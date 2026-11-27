हीट ऑटो-क्लीन तकनीक चिमनी के अंदर जमी तेल और चिकनाई को गर्मी से पिघलाकर ऑयल कलेक्टर में जमा करती है, जिससे सफाई आसान रहती है। रसोई के आकार, स्टोव की चौड़ाई और सक्शन क्षमता के अनुसार सही मॉडल चुनना रोजमर्रा के धुएं और भाप को संभालने में मदद करता है।

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भारतीय रसोई में रोज़ाना तड़का, मसाले और डीप फ्राई पकवान बनते हैं. इससे हवा में तेल की महीन भाप और धुआं फैलता है, जो धीरे-धीरे चिमनी के अंदर चिपक जाता है. समय के साथ यह गाढ़ी चिकनाई सक्शन की ताकत कम कर सकती है.

Chimney

यहीं हीट ऑटो-क्लीन तकनीक काम आती है. जब आप ऑटो-क्लीन बटन दबाते हैं, तो चिमनी का हीटिंग एलिमेंट अंदर की सतह को गर्म करता है. गर्मी से गाढ़ी चिकनाई पिघलकर पतली हो जाती है और नीचे लगे ऑयल कलेक्टर ट्रे में गिरती है. बाद में उस ट्रे को निकालकर खाली करना और धोना आसान रहता है.

फिल्टरलेस मॉडल्स में पारंपरिक जाली या बैफल फिल्टर नहीं होते. हवा सीधे अंदर खिंचती है और चिकनाई पिघलकर इकट्ठी होती है, जिससे रोज़मर्रा की सफाई कम हो जाती है. कई नए मॉडल्स में BLDC मोटर भी मिलती है, जो कम बिजली खर्च करती है और शांत चलती है.

Faber Coral 90cm BLDC Autoclean T-Shape Chimney एक 90cm चौड़ा वॉल-माउंट चिमनी है, जो बड़े स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को संभालने के लिए बना है। इसमें 1500 m³/hr सक्शन, BLDC मोटर और फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है।

Specifications सक्शन क्षमता 1500 m³/hr मोटर व पावर 130W BLDC मोटर, 9 स्पीड सफ़ाई तकनीक फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन व बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर शोर स्तर 44 dB से 58 dB तक क्यों खरीदें 1500 m³/hr सक्शन और 9 स्पीड फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन और बिल्ट-इन ऑयल कलेक्टर टच व जेस्चर कंट्रोल 12 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऑयल कलेक्टर को समय-समय पर निकालकर साफ़ करना डक्टलेस इस्तेमाल के लिए चारकोल फ़िल्टर अलग से

यह Chimney एक 60 cm डक्टलेस चिमनी है, जिसे बिना डक्ट पाइप और कोर कटिंग के रसोई में लगाया जा सकता है. यह 1500 CMH सक्शन, BLDC मोटर और 5-स्टेज फ़िल्ट्रेशन के साथ गंध व चिकनाई संभालने के लिए बना है.

Specifications मोटर व स्पीड BLDC मोटर, 7 स्पीड स्तर कंट्रोल व रोशनी टच कंट्रोल, 3W LED लाइट शोर स्तर व वजन 46 dB, वज़न लगभग 19 kg वारंटी उत्पाद पर 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें बिना डक्टिंग और कोर कटिंग 46 dB कम शोर और BLDC मोटर कम आवाज़ 5-स्टेज फ़िल्टर और 4 साल की फ़िल्टर लाइफ 3-वे सक्शन और 7 स्पीड कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प धुआं बाहर नहीं निकलता 3W LED रोशनी बड़ी रसोई के लिए हल्की

एक 60 cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव और रोजमर्रा के धुएं को हटाने के लिए बना है. इसमें 1450 m3/hr सक्शन और ड्राई हीट ऑटो क्लीन सुविधा मिलती है.

Specifications सक्शन क्षमता 1450 m3/hr स्पीड व पावर 3 स्पीड स्तर, 232W पावर, 220V सफ़ाई तकनीक फ़िल्टरलेस, ड्राई हीट ऑटो क्लीन और रिमूवेबल ऑयल कलेक्टर कंट्रोल व रोशनी टच कंट्रोल, मोशन सेंसर, डिजिटल डिस्प्ले और फ्रॉस्टेड LED लाइट क्यों खरीदें 1450 m3/hr सक्शन फ़िल्टरलेस संरचना और ड्राई हीट ऑटो क्लीन टच व मोशन सेंसर 10 साल की मोटर वारंटी और 1+1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प केवल 3 स्पीड 232W पावर खपत

एक 75cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 3 से 5 बर्नर वाले स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को हटाने के लिए बना है. इसमें 1500 m3/hr सक्शन, BLDC मोटर और हीट ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है.

Specifications सक्शन क्षमता 1500 m3/hr मोटर व स्पीड BLDC मोटर, 9 स्पीड स्तर (RPM डिस्प्ले के साथ), 130W खपत सफ़ाई तकनीक फ़िल्टरलेस, हीट ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर ट्रे कंट्रोल व रोशनी टच कंट्रोल और मोशन सेंसर, LED लाइट क्यों खरीदें 1500 m3/hr सक्शन 9 स्पीड स्तर फ़िल्टरलेस संरचना और हीट ऑटो-क्लीन BLDC मोटर और 48 dB शोर स्तर शांत व ऊर्जा-कुशल 15 साल की मोटर वारंटी और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऑयल कलेक्टर ट्रे को समय-समय पर निकालकर साफ़ करना इंस्टॉलेशन या डक्ट पाइप का अतिरिक्त खर्च

Whirlpool TAFL 60 HAC BK HOOD एक 60cm फ़िल्टरलेस टी-शेप चिमनी है, जो 2 से 4 बर्नर वाले स्टोव और रोज़मर्रा के धुएं को संभालने के लिए बना है. इसमें 1500 m3/hr सक्शन और हीट ऑटो-क्लीन सुविधा मिलती है.

Specifications सक्शन क्षमता 1500 m3/h स्पीड व पावर 3 स्पीड स्तर, 144W ऊर्जा खपत, 220V सफ़ाई तकनीक फ़िल्टरलेस, हीट ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर ट्रे क्यों खरीदें 1500 m3/hr सक्शन और फ़िल्टरलेस संरचना हीट ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर ट्रे टच कंट्रोल व मोशन सेंसर 11 साल की मोटर वारंटी लंबी अवधि क्यों खोजें विकल्प केवल 3 स्पीड स्तर डक्टिंग ज़रूरी

1. ऑटो-क्लीन किचन चिमनी कैसे काम करती है? ऑटो-क्लीन चिमनी में एक हीटिंग एलिमेंट होता है, जो बटन दबाने पर अंदर की सतह को गर्म करता है. गर्मी से जमी चिकनाई पिघलकर नीचे लगे ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठी हो जाती है.

2. ऑटो-क्लीन फ़ंक्शन कितनी बार चलाना चाहिए? यह आपके खाना बनाने के तरीके पर निर्भर करता है. रोज़ाना तड़का या फ्राइंग होती है, तो हर 10 से 15 दिन में एक बार ऑटो-क्लीन चलाना ठीक रहता है. हल्की पकाई में अंतर बढ़ाया जा सकता है.

3. ऑयल कलेक्टर को कैसे साफ करें? चिमनी बंद करें और ट्रे को ठंडा होने दें. फिर ट्रे निकालकर जमा तेल फेंकें और हल्के साबुन व पानी से धोकर वापस लगा दें.

4. क्या फ़िल्टरलेस ऑटो-क्लीन चिमनी में फ़िल्टर नहीं होते? फ़िल्टरलेस मॉडल्स में पारंपरिक जाली या बैफल फ़िल्टर नहीं होते. हवा सीधे अंदर जाती है और चिकनाई पिघलकर ट्रे में आती है, जिससे फ़िल्टर धोने का झंझट नहीं रहता.

5. ऑटो-क्लीन साइकिल में कितना समय लगता है? ज़्यादातर हीट ऑटो-क्लीन साइकिल पूरा होने में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं.

6. क्या ऑटो-क्लीन चिमनी सक्शन ताकत बनाए रखती है? अंदर चिकनाई जमने से ब्लेड और हवा के रास्ते पर असर पड़ता है. नियमित ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर खाली करने से सक्शन प्रदर्शन बेहतर बना रहता है.

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