ah) आपके लिए एक ऑल-राउंडर और हैवी-ड्यूटी विकल्प है। Amazon पर 35% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्बो सेट EXIDE STAR12V1125 (1125VA / 12V) Pure Sine Wave इनवर्टर और INVA Master IMTT1500 (150Ah) टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है। इस कॉम्बो की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी लंबी वारंटी सुविधा है, जहाँ बैटरी पर आपको 60 महीने (5 साल) की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जो इसे घर, दुकान और ऑफिस के पावर बैकअप के लिए बेफिक्र विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी 5 साल की बैटरी वारंटी
हैवी-ड्यूटी कॉपर ट्रांसफॉर्मर
ज्यादा लोड संभालने में सक्षम
मैनुअल बाईपास स्विच
Exide का तगड़ा सर्विस नेटवर्क
क्यों खोजें विकल्प
लेड-एसिड मेंटेनेंस
ट्रॉली साथ में नहीं
6. Raavi RPower 1250 Lithium-Ion Inverter with Battery 1100VA/1280Wh | 900W Pure Sine Wave | Runs 10 Lights & 10 Fans | BIS Certified | Zero Maintenance | 5Y Onsite Warranty | for Home, Office & Shops
अगर आप एक मॉडर्न, स्टाइलिश और ऑल-इन-वन पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Raavi RPower 1250 Lithium-Ion Inverter आपके लिए एक शानदार विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल में 46% के बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह कॉम्पैक्ट लिथियम इनवर्टर 1100VA / 900W Pure Sine Wave आउटपुट और 1280Wh इन-बिल्ट LiFePO4 बैटरी के साथ आता है। इसमें आपको अलग से भारी-भरकम बैटरी या ट्रॉली खरीदने और रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसका वॉल-माउंटेड और वुडन फिनिश डिजाइन घर के इंटीरियर को भी एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीरो मेंटेनेंस
900W की हैवी लोड क्षमता
फास्ट चार्जिंग & लॉन्ग लाइफ
5 साल की ऑनसाइट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रारंभिक कीमत अधिक
फिक्स्ड बैटरी कैपेसिटी
7. Graphene Lithium 1000VA Inverter with Upto 20 Years Life | 6000 Cycle Cell | Inbuilt 1400Wh Battery | Pure Sine Wave | UPS for Long Power Cuts | Power Backup Solution | 5-Year Replacement Warranty
यदि आप घर या ऑफिस के लिए एक बेहद एडवांस, लंबे समय तक चलने वाले और प्रीमियम पावर बैकअप की तलाश में हैं, तो Graphene Lithium 1000VA Wall Mount Inverter आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। Amazon पर 26% के डिस्काउंट के साथ मिल रहा यह इनवर्टर 1000VA (850W) Pure Sine Wave आउटपुट और 1400Wh इन-बिल्ट लिथियम बैटरी के साथ आता है। इस इनवर्टर की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 20 साल की लंबी लाइफ (6000 चार्ज साइकल्स) और 5 साल की ऑनसाइट रिप्लेसमेंट वारंटी है। इसमें बैटरी इन-बिल्ट होने के कारण आपको अलग से किसी भारी टॉल ट्यूबलर बैटरी या ट्रॉली की जरूरत नहीं होती।
Specifications
क्यों खरीदें
20 साल तक की लंबी लाइफ
5 साल की ऑनसाइट रिप्लेसमेंट वारंटी
जीरो मेंटेनेंस
वॉल-माउंटेड स्पेस-सेविंग डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
प्रारंभिक कीमत ज्यादा
फिक्स्ड बैटरी कैपेसिटी
Q1. Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो की शुरुआती कीमत क्या है और 2BHK घर के लिए कितना खर्च आएगा?
उत्तर: Amazon पर इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो की शुरुआती कीमत लगभग ₹12,600 (700VA + 90Ah) से शुरू होती है। अगर आपके पास 2BHK या 3BHK घर है और आपको 4 से 6 घंटे का बैकअप चाहिए, तो 150Ah टॉल ट्यूबलर बैटरी वाले कॉम्बो सेट (जैसे Luminous Zelio+ या Exide 1125VA कॉम्बो) की कीमत ₹18,000 से ₹22,500 के बीच रहती है।
Q2. क्या Amazon पर लिथियम-आयन (Lithium-Ion) इनवर्टर कॉम्बो, लेड-एसिड बैटरी से ज्यादा महंगे हैं?
उत्तर: हाँ, लिथियम-आयन टेक्नोलॉजी वाले इनवर्टर (जैसे Microtek I-Lithium, Raavi या Graphene) की शुरुआती कीमत ₹26,000 से ₹30,000 के आसपास होती है। हालाँकि ये लेड-एसिड (Lead-Acid) कॉम्बो से महंगे होते हैं, लेकिन इनमें जीरो मेंटेनेंस (पानी नहीं डालना पड़ता), 12 से 20 साल की लंबी लाइफ, 5 साल की वारंटी और कॉम्पैक्ट वॉल-माउंटेड (दीवार पर टांगने योग्य) डिजाइन मिलता है।
Q3. Amazon से इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो खरीदते समय किन अतिरिक्त ऑफर्स से पैसे बचाए जा सकते हैं?
उत्तर: Amazon पर खरीदारी करते समय आप इन तरीकों से ज्यादा बचत कर सकते हैं:
बैंक डिस्काउंट: HDFC, ICICI या SBI बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर ₹1,000 से ₹1,750 तक की तुरंत छूट मिलती है।
No Cost EMI: ₹700 से ₹1,000 प्रति महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुन सकते हैं।
फ्री इंस्टॉलेशन कॉम्बो: ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जिनमें Luminous या Exide जैसे ब्रांड्स द्वारा Free Delivery और Brand Installation शामिल हो।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।