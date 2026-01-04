एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे तक सुनें गानें, 2000 रुपये से कम में आते हैं ये Headphones

संक्षेप: अगर आप अपने लिए एक नया हेडफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 2000 रुपये से कम में आने वाले कुछ बेहतरीन विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

Jan 04, 2026 02:41 pm IST

लंबी बैटरी लाइफ वाले हेडफोन आज की डिजिटल लाइफ का एक अहम साथी बन चुके हैं। ये हेडफोन आपको बिना बार-बार चार्ज किए लंबे समय तक म्यूजिक सुनने, कॉल लेने और पॉडकास्ट का आनंद लेने की आजादी देते हैं। खासकर यात्रा, ऑफिस या वर्कआउट के दौरान इनकी बैटरी लंबे समय तक टिकती है, जिससे कंटेंट का मजा बिना रुकावट जारी रहता है। हाई-क्वालिटी साउंड, कम वजन और आरामदायक ईयर पैड बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाते हैं। लंबी बैटरी के साथ यह ऑडियो डिवाइस आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार को पूरा करता है।

इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरा बेस और साफ आवाज देता हैं। 50 घंटे तक का प्ले टाइम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी के कारण गेमिंग और वीडियो देखने में आवाज और फोटोज का तालमेल बना रहता है। ENC टेक्नोलॉजी कॉल्स को क्लियर बनाती है।

Specifications हेडफोन टाइप ओवर-द-ईयर हेडफोन ड्राइवर्स 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स प्ले टाइम 50 घंटे तक लेटेंसी 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी कनेक्टिविटी डुअल पेयरिंग सपोर्ट कॉल क्वालिटी ENC टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें बहुत लंबा बैटरी बैकअप दमदार बेस और क्लियर साउंड गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड डुअल डिवाइस से एक साथ कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प फोल्डेबल डिजाइन नहीं एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार साउंड और गहरा बेस प्रदान करते हैं। 40ms लो लेटेंसी मोड से गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में ऑडियो-वीडियो सिंक बेहतर रहता है। 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ लंबे समय तक बिना चार्ज इस्तेमाल की सुविधा देती है। ENx टेक्नोलॉजी से कॉल्स के दौरान आवाज साफ सुनाई देती है।

Specifications हेडफोन टाइप वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन ड्राइवर्स 40mm पावरफुल ड्राइवर्स लेटेंसी 40ms लो लेटेंसी मोड बैटरी बैकअप 40 घंटे तक कॉल क्वालिटी ENx टेक्नोलॉजी के साथ माइक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ क्यों खरीदें दमदार साउंड और गहरा बेस गेमिंग के लिए लो लेटेंसी सपोर्ट लंबी बैटरी लाइफ कॉल्स के लिए क्लियर वॉइस क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं बहुत ज्यादा पोर्टेबल डिजाइन नहीं

इसकी एमआरपी 7,990 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 100 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइब्रिड ANC तकनीक लगभग 35dB तक बाहरी शोर को कम करती है, जिससे म्यूजिक और कॉलिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। एम्बियंट साउंड मोड से आसपास की आवाज भी सुनी जा सकती है।

Specifications हेडफोन टाइप ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन बैटरी बैकअप 100 घंटे तक नॉइज कैंसिलेशन हाइब्रिड ANC (~35dB) चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट कॉल क्वालिटी ENx टेक्नोलॉजी के साथ माइक कनेक्टिविटी ब्लूटूथ क्यों खरीदें बहुत लंबी 100 घंटे की बैटरी लाइफ हाइब्रिड ANC से बेहतरीन नॉइज रिडक्शन फास्ट चार्ज से समय की बचत क्यों खोजें विकल्प वजन थोड़ा ज्यादा कीमत बजट सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा

इसकी कीमत 2,599 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 60 घंटे तक का प्ले टाइम मिलता है, जिससे म्यूजिक और कॉलिंग बिना रुकावट चलती रहती है। 40mm ड्राइवर्स इमर्सिव और बैलेंस्ड साउंड देते हैं, जबकि HD माइक्रोफोन कॉल्स को साफ बनाता है। ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल-डिवाइस पेयरिंग से कनेक्टिविटी आसान होती है। 3.5mm AUX पोर्ट और TF कार्ड स्लॉट इसे मल्टी-यूज बनाते हैं।

Specifications हेडफोन टाइप वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन प्ले टाइम 60 घंटे तक ड्राइवर्स 40mm पावरफुल ड्राइवर्स माइक HD माइक्रोफोन कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4 पेयरिंग डुअल-डिवाइस पेयरिंग क्यों खरीदें लंबी 60 घंटे की बैटरी लाइफ मल्टीपल प्लेबैक ऑप्शन (BT, AUX, TF कार्ड) डुअल-डिवाइस से आसान स्विचिंग क्लियर कॉलिंग के लिए HD माइक क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं बहुत ज्यादा बेस पसंद करने वालों को साउंड कम

इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 50 घंटे तक का लंबा प्ले टाइम मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 45ms तक की लो लेटेंसी के कारण वीडियो और गेमिंग में ऑडियो–वीडियो सिंक बेहतर रहता है। 4 अलग-अलग प्ले मोड्स से आप म्यूज़िक, कॉल, गेमिंग और मूवी का एक्सपीरियंस अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। ब्लूटूथ v5.3 और डुअल पेयरिंग से कनेक्शन तेज और स्टेबल रहता है।

Specifications हेडफोन टाइप वायरलेस ऑन-ईयर हेडफोन प्ले टाइम 50 घंटे तक लेटेंसी 45ms तक लो लेटेंसी प्ले मोड्स 4 प्ले मोड्स कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 पेयरिंग डुअल डिवाइस पेयरिंग क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ लो लेटेंसी से बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस 4 मोड्स से साउंड कस्टमाइजेशन क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं ऑन-ईयर डिजाइन सभी को उतना कम्फर्टेबल नहीं

इसे 43% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, जो तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप लंबे समय तक बिना चार्ज इस्तेमाल की सुविधा देता है। गेमिंग मोड से लेटेंसी कम होती है, जिससे गेम खेलते समय बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। ENC टेक्नोलॉजी कॉल्स को क्लियर बनाती है।

Specifications हेडफोन टाइप वायरलेस ओवर-ईयर हेडफोन ब्लूटूथ Bluetooth 5.3 बैटरी बैकअप 60 घंटे तक गेमिंग मोड लो लेटेंसी सपोर्ट कॉल क्वालिटी ENC टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें बहुत लंबा 60 घंटे का बैटरी बैकअप गेमिंग मोड से बेहतर गेमिंग अनुभव कई प्लेबैक ऑप्शन (BT, AUX, SD कार्ड) क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं साइज थोड़ा बड़ा होने से पोर्टेबिलिटी कम

इसकी कीमत 3,743 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 1,295 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन के साथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (DSP) दिया गया है, जो बैकग्राउंड नॉइज को कम करके शोर भरे माहौल में भी आवाज को साफ बनाए रखता है। ब्लूटूथ v5.3 की मदद से कनेक्शन तेज, मजबूत और लंबी रेंज वाला मिलता है। Type-C चार्जिंग पोर्ट के कारण चार्ज करना आसान और तेज हो जाता है।

Specifications नॉइज कंट्रोल DSP के साथ इन-बिल्ट माइक्रोफोन कॉल क्वालिटी शोर में भी साफ आवाज कनेक्टिविटी ब्लूटूथ v5.3 (तेज स्पीड और लंबी रेंज) क्यों खरीदें बैकग्राउंड नॉइज कम होकर कॉल क्लिय ब्लूटूथ 5.3 से स्टेबल और तेज कनेक्शन Type-C पोर्ट से आसान और फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प एडवांस ऑडियो सेटिंग्स सीमित एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं

