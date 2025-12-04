ठंड की कर दे छुट्टी, घर लाएं ये रूम हीटर, सस्ते में करें खरीदारी

संक्षेप: Heater for room in 2025: घर के लिए रूम हीटर की तलाश में हैं, तो अमेजन पर शानदार ऑप्शन मौजूद हैं...

Thu, 4 Dec 2025 09:03 AM

सर्दियों का सितम का शुरू हो गया है। ऐसे में रूम हीटर जरूरी हो जाता है, लेकिन रूम हीटर की अपनी कुछ खूबियों होती है, साथ ही कुछ कमियां होती हैं। इसको ध्यान रखकर ही रूम हीटर लेना चाहिए। तभी आप अपने घर के लिए परफेक्ट रूम हीटर खरीद पाएंगे। अमेजन पर रूम हीटर बेस्ट डील मौजूद है, जहां से आप सस्ते में अपने घर के हिसाब से बेस्ट हीटर खरीद पाएंगे, जो न सिर्फ फीचर्स बल्कि कीमत में भी अफोर्डेबल होंगे।

यह 9-फिन वाला 2500W ऑयल-फिल्ड रूम हीटर है, जो लंबे समय तक लगातार और समान गर्माहट देने के लिए जाना जाता है। इसमें लगा PTC फैन कमरे में हीट को जल्दी और समान रूप से फैलाता है। यह हवा में नमी को बनाए रखता है और ऑक्सीजन को कम नहीं करता, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित है। इसे 34 फीसद छूट के साथ इसे 8,218 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फिन्स 9 वाटेज 2500W हीट आउटपुट 2400W सेफ्टी टिप-ओवर सेफ्टी, ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें 2500W का पावरफुल हीट आउटपुट S-शेप्ड फिन्स से तेज और यूनिफॉर्म हीटिंग हवा नहीं सुखाता, ऑक्सीजन नहीं जलाता 3 हीट सेटिंग्स क्यों खोजें विकल्प वजन ज्यादा OFR होने के कारण गर्म होने में थोड़ा समय लेता है कीमत कॉइल/क्वार्ट्ज हीटर की तुलना में अधिक

यह 2000 वाट का हीट कंवेक्टर रूम हीटर है, जो छोटे और मीडियम साइज के कमरों के लिए तेज और प्रभावी हीटिंग देता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप मौसम के अनुसार हीट कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ट्विन टर्बो डिजाइन कमरे को तेजी से गर्म करता है, और ओवरहीट प्रोटेक्शन चलते समय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसे 25 फीसद छूट के साथ 2,399 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications हीटिंग मेथड कन्वेक्शन रूम साइज 150 sq ft तक फैन स्पीड 2 सेफ्टी ओवरहीट प्रोटेक्शन, थर्मल कट-ऑफ वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2000W का पावरफुल फास्ट-हीटिंग ट्विन टर्बो डिजाइन से बेहतर व तेज गर्माहट ISI मार्क्ड, विश्वसनीय और सुरक्षित पोर्टेबल व कूल-टच हैंडल क्यों खोजें विकल्प हवा थोड़ी सूखी कर सकता है फैन चलते समय हल्की आवाज बड़े कमरों के लिए कम प्रभावी

यह छोटे कमरों और बेडरूम में तेज और कुशल हीटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फास्ट हीटिंग PTC एलिमेंट, ह्यूमिडिफायर फीचर, और साइलेंट ऑपरेशन दिया गया है, जिससे कमरे में जल्दी गर्माहट आने के साथ-साथ शोर भी नहीं होता। इसे 26 फीसदी छूट के साथ इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications वाटेज 1500W / 2000W हीटिंग मेथड PTC फॉर्म फैक्टर टावर वजन 4.2 किग्रा सेफ्टी ऑटो शट-ऑफ क्यों खरीदें PTC टेक्नोलॉजी से तेज और ऊर्जा-कुशल हीटिंग ऑटोमैटिक शट-ऑफ सेफ्टी फीचर रिमोट कंट्रोल हल्का और बेहद पोर्टेबल ऑटोमैटिक शट-ऑफ सेफ्टी फ़ीचर क्यों खोजें विकल्प कीमत अन्य PTC हीटरों की तुलना में अधिक बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं ब्रांड रिपेयर नेटवर्क सीमित

यह 2000W का कन्वेक्शन रूम हीटर है, जो छोटे कमरों और बेडरूम में स्पॉट हीटिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, एडजस्टेबल एयर-वेंट, और डबल ओवरहीट सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका कॉम्पैक्ट कैबिनेट डिज़ाइन इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक बनाता है। इसे 38 फीसदी छूट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications वाटेज 2000W हीटिंग मेथड कन्वेक्शन फॉर्म फैक्टर कैबिनेट सेफ्टी डबल ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 2000W की तेज स्पॉट हीटिंग डबल ओवरहीट सेफ्टी प्रोटेक्शन एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कंट्रोल एडजस्टेबल एयर वेंट से डायरेक्शनल हीट क्यों खोजें विकल्प कमरे का आकार छोटा होना चाहिए फैन चलते समय हल्की आवाज़ कॉर्ड लंबाई सीमित

यह 11-फिन वाला 2900W ऑयल-फिल्ड रूम हीटर है, जो बड़े कमरों में भी लगातार और समान गर्माहट प्रदान करता है। इसमें PTC फैन न सिर्फ हीटिंग करता है, साथ ही हवा की नमी बनाए रखता है और ऑक्सीजन नहीं जलाता है। इसको 48 फीसदी छूट पर खरीदा जा सकता है।

Specifications हीट आउटपुट 2900W हीटिंग मेथड ऑयल-फिल्ड + PTC फैन वजन 13.93 किग्रा फॉर्म फैक्टर पेडेस्टल वारंटी 2 साल क्यों खरीदें 2900W का पावरफुल लंबे समय तक चलने वाला हीट आउटपुट तेज और बेहतर हीट डिस्ट्रीब्यूशन PTC फैन से कमरे में गर्मी जल्दी फैलती है क्यों खोजें विकल्प वजन बाकी हीटर के मुकाबले में ज्यादा बिजली खपत तुलनात्मक रूप से अधिक /छोटे कमरों के लिए

यह 2000W वाला रूम हीटर एम्बेडेड हीटिंग एलिमेंट के जरिए बेहद तेज, समान और इंस्टैंट हीटिंग प्रदान करती है। यह बिना फैन के काम करता है, इसलिए बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन, हवा में नमी बरकरार, और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। इसको 67 फीदी छूट के साथ 3,739 रुपये में खरीद पाएंगे।

Specifications रूम साइज 235 sq ft तक वजन 3.4 किग्रा हीट सेटिंग्स 2 पावर सॉकेट 16A वारंटी 2 साल क्यों खरीदें टेक्नोलॉजी से बेहद तेज और इंस्टैंट हीटिंग हवा को सूखा नहीं करता ऑक्सीजन कम नहीं करता एडजस्टेबल टिल्ट हेड क्यों खोजें विकल्प 16A पावर सॉकेट की आवश्यकता 16A पावर सॉकेट की आवश्यकता गिरने पर डैमेज का रिस्क गिरने पर डैमेज का रिस्क

यह एक PTC टेक्नोलॉजी वाला 750W/1500W रूम हीटर है, जिसे छोटे कमरों, बेडरूम और ऑफिस स्पेस के लिए बनाया गया है। यह तेज हीटिंग के साथ साइलेंट ऑपरेशन, टच डिस्प्ले, और वाइड-एंगल ऑसिलेशन देता है, जिससे गर्मी पूरे कमरे में समान रूप से फैलती है। इसको 33 फीसदी छूट के साथ 4,239 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर कैबिनेट ऑपरेशन साइलेंट ऑसिलेशन वाइड एंगल वजन 2.5 किग्रा वारंटी 1 साल क्यों खरीदें PTC टेक्नोलॉजी से फास्ट 2 हीट सेटिंग्स बेहद शांत ऑपरेशन टच डिस्प्ले और मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम हल्का और आसानी से पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए कम प्रभावी फैन-बेस्ड होने से हवा थोड़ा सूखा सकता है 1 साल की वारंटी प्लास्टिक बिल्ड गर्म होने पर थोड़ी गर्माहट

