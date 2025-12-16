Hindustan Hindi News
Heater Vs Hot&amp;Cold AC: किसे खरीदें होगा बेहतर? चेक करें ये ऑप्शन्स

संक्षेप:

Heater Vs Hot&Cold AC 2025: अगर आप हीटर और हॉट एंड कोल्ड एसी में से किसे खरीदना चाहिए? उसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो अमेजन आपके लिए बेस्ट डील लेकर आए हैं...

Dec 16, 2025 07:54 am ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
हॉट एंड कोल्ड एसी हर मौसम के लिए बेस्ट होते हैं। यह गर्मी में ठंड हवा और ठंडी में गर्म हवा देते हैं। वही हीटर केवल सर्दी के लिए होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपके लिए किसे खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा? तो बता दें कि दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। दरअसल हॉट एंड कोल्ड एसी की कीमत नॉर्मल एसी से ज्यादा होती है। वही हीटर एक सस्ता ऑप्शन हैं, तो अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड एसी ले सकते हैं, वरना हीटर भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। दोनों के कुछ शानदार ऑप्शन अमेजन इंडिया पर मौजूद हैं...

यह 1.5 टन वाली 3 स्टार हॉट & कोल्ड इन्वर्टर स्पिलिट एसी है, जो हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें इन्वर्टर स्विंग कम्प्रेसर, PM 2.5 एयर फिल्टर और ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। इस एसी को 31 फीसदी छूट के साथ 42,070 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कूलिंग कैपेसिटी
5000 W
हीटिंग/कूलिंग ऑपरेशन:
-10°C से 54°C
एयरफ्लो
3D एयरफ्लो
पावर सोर्स
इन्वर्टर कम्प्रेसर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट

क्यों खरीदें

...

हीटिंग और कूलिंग दोनों की सुविधा

...

तेज और एफिशिएंट कूलिंग और हीटिंग

...

PM 2.5 एयर फिल्टर से स्वच्छ और स्वस्थ हवा

...

ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी से रखरखाव आसान

...

Econo मोड से बिजली की बचत

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल की तुलना में कम

...

बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल की तुलना में कम

...

Wi-Fi या स्मार्ट कंट्रोल नहीं

यह 1.5 टन वाली 3 स्टार हॉट & कोल्ड इन्वर्टर स्पिलिट एसी है, जो गर्मी और ठंड दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें 5 इन 1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड, कॉपर कंडेनसर, गोल्डन फिन एवेपरेटर और एडवांस्ड एयर फिल्टर शामिल हैं। इस एसी को 39 फीसदी छूट के साथ 35,480 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कूलिंग कैपेसिटी
5.05 kW
हीटिंग/कूलिंग ऑपरेशन
0°C से 52°C
एयरफ्लो
4-वे एयर स्विंग
पावर सोर्स
इन्वर्टर कम्प्रेसर
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

हीटिंग और कूलिंग दोनों की सुविधा

...

5 इन 1 कन्वर्टिबल मोड से पर्सनलाइज्ड कूलिंग

...

लंबी उम्र और बेहतर कूलिंग

...

एंटी-वायरल + PM 2.5 एयर फिल्टर से स्वच्छ और सुरक्षित हवा

...

10 मीटर लंबी एयर थ्रो

...

टर्बो कूल और लो गैस डिटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली की बचत 5 स्टार मॉडल की तुलना में कम

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा

...

Wi-Fi या स्मार्ट कंट्रोल फिलहाल उपलब्ध नहीं

यह 15 फिन वाली हवेल्स ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो तेज और एफिशिएंट हीटिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें एडवांस्ड U-Tech फास्ट हीटिंग फिन्स, PTC फैन हीटर और 10 साल की वारंटी शामिल है। इस हीटर को 33 फीसदी छूट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
2900W
फिन्स
15 फिन
हीटिंग मोड
3 पावर सेटिंग्स + PTC फैन
पावर सोर्स
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
वारंटी
10 साल

क्यों खरीदें

...

तेज और एफिशिएंट हीटिंग

...

PTC फैन के साथ तुरंत गर्मी का अनुभव

...

लंबी उम्र के लिए उच्च ग्रेड ऑयल

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन और ISI मानक

...

एनर्जी एफिशिएंट और कोल टच बाहरी सतह

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी और जगह घेरता है

...

इंस्टॉलेशन या मूवमेंट के लिए व्हील्स का इस्तेमाल जरूरी

...

छोटे रूम के लिए थोड़ा ज्यादा पावरफुल

यह 11 फिन वाला फिलिप्स ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो M-शेप्ड हीटिंग फिन्स के साथ 30 फीसदी तेज हीटिंग देता है। इसमें 5 हीट सेटिंग्स, टिल्ट और ऑटो शट-ऑफ प्रोटेक्शन, और PTC फैन हीटर शामिल है। इसे 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
2900W
फिन्स
11 M-शेप्ड फिन्स
हीटिंग मोड
PTC Fan Heater + Oil Heater
पावर सोर्स
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक

क्यों खरीदें

...

30% तेज हीटिंग के लिए M-शेप्ड फिन्स

...

5 एडजस्टेबल हीट सेटिंग्स

...

PTC फैन के साथ तुरंत गर्मी

...

ऑटो शट-ऑफ और टिल्ट प्रोटेक्शन

...

छोटे और बड़े रूम दोनों के लिए फिट

क्यों खोजें विकल्प

...

हीटिंग पावर ज्यादा होने पर बिजली की खपत बढ़ सकती है

...

11 फिन शायद थोड़ी कम हीटिंग दे

...

कोई इनक्लाइंड कंट्रोल पैनल नहीं

यह 11 फिन वाला Glen इलेक्ट्रिक ऑयल फिल्ड रूम हीटर (OFR) है, जो 2900W पावर और PTC फैन के साथ तेज हीटिंग देता है। इसमें डायल कंट्रोल, एडजस्टेबल थर्मोस्टेट और ISI अप्रूवल शामिल है। इसे 9,597 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

हीटिंग पावर
2900W
फिन्स
11
पावर सोर्स
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

तेज और एफिशिएंट हीटिंग के लिए

...

11 फिन्स और 400W PTC फैन

...

लगातार और लंबे समय तक गर्मी

...

एडजस्टेबल थर्मोस्टेट और 3 हीट सेटिंग्स

क्यों खोजें विकल्प

...

हीटिंग पावर थोड़ी कम हो सकती है

...

कोई डिजिटल डिस्प्ले या टिल्ट प्रोटेक्शन नहीं

...

बड़े फिन वाले मॉडल्स की तुलना में कम हाईट आउटपुट

यह 1.5 टन 3 स्टार Hot & Cold Wi-Fi इन्वर्टर स्मार्ट स्प्लिट AC है, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 7-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग, True AI टेक्नोलॉजी, Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल और PM 0.1 एयर फिल्टर दिया गया है। यह AC -7°C से 55°C तक के तापमान में बेहतर परफॉर्म करता है। इसे 37 फीसदी छूट के साथ 40,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कूलिंग कैपेसिटी
5200W
टेम्परेचर ऑपरेशन रेंज
-7°C से 55°C
कूलिंग मोड्स
7-in-1 कन्वर्टिबल + True AI
पावर सोर्स
इन्वर्टर कम्प्रेसर
एनर्जी रेटिंग
3 स्टार

क्यों खरीदें

...

सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयोगी

...

7-in-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ AI टेक्नोलॉजी

...

Wi-Fi और वॉयस कंट्रोल

...

4-वे एयर स्विंग और हाई एयरफ्लो

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा

...

Wi-Fi फीचर्स के लिए इंटरनेट जरूरी

यह 1.5 टन 3 स्टार Hot & Cold इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी, हेवी-ड्यूटी कूलिंग (52°C तक) और 0°C तक हीटिंग सपोर्ट मिलता है। इस AC की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। इसे 39 फीसदी छूट के साथ 34,290 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कूलिंग कैपेसिटी
4.9 kW
टेम्परेचर ऑपरेशन रेंज
कूलिंग 52°C
कूलिंग मोड्स
5-इन-1 कन्वर्टिबल
पावर सोर्स
इन्वर्टर कम्प्रेसर
वारंटी
5 साल कॉम्प्रिहेंसिव

क्यों खरीदें

...

गर्मी और सर्दी दोनों के लिए उपयोगी

...

5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग से बिजली की बचत

...

52°C तक हेवी-ड्यूटी कूलिंग और 0°C तक हीटिंग

...

5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

...

5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

3 स्टार एनर्जी रेटिंग

...

Wi-Fi कंट्रोल इस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
