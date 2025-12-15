फिर कहां मिलेगा इससे सस्ता रूम हीटर जो बड़े कमरों के लिए रहेगा बेस्ट, शिमला जैसी गर्मी में राजस्थान जैसी गर्मी का एहसास
बड़े कमरों के लिए हीटर खरीदना है तो हम आपकी इस काम में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बड़े कमरे के लिए हीटर खरीदना है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बड़े रूम हीटर्स ज्यादा वाट क्षमता और वाइड हीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आते हैं, जिससे पूरा कमरा जल्दी और लंबे समय तक गर्म रहता है। इनमें ऑयल-फिल्ड रेडिएटर, ब्लोअर और पैनल हीटर जैसे विकल्प मिलते हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स, थर्मोस्टेट कंट्रोल और सेफ्टी फीचर्स इन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
1. Havells 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
इसकी कीमत 35% डिस्काउंट के साथ 11,680 रुपये हो जाती है। इसमें 2900 वॉट की पावरफुल हीटिंग दी गई है, जो बड़े कमरे को सही से गर्म करने में मदद करती है। एडवांस्ड U-Tech फास्ट हीटिंग फिन्स तेजी से गर्म होते हैं और गर्मी को देर तक बनाए रखते हैं। इसमें PTC फैन हीटर भी दिया गया है, जो तुरंत गर्म हवा फैलाने में मदद करता है। ISI अप्रूव्ड सेफ्टी इसे सुरक्षित बनाती है। इसके साथ 10 साल की फिन वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग के लिए PTC फैन
हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड
लंबी 10 साल फिन वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
वजन ज्यादा होने से ले जाना मुश्किल
कीमत थोड़ी ज्यादा
2. Bajaj Majesty RH 9F Plus 2400 Watts 9 Fin Oil Filled Radiator Room Heater
इसकी कीमत 16,299 रुपये है। इसे 40% डिस्काउंट के साथ 9,699 रुपये हो जाती है। इसमें 2400 वॉट की पावर और 9 फिन डिजाइन है, जो कमरे को धीरे-धीरे लेकिन ड्यूरेबल तरीके से गर्म करता है। इनबिल्ट फैन शुरुआती समय में तेजी से हीट फैलाने में मदद करता है। टेम्परेचर कंट्रोल नॉब से आप अपनी सुविधा के अनुसार हीट सेट कर सकते हैं। DuraProtek सेफ्टी, ऑटो थर्मल कट-आउट और ISI अप्रूवल इसे सुरक्षित बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इनबिल्ट फैन से जल्दी हीटिंग
मजबूत सेफ्टी फीचर्स
टेम्परेचर कंट्रोल से आसान इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
वजन ज्यादा होने से मूव करना थोड़ा मुश्किल
शुरुआती गर्म होने में थोड़ा समय
3. Orient Electric Comforter Collection 11 fin Oil Filled Radiator | Advanced S-Shaped Fins |2900W Power| with PTC Fan Heater| 3 Heat Settings | 2 Years Warranty, Black
इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 8,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2900 वॉट की पावर दी गई है, जो पूरे कमरे में गर्मी बनाए रखता है। एडवांस्ड S-शेप्ड फिन्स तेजी से गर्म होते हैं, जिससे तेजी से गहीट फैलती है। इनबिल्ट PTC फैन हीटर तुरंत गर्म हवा फैलाने में मदद करता है। इसके 3 हीट सेटिंग्स से आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए सही
PTC फैन से फास्ट हीटिंग
3 हीट मोड से आसान कंट्रोल
मजबूत और स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
वजन ज्यादा होने से मूव करना मुश्किल
कीमत थोड़ी ज्यादा
4. PELONIS 30" Ceramic Tower Space Heater with Adjustable Thermostat for Large Rooms, 75° Oscillation, 12H Remote and Timer, Tipping Switch and Protection
इसकी कीमत 18,919 रुपये है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर सेट कर सकते हैं। 75 डिग्री ऑस्सिलेशन फीचर गर्म हवा को पूरे कमरे में समान रूप से फैलाता है। रिमोट कंट्रोल और 12 घंटे का टाइमर इसे इस्तेमाल करने में मदद करता है। टिप-ओवर स्विच और मल्टी सेफ्टी प्रोटेक्शन हीटर को सुरक्षित रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए सही
रिमोट और टाइमर से आसान इस्तेमाल
फास्ट हीटिंग
हाई लेवल सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बिजली की खपत ज्यादा
बहुत ठंडे मौसम में लगातार इस्तेमाल की जरूरत
5. BLACK+DECKER Oil Heater for Room in Winter | 2 Years Warranty, 2500 W | Room Heater for Bedroom, Heater for Room in Winter, Room Heater for Bedroom in Winter, 3 Heat Setting, 9 Fins (White)
इसकी कीमत 17,495 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2500 वॉट की पावर और 9 फिन डिजाइन है, जो कमरे को धीरे-धीरे लेकिन लंबे समय तक समान रूप से गर्म करता है। 3 हीट सेटिंग्स की मदद से आप जरूरत के अनुसार टेम्प्रेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑयल फिल्ड तकनीक के चलते हीटर बंद करने के बाद भी कुछ समय तक गर्मी बनी रहती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 हीट मोड से आसान कंट्रोल
बेडरूम के लिए सही
ऑयल तकनीक से हीट देर तक रहती है
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत ज्यादा
वजन ज्यादा होने से ले जाना कठिन
6. Russell Hobbs 1200W Carbon Infrared Electric Room Heater | 2 Heat Settings, Wide Oscillation, Double Carbon Tubes | 40% Less Power Consumption, Tip-Over Safety Protection | 2-Year Warranty - RCH1200W
इसकी कीमत 7,990 रुपये है। इसे 37% डिस्काउंट के साथ 4,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें डबल कार्बन ट्यूब्स लगी हैं, जो तुरंत हीटिंग देती हैं और हवा को ड्राई नहीं बनाती। इसके 2 हीट सेटिंग्स से आप जरूरत के अनुसार पावर चुन सकते हैं। इसमें वाइड ऑस्सिलेशन फीचर भी दिया गया है। यह हीटर सामान्य हीटरों की तुलना में लगभग 40% कम बिजली खपत करता है। इसके साथ टिप-ओवर सेफ्टी प्रोटेक्शन दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खपत
हवा को ड्राई नहीं करता
वाइड ऑस्सिलेशन से बेहतर कवरेज
मजबूत सेफ्टी और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सीमित
फैन न होने से हवा का फ्लो कम
कीमत नॉर्मल हीटर से थोड़ी ज्यादा
7. NUUK HÖT BAR 2-Sec Instant Heating PTC Heater for Room | Upto 20% Bill Savings | Zero Dryness | Super-Silent, Portable | Vertical & Horizontal Use | 2200W | Perfect Replacement for small 7/9 fin OFRs
इस हीटर की कीमत 8,999 रुपये है। इसे 28% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2200 वॉट की पावर और PTC तकनीक दी गई है, जिससे यह केवल 2 सेकंड में हीट देना शुरू कर देता है। यह हीटर लगभग 20% तक बिजली बिल की बचत में मदद करता है। जीरो ड्राईनेस तकनीक से हवा ड्राई नहीं होती, जिससे आराम बना रहता है। सुपर-साइलेंट ऑपरेशन, पोर्टेबल डिजाइन इसे एक परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत फास्ट हीटिंग
बिजली बिल में बचत
हवा ड्राई नहीं करता
बिल्कुल शांत ऑपरेशन
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
ज्यादा पावर पर बिजली खपत
OFR जैसी लंबे समय तक हीट नहीं देता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।