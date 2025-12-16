Heater Vs Hot&Cold AC: किसे खरीदें होगा बेहतर? चेक करें ये ऑप्शन्स
Heater Vs Hot&Cold AC 2025: अगर आप हीटर और हॉट एंड कोल्ड एसी में से किसे खरीदना चाहिए? उसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो अमेजन आपके लिए बेस्ट डील लेकर आए हैं...
हॉट एंड कोल्ड एसी हर मौसम के लिए बेस्ट होते हैं। यह गर्मी में ठंड हवा और ठंडी में गर्म हवा देते हैं। वही हीटर केवल सर्दी के लिए होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपके लिए किसे खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा? तो बता दें कि दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। दरअसल हॉट एंड कोल्ड एसी की कीमत नॉर्मल एसी से ज्यादा होती है। वही हीटर एक सस्ता ऑप्शन हैं, तो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड एसी ले सकते हैं, वरना हीटर भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। दोनों के कुछ शानदार ऑप्शन अमेजन इंडिया पर मौजूद हैं...
1. Daikin 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, FTHT50UV, White)
यह 1.5 टन वाली 3 स्टार हॉट & कोल्ड इन्वर्टर स्पिलिट एसी है, जो हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें इन्वर्टर स्विंग कम्प्रेसर, PM 2.5 एयर फिल्टर और ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। इस एसी को 31 फीसदी छूट के साथ 42,070 में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
हीटिंग और कूलिंग दोनों की सुविधा
तेज और एफिशिएंट कूलिंग और हीटिंग
PM 2.5 एयर फिल्टर से स्वच्छ और स्वस्थ हवा
ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी से रखरखाव आसान
Econo मोड से बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल की तुलना में कम
Wi-Fi या स्मार्ट कंट्रोल नहीं
2. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, Anti Corrosion Coating, White with Red Deco Strip, GLS18H3FWRHP)
यह 1.5 टन वाली 3 स्टार हॉट & कोल्ड इन्वर्टर स्पिलिट एसी है, जो गर्मी और ठंड दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें 5 इन 1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड, कॉपर कंडेनसर, गोल्डन फिन एवेपरेटर और एडवांस्ड एयर फिल्टर शामिल हैं। इस एसी को 39 फीसदी छूट के साथ 35,480 में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
हीटिंग और कूलिंग दोनों की सुविधा
5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड से पर्सनलाइज्ड कूलिंग
लंबी उम्र और बेहतर कूलिंग
एंटी-वायरल + PM 2.5 एयर फिल्टर से स्वच्छ और सुरक्षित हवा
10 मीटर लंबी एयर थ्रो
टर्बो कूल और लो गैस डिटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल की तुलना में कम
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
Wi-Fi या स्मार्ट कंट्रोल फिलहाल उपलब्ध नहीं
3. Havells 15 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | Advanced New U-Tech Fast Heating Fins with 10-Year Warranty | 2900W | ISI Approved | PTC Fan Heater | Inclined Control Panel | Black
यह 15 फिन वाली हवेल्स ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो तेज और एफिशिएंट हीटिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एडवांस्ड U-Tech फास्ट हीटिंग फिन्स, PTC फैन हीटर और 10 साल की वारंटी शामिल है। इस हीटर को 33 फीसदी छूट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
तेज और एफिशिएंट हीटिंग
PTC फैन के साथ तुरंत गर्मी का अनुभव
लंबी उम्र के लिए उच्च ग्रेड ऑयल
ओवरहीट प्रोटेक्शन और ISI मानक
एनर्जी एफिशिएंट और कोल टच बाहरी सतह
क्यों खोजें विकल्प
भारी और जगह घेरता है
इंस्टॉलेशन या मूवमेंट के लिए व्हील्स का इस्तेमाल जरूरी
छोटे रूम के लिए थोड़ा ज्यादा पावरफुल
4. Philips 11 Fin Oil Filled Room Heater (OFR) | New M-Shaped Heating Fins for 30% Faster Heating | 5 Heat Settings | Tilt & Auto Shut-Off Protection | PTC Fan Heater for Instant Warmth | 2900W | Black
यह 11 फिन वाला फिलिप्स ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो M-शेप्ड हीटिंग फिन्स के साथ 30 फीसदी तेज हीटिंग देता है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स, टिल्ट और ऑटो शट-ऑफ प्रोटेक्शन, और PTC फैन हीटर शामिल है। इसे 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
30% तेज हीटिंग के लिए M-शेप्ड फिन्स
5 एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स
PTC फैन के साथ तुरंत गर्मी
ऑटो शट-ऑफ और टिल्ट प्रोटेक्शन
छोटे और बड़े रूम दोनों के लिए फिट
क्यों खोजें विकल्प
हीटिंग पावर ज्यादा होने पर बिजली की खपत बढ़ सकती है
11 फिन शायद थोड़ी कम हीटिंग दे
कोई इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल नहीं
5. Glen Electric Oil Filled Room Heater Radiator 11 Fin (OFR), 2900W, with Dial control, PTC Fan for Fast Heating, Adjustable Thermostat, ISI Approved - White HA7012OR11
यह 11 फिन वाला Glen इलेक्ट्रिक ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो 2900W पावर और PTC फैन के साथ तेज हीटिंग देता है। इसमें डायल कंट्रोल, एडजस्टेबल थर्मोस्टेट और ISI अप्रूवल शामिल है। इसे 9,597 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
तेज और एफिशिएंट हीटिंग के लिए
11 फिन्स और 400W PTC फैन
लगातार और लंबे समय तक गर्मी
एडजस्टेबल थर्मोस्टेट और 3 हीट सेटिंग्स
क्यों खोजें विकल्प
हीटिंग पावर थोड़ी कम हो सकती है
कोई डिजिटल डिस्प्ले या टिल्ट प्रोटेक्शन नहीं
बड़े फिन वाले मॉडल्स की तुलना में कम हाईट आउटपुट
6. Panasonic 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Wi-Fi Inverter Smart Split AC(-7~55 Deg. C Operation, Copper Condenser, 7in1 Convertible, True AI, 4-Way Swing, PM 0.1 Filter, CS/CU-EZ18BKYXFM, 2025 Model,White)
यह 1.5 टन 3 स्टार Hot & Cold Wi-Fi इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट AC है, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 7-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग, True AI टेक्नोलॉजी, Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल और PM 0.1 एयर फिल्टर दिया गया है। यह AC -7°C से 55°C तक के तापमान में बेहतर परफॉर्म करता है। इसे 37 फीसदी छूट के साथ 40,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयोगी
7-in-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ AI टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और वॉयस कंट्रोल
4-वे एयर स्विंग और हाई एयरफ्लो
क्यों खोजें विकल्प
3 स्टार एनर्जी रेटिंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
Wi-Fi फीचर्स के लिए इंटरनेट जरूरी
7. Godrej 1.5 Ton 3 Star, Hot & Cold 52°C to 0°C, 5 Years Comprehensive Warranty, 5-In-1 Convertible, Heavy Duty Cooling At 52°C, Inverter Split AC (Copper, 2025 Model, AC 1.5T SIH 18ITC3 WYC, White)
यह 1.5 टन 3 स्टार Hot & Cold इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी, हेवी-ड्यूटी कूलिंग (52°C तक) और 0°C तक हीटिंग सपोर्ट मिलता है। इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। इसे 39 फीसदी छूट के साथ 34,290 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
गर्मी और सर्दी दोनों के लिए उपयोगी
5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग से बिजली की बचत
52°C तक हेवी-ड्यूटी कूलिंग और 0°C तक हीटिंग
5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
3 स्टार एनर्जी रेटिंग
Wi-Fi कंट्रोल इस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
