Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़heaters for large room to buy in this winter from amazon check all offers

फिर कहां मिलेगा इससे सस्ता रूम हीटर जो बड़े कमरों के लिए रहेगा बेस्ट, शिमला जैसी गर्मी में राजस्थान जैसी गर्मी का एहसास

संक्षेप:

बड़े कमरों के लिए हीटर खरीदना है तो हम आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 15, 2025 07:34 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share

प्रोडक्ट्स के सुझाव

बड़े कमरे के लिए हीटर खरीदना है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बड़े रूम हीटर्स ज्यादा वाट क्षमता और वाइड हीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आते हैं, जिससे पूरा कमरा जल्दी और लंबे समय तक गर्म रहता है। इनमें ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, ब्लोअर और पैनल हीटर जैसे विकल्प मिलते हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स, थर्मोस्टेट कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स इन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

1. Havells 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black

इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 11,680 रुपये हो जाती है। इसमें 2900 वॉट की पावरफुल हीटिंग दी गई है, जो बड़े कमरे को सही से गर्म करने में मदद करती है। एडवांस्ड U-Tech फास्ट हीटिंग फिन्स तेजी से गर्म होते हैं और गर्मी को देर तक बनाए रखते हैं। इसमें PTC फैन हीटर भी दिया गया है, जो तुरंत गर्म हवा फैलाने में मदद करता है। ISI अप्रूव्ड सेफ्टी इसे सुरक्षित बनाती है। इसके साथ 10 साल की फिन वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
2900 वॉट
हीटर टाइप
ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR)
फिन्स
11 एडवांस्ड U-Tech फास्ट हीटिंग फिन्स
फैन
इनबिल्ट PTC फैन हीटर
सेफ्टी
ISI अप्रूव्ड
कंट्रोल पैनल
इन्क्लाइन्ड डिजाइन
वारंटी
फिन्स पर 10 साल

क्यों खरीदें

...

फास्ट हीटिंग के लिए PTC फैन

...

हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड

...

लंबी 10 साल फिन वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत ज्यादा

...

वजन ज्यादा होने से ले जाना मुश्किल

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

2. Bajaj Majesty RH 9F Plus 2400 Watts 9 Fin Oil Filled Radiator Room Heater

इसकी कीमत 16,299 रुपये है। इसे 40% डिस्काउंट के साथ 9,699 रुपये हो जाती है। इसमें 2400 वॉट की पावर और 9 फिन डिजाइन है, जो कमरे को धीरे-धीरे लेकिन ड्यूरेबल तरीके से गर्म करता है। इनबिल्ट फैन शुरुआती समय में तेजी से हीट फैलाने में मदद करता है। टेम्परेचर कंट्रोल नॉब से आप अपनी सुविधा के अनुसार हीट सेट कर सकते हैं। DuraProtek सेफ्टी, ऑटो थर्मल कट-आउट और ISI अप्रूवल इसे सुरक्षित बनाते हैं।

Specifications

पावर
2400 वॉट
हीटर टाइप
ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR)
फिन्स
9 फिन
फैन
इनबिल्ट फैन हीटर
कंट्रोल
टेम्परेचर कंट्रोल नॉब
सेफ्टी
DuraProtek, ऑटो थर्मल कट-आउट, ISI अप्रूव्ड
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

इनबिल्ट फैन से जल्दी हीटिंग

...

मजबूत सेफ्टी फीचर्स

...

टेम्परेचर कंट्रोल से आसान इस्तेमाल

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत ज्यादा

...

वजन ज्यादा होने से मूव करना थोड़ा मुश्किल

...

शुरुआती गर्म होने में थोड़ा समय

3. Orient Electric Comforter Collection 11 fin Oil Filled Radiator | Advanced S-Shaped Fins |2900W Power| with PTC Fan Heater| 3 Heat Settings | 2 Years Warranty, Black

इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 8,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2900 वॉट की पावर दी गई है, जो पूरे कमरे में गर्मी बनाए रखता है। एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स तेजी से गर्म होते हैं, जिससे तेजी से गहीट फैलती है। इनबिल्ट PTC फैन हीटर तुरंत गर्म हवा फैलाने में मदद करता है। इसके 3 हीट सेटिंग्स से आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

पावर
2900 वॉट
हीटर टाइप
ऑयल फिल्ड रेडिएटर (OFR)
फिन्स
11 एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स
फैन
इनबिल्ट PTC फैन हीटर
हीट सेटिंग्स
3 मोड
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

बड़े कमरों के लिए सही

...

PTC फैन से फास्ट हीटिंग

...

3 हीट मोड से आसान कंट्रोल

...

मजबूत और स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत ज्यादा

...

वजन ज्यादा होने से मूव करना मुश्किल

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

4. PELONIS 30" Ceramic Tower Space Heater with Adjustable Thermostat for Large Rooms, 75° Oscillation, 12H Remote and Timer, Tipping Switch and Protection

इसकी कीमत 18,919 रुपये है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर सेट कर सकते हैं। 75 डिग्री ऑस्सिलेशन फीचर गर्म हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। रिमोट कंट्रोल और 12 घंटे का टाइमर इसे इस्तेमाल करने में मदद करता है। टिप-ओवर स्विच और मल्टी सेफ्टी प्रोटेक्शन हीटर को सुरक्षित रखते हैं।

Specifications

हीटर टाइप
सिरेमिक टॉवर स्पेस हीटर
थर्मोस्टेट
एडजस्टेबल
ऑस्सिलेशन
75° रोटेशन
कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल
सेफ्टी
टिप-ओवर स्विच और ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खरीदें

...

बड़े कमरों के लिए सही

...

रिमोट और टाइमर से आसान इस्तेमाल

...

फास्ट हीटिंग

...

हाई लेवल सेफ्टी

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

बिजली की खपत ज्यादा

...

बहुत ठंडे मौसम में लगातार इस्तेमाल की जरूरत

5. BLACK+DECKER Oil Heater for Room in Winter | 2 Years Warranty, 2500 W | Room Heater for Bedroom, Heater for Room in Winter, Room Heater for Bedroom in Winter, 3 Heat Setting, 9 Fins (White)

इसकी कीमत 17,495 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2500 वॉट की पावर और 9 फिन डिजाइन है, जो कमरे को धीरे-धीरे लेकिन लंबे समय तक समान रूप से गर्म करता है। 3 हीट सेटिंग्स की मदद से आप जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयल फिल्ड तकनीक के चलते हीटर बंद करने के बाद भी कुछ समय तक गर्मी बनी रहती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications

पावर
2500 वॉट
हीटर टाइप
ऑयल फिल्ड रूम हीटर
फिन्स
9 फिन
हीट सेटिंग्स
3 मोड
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

3 हीट मोड से आसान कंट्रोल

...

बेडरूम के लिए सही

...

ऑयल तकनीक से हीट देर तक रहती है

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की खपत ज्यादा

...

वजन ज्यादा होने से ले जाना कठिन

6. Russell Hobbs 1200W Carbon Infrared Electric Room Heater | 2 Heat Settings, Wide Oscillation, Double Carbon Tubes | 40% Less Power Consumption, Tip-Over Safety Protection | 2-Year Warranty - RCH1200W

इसकी कीमत 7,990 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डबल कार्बन ट्यूब्स लगी हैं, जो तुरंत हीटिंग देती हैं और हवा को ड्राई नहीं बनाती। इसके 2 हीट सेटिंग्स से आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। इसमें वाइड ऑस्सिलेशन फीचर भी दिया गया है। यह हीटर सामान्य हीटरों की तुलना में लगभग 40% कम बिजली खपत करता है। इसके साथ टिप-ओवर सेफ्टी प्रोटेक्शन दी गई है।

Specifications

पावर
1200 वॉट
हीटर टाइप
कार्बन इन्फ्रारेड रूम हीटर
हीट सेटिंग्स
2 मोड
हीटिंग एलिमेंट
डबल कार्बन ट्यूब्स
ऑस्सिलेशन
वाइड रोटेशन
सेफ्टी
टिप-ओवर प्रोटेक्शन
पावर खपत
लगभग 40% कम
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

कम बिजली खपत

...

हवा को ड्राई नहीं करता

...

वाइड ऑस्सिलेशन से बेहतर कवरेज

...

मजबूत सेफ्टी और वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरों के लिए सीमित

...

फैन न होने से हवा का फ्लो कम

...

कीमत नॉर्मल हीटर से थोड़ी ज्यादा

7. NUUK HÖT BAR 2-Sec Instant Heating PTC Heater for Room | Upto 20% Bill Savings | Zero Dryness | Super-Silent, Portable | Vertical & Horizontal Use | 2200W | Perfect Replacement for small 7/9 fin OFRs

इस हीटर की कीमत 8,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2200 वॉट की पावर और PTC तकनीक दी गई है, जिससे यह केवल 2 सेकंड में हीट देना शुरू कर देता है। यह हीटर लगभग 20% तक बिजली बिल की बचत में मदद करता है। जीरो ड्राईनेस तकनीक से हवा ड्राई नहीं होती, जिससे आराम बना रहता है। सुपर-साइलेंट ऑपरेशन, पोर्टेबल डिजाइन इसे एक परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications

पावर
2200 वॉट
हीटर टाइप
PTC इंस्टेंट रूम हीटर
हीटिंग टाइम
केवल 2 सेकंड
बिजली बचत
20% तक
ऑपरेशन
सुपर-साइलेंट
प्लेसमेंट
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों

क्यों खरीदें

...

बहुत फास्ट हीटिंग

...

बिजली बिल में बचत

...

हवा ड्राई नहीं करता

...

बिल्कुल शांत ऑपरेशन

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े कमरों के लिए सही नहीं

...

ज्यादा पावर पर बिजली खपत

...

OFR जैसी लंबे समय तक हीट नहीं देता

