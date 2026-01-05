महज 999 रुपये में इन Heaters के साथ कमरा हो जाएगा फटाफट गर्म, ये हैं धाकड़ डील
अगर आप अपने बेडरूम के लिए एक अच्छा रूम हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
बेडरूम के लिए हीटर चुनते समय आराम, सुरक्षा और एनर्जी एफिशियंसी सबसे जरूरी होती है। बेडरूम हीटर तेज और समान हीटिंग की सुविधा देते हैं, जिससे ठंडी रातों में कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। थर्मोस्टेट कंट्रोल, ओवरहीट प्रोटेक्शन और शांत ऑपरेशन जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित बनाते हैं। कई हीटरों में एडजस्टेबल हीट सेटिंग और पोर्टेबल डिजाइन भी होता है, जिससे आप उसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अमेजन पर उपलब्ध ये बेडरूम हीटर आपके लिए बेस्ट साबित होंगे।
1. Orient Electric Areva Portable Room Heater | 2000W | Two Heating Modes | Advanced Overheat Protection | Horizontal & Vertical Mount | 1-year replacement warranty by Orient | White
इसकी कीमत 61% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये हो जाती है। यह पोर्टेबल रूम हीटर सर्दियों के मौसम में घर को जल्दी और सुरक्षित तरीके से गर्म रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें 2000W की पावर दी गई है, जिससे कम समय में बेहतर हीट मिलती है। दो हीटिंग मोड होने से आप जरूरत के अनुसार हीटर की गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना आसान बनाता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर से सुरक्षा बनी रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग
दो हीटिंग मोड से बेहतर कंट्रोल
पोर्टेबल होने से कहीं भी इस्तेमाल आसान
ओवरहीट प्रोटेक्शन से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा बिजली खपत
बड़े कमरे के लिए कम इफेक्टिव
2. Ledvance Sun Heater for Room | Sun Heater 800W | ISI Approved | 2 Heat Setting | Cool Touch Handle | Tip Over Switch for Protection | Instant Heating | Angle Adjustment | 1 Year Warranty
इसकी कीमत 32% डिस्काउंट के साथ 1,420 रुपये हो गई है। यह 800W रूम हीटर सर्दियों में तुरंत गर्माहट देने के लिए बनाया गया है। यह सन हीटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे सामने बैठे व्यक्ति को सीधे और तेज गर्मी मिलती है। इसमें 2 हीट सेटिंग दी गई हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकें। ISI अप्रूवल इसे सुरक्षित बनाता है। कूल टच हैंडल से हीटर को पकड़ना आसान और सुरक्षित रहता है। टिप-ओवर स्विच सुरक्षा के लिए दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्मी देने की क्षमता
कम पावर खपत
टिप-ओवर स्विच से ज्यादा सुरक्षा
कूल टच हैंडल से सुरक्षित इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित
सामने बैठे व्यक्ति को ही ज्यादा हीट
3. Orpat OEH-1220 2000-Watt Fan Heater (White)
इसकी कीमत 1,295 रुपये है। इसे 8% डिस्काउंट के साथ 1,189 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह रूम हीटर स्पॉट हीटिंग के लिए बनाया गया है और छोटे से मीडियम कमरे (250 वर्ग फुट तक) के लिए सही है। 2000 वॉट की पावर पर यह कमरे को जल्दी गर्म करने में मदद करता है। इसमें 100% शुद्ध कॉपर वायर मोटर लगी है, जो लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस देती है। सेफ्टी मेश ग्रिल और कूल टच बॉडी से इसका इस्तेमाल सुरक्षित रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेजी से गर्मी देने की क्षमता
कॉपर मोटर से लंबी उम्र
दो हीट सेटिंग से बेहतर कंट्रोल
कूल टच बॉडी और सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
फैन के कारण थोड़ा शोर
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
4. THERMOCOOL Quartz Heater QH 909 (400/800 Watt) | Room Heater for Home | Quick Heating | Safety Mesh Grill | Overheat Protection | Thermal Cut Out | Temperature control | 1 Year Warranty
इसे 1,499 रुपये के बजाय 33% डिस्काउंट के साथ 999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 400W और 800W के दो हीटिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकते हैं। क्वार्ट्ज ट्यूब टेक्नोलॉजी के कारण यह हीटर जल्दी गर्म होता है और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देता है। सेफ्टी मेश ग्रिल इसे सुरक्षित बनाती है, जबकि ओवरहीट प्रोटेक्शन और थर्मल कट-आउट अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
जल्दी गर्मी देने की क्षमता
कम बिजली खपत
सेफ्टी फीचर्स से सुरक्षित उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित
सामने बैठे व्यक्ति को ही ज्यादा हीट
5. Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302, Grey)
इसे 1,990 रुपये के बजाय 40% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें क्वार्ट्ज रॉड टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तेजी से गर्म होती है और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देती है। कम पावर खपत के कारण यह बिजली का बिल ज्यादा नहीं बढ़ाता। कूल टच बॉडी से हीटर को छूना सुरक्षित रहता है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन फीचर हीटर के गिरने पर अपने आप बिजली सप्लाई बंद कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्मी देने की क्षमता
कम बिजली खर्च
कूल टच बॉडी से सुरक्षित इस्तेमाल
टिप-ओवर प्रोटेक्शन से अतिरिक्त सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित
सिर्फ सामने बैठे व्यक्ति को ही असरदार हीट
6. Amazon Brand - Solimo 2000/1000 Watts Room Heater with Adjustable Thermostat (ISI certified, Beige colour, Ideal for Small to Medium Room/ Area)
इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 1,089 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें दो हीटिंग मोड (1000W और 2000W) दिए गए हैं, जिससे आप जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है और बिजली की बचत करता है। ISI सर्टिफिकेशन इसे सुरक्षित बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेजी से गर्मी देने की क्षमता
दो हीट मोड से बेहतर कंट्रोल
थर्मोस्टेट से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
फैन की आवाज
बड़े कमरे के लिए सही नहीं
7. Havells Cozio Nuo Room Heater| Dual Heat Setting 400/800 Watt| Dual Quartz Heating Rods| Silent Operation| Tip Over Protection| Fire Retardant Material| Anti Rust Reflector| 2 Year Warranty(Grey)
इसकी कीमत 37% डिस्काउंट के साथ 1,325 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 400W और 800W के दो हीट सेटिंग दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं। ड्यूल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स तेजी से गर्म होती हैं और सामने बैठे व्यक्ति को सीधी गर्मी देती हैं। इसका साइलेंट ऑपरेशन इसे बेडरूम और स्टडी रूम के लिए उपयुक्त बनाता है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन और फायर रिटार्डेंट मटेरियल से सुरक्षा बनी रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना आवाज के काम
कम बिजली खपत
अच्छी सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
पूरे कमरे को गर्म करने में सीमित
स्पॉट हीटिंग के लिए ज्यादा सही
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
