तड़के और तेल की भाप से बचाती है हीट ऑटो-क्लीन चिमनी, क्या है असली फायदा? खरीदने से पहले देखें ये मॉडल्स
हीट ऑटो-क्लीन तकनीक चिमनी के अंदर जमी तेल और चिकनाई को गर्मी से पिघलाकर ऑयल कलेक्टर में जमा करती है, जिससे सफाई आसान रहती है। रसोई के आकार, स्टोव की चौड़ाई और सक्शन क्षमता के अनुसार सही मॉडल चुनना रोजमर्रा के धुएं और भाप को संभालने में मदद करता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय रसोई में रोज़ाना तड़का, मसाले और डीप फ्राई पकवान बनते हैं. इससे हवा में तेल की महीन भाप और धुआं फैलता है, जो धीरे-धीरे चिमनी के अंदर चिपक जाता है. समय के साथ यह गाढ़ी चिकनाई सक्शन की ताकत कम कर सकती है.
यहीं हीट ऑटो-क्लीन तकनीक काम आती है. जब आप ऑटो-क्लीन बटन दबाते हैं, तो चिमनी का हीटिंग एलिमेंट अंदर की सतह को गर्म करता है. गर्मी से गाढ़ी चिकनाई पिघलकर पतली हो जाती है और नीचे लगे ऑयल कलेक्टर ट्रे में गिरती है. बाद में उस ट्रे को निकालकर खाली करना और धोना आसान रहता है.
फिल्टरलेस मॉडल्स में पारंपरिक जाली या बैफल फिल्टर नहीं होते. हवा सीधे अंदर खिंचती है और चिकनाई पिघलकर इकट्ठी होती है, जिससे रोज़मर्रा की सफाई कम हो जाती है. कई नए मॉडल्स में BLDC मोटर भी मिलती है, जो कम बिजली खर्च करती है और शांत चलती है.
1. Whirlpool 75cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 11 Years Motor and 3 Years Comprehensive Warranty | Free Installation | Made In India | TAFL 75 HAC BK HOOD | Motion Sensor | Black
Faber Coral 90cm BLDC Autoclean T-Shape Chimney एक 90cm चौड़ा वॉल-माउंट चिमनी है, जो बड़े स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को संभालने के लिए बना है। इसमें 1500 m³/hr सक्शन, BLDC मोटर और फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1500 m³/hr सक्शन और 9 स्पीड
फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन और बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर
टच व जेस्चर कंट्रोल
12 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑयल कलेक्टर को समय-समय पर निकालकर साफ़ करना
डक्टलेस इस्तेमाल के लिए चारकोल फ़िल्टर अलग से
2. Beyond Appliances Cube BLDC Plug N Play Ductless Kitchen Chimney | 1500 CMH | AutoClean | 5-Stage Advanced Filter | Touch Control | 3-way Suction | 46dB Low Noise | Black | PAN INDIA SERVICE
यह Chimney एक 60 cm डक्टलेस चिमनी है, जिसे बिना डक्ट पाइप और कोर कटिंग के रसोई में लगाया जा सकता है. यह 1500 CMH सक्शन, BLDC मोटर और 5-स्टेज फ़िल्ट्रेशन के साथ गंध व चिकनाई संभालने के लिए बना है.
Specifications
क्यों खरीदें
बिना डक्टिंग और कोर कटिंग
46 dB कम शोर और BLDC मोटर कम आवाज़
5-स्टेज फ़िल्टर और 4 साल की फ़िल्टर लाइफ
3-वे सक्शन और 7 स्पीड कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
धुआं बाहर नहीं निकलता
3W LED रोशनी बड़ी रसोई के लिए हल्की
3. KAFF 60cm T-Shape Auto Clean Chimney, Installation Kit Included, KET 60A | Filterless Auto Clean, 1450 m3/hr Suction Capacity, Touch & Motion Sensor, 1+1 Year Comprehensive Warranty, 10 Yrs on Motor
एक 60 cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव और रोजमर्रा के धुएं को हटाने के लिए बना है. इसमें 1450 m3/hr सक्शन और ड्राई हीट ऑटो क्लीन सुविधा मिलती है.
Specifications
क्यों खरीदें
1450 m3/hr सक्शन
फ़िल्टरलेस संरचना और ड्राई हीट ऑटो क्लीन
टच व मोशन सेंसर
10 साल की मोटर वारंटी और 1+1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 स्पीड
232W पावर खपत
4. Elica 75cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney | 15 Years Motor and 5 Years Comprehensive Warranty | FLAT FL 750 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | 9 Speed Touch Control + Motion Sensor
एक 75cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 3 से 5 बर्नर वाले स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को हटाने के लिए बना है. इसमें 1500 m3/hr सक्शन, BLDC मोटर और हीट ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है.
Specifications
क्यों खरीदें
1500 m3/hr सक्शन
9 स्पीड स्तर
फ़िल्टरलेस संरचना और हीट ऑटो-क्लीन
BLDC मोटर और 48 dB शोर स्तर शांत व ऊर्जा-कुशल
15 साल की मोटर वारंटी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑयल कलेक्टर ट्रे को समय-समय पर निकालकर साफ़ करना
इंस्टॉलेशन या डक्ट पाइप का अतिरिक्त खर्च
5. Whirlpool 60cm 1500 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney | Free Installation | 11 Years Motor and 3 Years Comprehensive Warranty | TAFL 60 HAC BK HOOD | Motion Sensor + Touch Control | Black
Whirlpool TAFL 60 HAC BK HOOD एक 60cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को संभालने के लिए बना है. इसमें 1500 m3/hr सक्शन और हीट ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है.
Specifications
क्यों खरीदें
1500 m3/hr सक्शन और फ़िल्टरलेस संरचना
हीट ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर ट्रे
टच कंट्रोल व मोशन सेंसर
11 साल की मोटर वारंटी लंबी अवधि
क्यों खोजें विकल्प
केवल 3 स्पीड स्तर
डक्टिंग ज़रूरी
1. ऑटो-क्लीन किचन चिमनी कैसे काम करती है?
ऑटो-क्लीन चिमनी में एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जो बटन दबाने पर अंदर की सतह को गर्म करता है. गर्मी से जमी चिकनाई पिघलकर नीचे लगे ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठी हो जाती है.
2. ऑटो-क्लीन फ़ंक्शन कितनी बार चलाना चाहिए?
यह आपके खाना बनाने के तरीके पर निर्भर करता है. रोज़ाना तड़का या फ्राइंग होती है, तो हर 10 से 15 दिन में एक बार ऑटो-क्लीन चलाना ठीक रहता है. हल्की पकाई में अंतर बढ़ाया जा सकता है.
3. ऑयल कलेक्टर को कैसे साफ करें?
चिमनी बंद करें और ट्रे को ठंडा होने दें. फिर ट्रे निकालकर जमा तेल फेंकें और हल्के साबुन व पानी से धोकर वापस लगा दें.
4. क्या फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन चिमनी में फ़िल्टर नहीं होते?
फ़िल्टरलेस मॉडल्स में पारंपरिक जाली या बैफल फ़िल्टर नहीं होते. हवा सीधे अंदर जाती है और चिकनाई पिघलकर ट्रे में आती है, जिससे फ़िल्टर धोने का झंझट नहीं रहता.
5. ऑटो-क्लीन साइकिल में कितना समय लगता है?
ज़्यादातर हीट ऑटो-क्लीन साइकिल पूरा होने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं.
6. क्या ऑटो-क्लीन चिमनी सक्शन ताकत बनाए रखती है?
अंदर चिकनाई जमने से ब्लेड और हवा के रास्ते पर असर पड़ता है. नियमित ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर खाली करने से सक्शन प्रदर्शन बेहतर बना रहता है.
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।