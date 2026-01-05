महज 999 रुपये में इन Heaters के साथ कमरा हो जाएगा फटाफट गर्म, ये हैं धाकड़ डील

संक्षेप: अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक अच्छा रूम हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Jan 05, 2026

बेडरूम के लिए हीटर चुनते समय आराम, सुरक्षा और एनर्जी एफिशियंसी सबसे जरूरी होती है। बेडरूम हीटर तेज और समान हीटिंग की सुविधा देते हैं, जिससे ठंडी रातों में कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। थर्मोस्टेट कंट्रोल, ओवरहीट प्रोटेक्शन और शांत ऑपरेशन जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित बनाते हैं। कई हीटरों में एडजस्टेबल हीट सेटिंग और पोर्टेबल डिजाइन भी होता है, जिससे आप उसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अमेजन पर उपलब्ध ये बेडरूम हीटर आपके लिए बेस्ट साबित होंगे।

इसकी कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये हो जाती है। यह पोर्टेबल रूम हीटर सर्दियों के मौसम में घर को जल्दी और सुरक्षित तरीके से गर्म रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें 2000W की पावर दी गई है, जिससे कम समय में बेहतर हीट मिलती है। दो हीटिंग मोड होने से आप जरूरत के अनुसार हीटर की गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना आसान बनाता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर से सुरक्षा बनी रहती है।

Specifications पावर 2000W हीटिंग मोड 2 मोड सेफ्टी एडवांस ओवरहीट प्रोटेक्शन डिजाइन पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट क्यों खरीदें फास्ट हीटिंग दो हीटिंग मोड से बेहतर कंट्रोल पोर्टेबल होने से कहीं भी इस्तेमाल आसान ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प ज्यादा बिजली खपत बड़े कमरे के लिए कम इफेक्टिव

इसकी कीमत 32% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये हो गई है। यह 800W रूम हीटर सर्दियों में तुरंत गर्माहट देने के लिए बनाया गया है। यह सन हीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे सामने बैठे व्यक्ति को सीधे और तेज गर्मी मिलती है। इसमें 2 हीट सेटिंग दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकें। ISI अप्रूवल इसे सुरक्षित बनाता है। कूल टच हैंडल से हीटर को पकड़ना आसान और सुरक्षित रहता है। टिप-ओवर स्विच सुरक्षा के लिए दिया गया है।

Specifications पावर 800W हीटिंग टाइप सन हीटर हीट सेटिंग 2 मोड सेफ्टी ISI अप्रूव्ड, टिप-ओवर स्विच क्यों खरीदें तुरंत गर्मी देने की क्षमता कम पावर खपत टिप-ओवर स्विच से ज्यादा सुरक्षा कूल टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल क्यों खोजें विकल्प पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित सामने बैठे व्यक्ति को ही ज्यादा हीट

इसकी कीमत 1,295 रुपये है। इसे 8% डिस्काउंट के साथ 1,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह रूम हीटर स्पॉट हीटिंग के लिए बनाया गया है और छोटे से मीडियम कमरे (250 वर्ग फुट तक) के लिए सही है। 2000 वॉट की पावर पर यह कमरे को जल्दी गर्म करने में मदद करता है। इसमें 100% शुद्ध कॉपर वायर मोटर लगी है, जो लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है। सेफ्टी मेश ग्रिल और कूल टच बॉडी से इसका इस्तेमाल सुरक्षित रहता है।

Specifications हीटिंग एरिया 250 स्क्वायर फुट तक पावर 1000W / 2000W (दो हीट सेटिंग) मोटर 100% शुद्ध कॉपर वायर सेफ्टी सेफ्टी मेश ग्रिल, ओवरहीट व थर्मल कट-ऑफ क्यों खरीदें तेजी से गर्मी देने की क्षमता कॉपर मोटर से लंबी उम्र दो हीट सेटिंग से बेहतर कंट्रोल कूल टच बॉडी और सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प फैन के कारण थोड़ा शोर बड़े कमरे के लिए सही नहीं

इसे 1,499 रुपये के बजाय 33% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 400W और 800W के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकते हैं। क्वार्ट्ज ट्यूब टेक्नोलॉजी के कारण यह हीटर जल्दी गर्म होता है और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देता है। सेफ्टी मेश ग्रिल इसे सुरक्षित बनाती है, जबकि ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मल कट-आउट अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं।

Specifications पावर 400W / 800W (दो हीटिंग मोड) हीटिंग टाइप क्वार्ट्ज हीटर सेफ्टी सेफ्टी मेश ग्रिल क्यों खरीदें जल्दी गर्मी देने की क्षमता कम बिजली खपत सेफ्टी फीचर्स से सुरक्षित उपयोग क्यों खोजें विकल्प पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित सामने बैठे व्यक्ति को ही ज्यादा हीट

इसे 1,990 रुपये के बजाय 40% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें क्वार्ट्ज रॉड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तेजी से गर्म होती है और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देती है। कम पावर खपत के कारण यह बिजली का बिल ज्यादा नहीं बढ़ाता। कूल टच बॉडी से हीटर को छूना सुरक्षित रहता है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर के गिरने पर अपने आप बिजली सप्लाई बंद कर देता है।

Specifications पावर 800W हीटिंग टाइप 2 रॉड क्वार्ट्ज हीटर पावर खपत कम बिजली खपत सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन क्यों खरीदें तुरंत गर्मी देने की क्षमता कम बिजली खर्च कूल टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल टिप-ओवर प्रोटेक्शन से अतिरिक्त सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित सिर्फ सामने बैठे व्यक्ति को ही असरदार हीट

इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 1,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें दो हीटिंग मोड (1000W और 2000W) दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है और बिजली की बचत करता है। ISI सर्टिफिकेशन इसे सुरक्षित बनाता है।

Specifications पावर 1000W / 2000W हीटिंग मोड 2 मोड थर्मोस्टेट एडजस्टेबल सेफ्टी ISI सर्टिफाइड क्यों खरीदें तेजी से गर्मी देने की क्षमता दो हीट मोड से बेहतर कंट्रोल थर्मोस्टेट से बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प फैन की आवाज बड़े कमरे के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 37% डिस्काउंट के साथ 1,325 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 400W और 800W के दो हीट सेटिंग दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं। ड्यूल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स तेजी से गर्म होती हैं और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देती हैं। इसका साइलेंट ऑपरेशन इसे बेडरूम और स्टडी रूम के लिए उपयुक्त बनाता है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन और फायर रिटार्डेंट मटेरियल से सुरक्षा बनी रहती है।

Specifications पावर 400W / 800W (ड्यूल हीट सेटिंग) हीटिंग टाइप ड्यूल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स ऑपरेशन साइलेंट ऑपरेशन सेफ्टी टिप-ओवर प्रोटेक्शन क्यों खरीदें बिना आवाज के काम कम बिजली खपत अच्छी सेफ्टी फीचर्स क्यों खोजें विकल्प पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित स्पॉट हीटिंग के लिए ज्यादा सही

