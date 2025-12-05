कंपकंपाती ठंड में मिलेगी रेगिस्तान जैसी गर्माहट, सस्ते में ये रूम हीटर रहेंगे एकदम बेस्ट

संक्षेप: इस ठंड के मौसम में आप अमेजन से हीटर खरीद सकते हैं। यहां पर दिए गए सभी ऑप्शन्स आपके लिए सही रहेगा।

Follow Us on

Dec 05, 2025 04:26 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

लिविंग रूम के लिए हीटर ठंड के मौसम में काफी जरूरी हो जाता है। ठंड के मौसम में पूरे परिवार को गरमाहट देने का यह एक बढ़िया समाधान है। ये हीटर्स बड़े स्पेस को जल्दी गर्म करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कमरा कुछ ही मिनटों में कोजी महसूस होने लगता है। मॉर्डन हीटर्स में सेफ्टी फीचर्स, टेंपरेचर कंट्रोल और एनर्जी-सेविंग मोड भी दिए जाते हैं, जो इन्हें सुरक्षित और किफायती बनाते हैं। स्टाइलिश डिजाइन होने के कारण ये कमरे की सजावट में भी अच्छी तरह फिट हो जाते हैं। अमेजन पर कुछ अच्छे ऑफर्स की जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसकी कीमत 7% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये हो जाती है। यह स्पॉट हीटर छोटे और मीडियम कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 100% प्योर कॉपर वायर मोटर दी गई है, जो लंबी लाइफ और बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। 2000W हीट सेटिंग पर यह कमरे को जल्दी गर्म कर देता है। इसका प्लास्टिक और मेटल बॉडी कॉम्बिनेशन इसे मजबूत और सुरक्षित बनाता है। इसमें सेफ्टी मेष ग्रिल, कूल-टच बॉडी और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

Specifications क्षमता 250 sq ft मोटर 100% प्योर कॉपर वायर मोटर हीट सेटिंग्स 1000W और 2000W बॉडी मैटेरियल प्लास्टिक + मेटल सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी कट-ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन, थर्मल कट-ऑफ क्यों खरीदें कमरे को जल्दी गर्म लंबी लाइफ वाली कॉपर मोटर ड्यूल हीट सेटिंग्स मजबूत और सुरक्षित डिजाइन ओवरहीट व थर्मल कट-ऑफ जैसी सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प फैन की वजह से हल्की आवाज 15A प्लग की आवश्यकता लंबे समय तक एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते

इसकी कीमत 1,990 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 1,249 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 800 वॉट की पावर के साथ यह कम बिजली खर्च करता है। इसमें क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट लगे हैं, जो समान और आरामदायक हीट देते हैं। इसका कूल-टच बॉडी डिजाइन, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और मजबूत निर्माण इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications हीटिंग टाइप 2 Rod Quartz हीटर पावर 800 वॉट, कम बिजली खपत बॉडी कूल-टच बॉडी सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें बिजली की कम खपत हल्का और आसानी से ले जाने योग्य टिप-ओवर और कूल-टच बॉडी जैसी सुरक्षा क्वार्ट्ज रॉड्स से तेज और समान गर्माहट क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों में ही प्रभावी हवा न चलने के कारण स्पॉट हीटिंग तक सीमित बड़े कमरे को गर्म करने में समय ज्यादा

इसकी कीमत 2,070 रुपये है। यह पावरफुल 2000W रूम हीटर है, जो सर्दियों में बेडरूम या छोटे-मीडियम कमरे को जल्दी गर्म करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें फायर-रेज़िस्टेंट PVC वायरिंग दी गई है, जो उपयोग के दौरान सुरक्षा बढ़ाती है। इसका एडजस्टेबल हाइट डिजाइन और थर्मोस्टैट तापमान कंट्रोल इसे ज्यादा सुविधाजनक बनाते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार हीट लेवल सेट कर सकते हैं।

Specifications पावर 2000 वॉट वायरिंग फायर-रेजिस्टेंट PVC वायरिंग टेम्प्रेचर कंट्रोल एडजस्टेबल थर्मोस्टैट डिजाइन एडजस्टेबल हाइट क्यों खरीदें फायर-रेजिस्टेंट वायरिंग के साथ सुरक्षित थर्मोस्टैट से टेम्प्रेचर कंट्रोल एडजस्टेबल हाइट से आसान इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प फैन चलने पर हल्की आवाज 2000W होने के कारण बिजली खपत ज्यादा बहुत बड़े कमरों में प्रभाव कम

इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 1,087 रुपये है। यह रूम हीटर 2400 RPM की पावरफुल कॉपर विंडेड मोटर के साथ आता है, जो छोटे और मीडियम कमरे को जल्दी गर्म करता है। इसे वर्टिकल और हॉरिजॉनटल दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जगह के हिसाब से सेट करना आसान हो जाता है। इसमें 16A सॉकेट की जरूरत होती है, डिससे प्लग या सॉकेट पिघलने का खतरा न रहे।

Specifications मोटर स्पीड 2400 RPM कॉपर विंडेड मोटर डिजाइन वर्टिकल और हॉरिजॉनटल दोनों पोजिशन में इस्तेमाल एयर थ्रो रेंज 10 फीट हीट सेटिंग्स कूल / वॉर्म / हॉट पावर खपत 2000W (2 यूनिट प्रति घंटे) क्यों खरीदें तेज हीटिंग के लिए पावरफुल मोटर मल्टीफंक्शन पोजिशन (वर्टिकल और हॉरिजॉनटल) 10 फीट तक अच्छी एयर थ्रो तीन हीट मोड उपलब्ध छोटा से मीडियम कमरा जल्दी गर्म क्यों खोजें विकल्प 16A सॉकेट न होने पर इस्तेमाल मुश्किल 2000W होने से बिजली खपत ज्यादा बड़े कमरे के लिए सही एयर थ्रो नहीं

यह बेहद ही किफायती है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें PTC सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट दिया गया है, जो तेजी से और समान हीट प्रदान करता है। इसमें 1000W और 2000W, दो हीट मोड के साथ आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान सेट कर सकते हैं। यह ISI प्रमाणित है और एडवांस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसके साथ 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी जा रही है।

Specifications हीट मोड 1000W और 2000W हीटिंग टेक्नोलॉजी PTC सिरेमिक एलिमेंट सर्टिफिकेशन ISI अप्रूव्ड सुरक्षा एडवांस्ड ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल की रिप्लेसमेंट क्यों खरीदें PTC सिरेमिक एलिमेंट से फास्ट और सुरक्षित हीटिंग दो हीट मोड से पावर कंट्रोल ISI प्रमाणित ओवरहीट प्रोटेक्शन 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी क्यों खोजें विकल्प फैन चलने पर हल्की आवाज बहुत बड़े कमरों में असर कम 2000W मोड पर बिजली खपत ज्यादा

इसकी कीमत 40% डिस्काउंट के साथ 1,375 रुपये हो जाती है। इसमें डुअल हीट सेटिंग (400W + 400W) दी गई है, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका स्लिम और मॉर्डन डिजाइन आपके होम डेकोर के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। रस्ट-फ्री स्टेनलेस स्टील रिफ्लेक्टर, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और शॉक-प्रूफ बॉडी इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। यह 800W पावर खपत करता है।

Specifications हीटिंग एलिमेंट एडवांस्ड क्वार्ट्ज ट्यूब्स हीट सेटिंग ड्यूल मोड (400W + 400W = 800W) डिजाइन एलिगेंट और स्लिम रिफ्लेक्टर रस्ट-फ्री स्टेनलेस स्टील सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन, शॉक-प्रूफ बॉडी क्यों खरीदें क्विक हीटिंग क्वार्ट्ज ट्यूब कम बिजली खपत (800W) दो हीट सेटिंग विकल्प रस्ट-फ्री रिफ्लेक्टर और मजबूत बॉडी टिप-ओवर और शॉक-प्रूफ डिजाइन स्टाइलिश और हल्का क्यों खोजें विकल्प केवल छोटे कमरे के लिए सही हवा न चलने के कारण स्पॉट हीटिंग बड़े कमरे को गर्म करने में ज्यादा समय लगेगा

इसकी कीमत 1,799 रुपये है। इसमें 900W और 1800W के दो हीट सेटिंग विकल्प हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर सेट कर सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट नॉब से हीटिंग पावर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यह फायर-रेटार्डेंट मैटीरियल और ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कूल फैन फ़ंक्शन कमरे में गर्म हवा को जल्दी फैलाने में मदद करता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications हीट सेटिंग डुअल मोड 900W / 1800W थर्मोस्टैट एडजस्टेबल कंट्रोल नॉब सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन, फायर-रेटार्डेंट मैटीरियल फंक्शन कूल फैन फंक्शन वारंटी 2 साल क्यों खरीदें दो हीट सेटिंग से तापमान आसानी से कंट्रोल ओवरहीट प्रोटेक्शन और फायर-रेटार्डेंट मटीरियल से सुरक्षा कूल फैन फंक्शन से हवा तेज टिकाऊ और मजबूत डिजाइन 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे में असर सीमित 1800W मोड पर बिजली की खपत ज्यादा फैन चलने पर हल्की आवाज

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।