एक बार चार्ज करने पर 100 घंटे तक सुनें गानें, 2000 रुपये से कम में आते हैं ये Headphones
अगर आप अपने लिए एक नया हेडफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 2000 रुपये से कम में आने वाले कुछ बेहतरीन विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लंबी बैटरी लाइफ वाले हेडफोन आज की डिजिटल लाइफ का एक अहम साथी बन चुके हैं। ये हेडफोन आपको बिना बार-बार चार्ज किए लंबे समय तक म्यूजिक सुनने, कॉल लेने और पॉडकास्ट का आनंद लेने की आजादी देते हैं। खासकर यात्रा, ऑफिस या वर्कआउट के दौरान इनकी बैटरी लंबे समय तक टिकती है, जिससे कंटेंट का मजा बिना रुकावट जारी रहता है। हाई-क्वालिटी साउंड, कम वजन और आरामदायक ईयर पैड बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाते हैं। लंबी बैटरी के साथ यह ऑडियो डिवाइस आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार को पूरा करता है।
1. truke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime, 40mm Titanium Drivers, Dual Pairing Headset, 40ms Ultra Low Latency, ENC, Premium Design & Comfort - Forest Green
इसकी कीमत 2,499 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरा बेस और साफ आवाज देता हैं। 50 घंटे तक का प्ले टाइम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। 40ms अल्ट्रा लो लेटेंसी के कारण गेमिंग और वीडियो देखने में आवाज और फोटोज का तालमेल बना रहता है। ENC टेक्नोलॉजी कॉल्स को क्लियर बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत लंबा बैटरी बैकअप
दमदार बेस और क्लियर साउंड
गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड
डुअल डिवाइस से एक साथ कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
फोल्डेबल डिजाइन नहीं
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) का सपोर्ट नहीं
2. boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो दमदार साउंड और गहरा बेस प्रदान करते हैं। 40ms लो लेटेंसी मोड से गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में ऑडियो-वीडियो सिंक बेहतर रहता है। 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ लंबे समय तक बिना चार्ज इस्तेमाल की सुविधा देती है। ENx टेक्नोलॉजी से कॉल्स के दौरान आवाज साफ सुनाई देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड और गहरा बेस
गेमिंग के लिए लो लेटेंसी सपोर्ट
लंबी बैटरी लाइफ
कॉल्स के लिए क्लियर वॉइस क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं
बहुत ज्यादा पोर्टेबल डिजाइन नहीं
3. boAt Rockerz 551ANC, 100HRS Battery, Hybrid ANC(~35Db), Fast Charge, Ambient Sound Mode & Dual EQ Modes, Enx Tech, Bluetooth Headphones, Over Ear Wireless Headphone with Mic (Sage Green)
इसकी एमआरपी 7,990 रुपये है। इसे 80% डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 100 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ मिलती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइब्रिड ANC तकनीक लगभग 35dB तक बाहरी शोर को कम करती है, जिससे म्यूजिक और कॉलिंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। एम्बियंट साउंड मोड से आसपास की आवाज भी सुनी जा सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत लंबी 100 घंटे की बैटरी लाइफ
हाइब्रिड ANC से बेहतरीन नॉइज रिडक्शन
फास्ट चार्ज से समय की बचत
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
कीमत बजट सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा
4. pTron Studio w/ 60Hrs Playtime, Wireless Over-Ear Headphones with HD Mic, Immersive Sound, 40mm Drivers, BT5.4, Dual-Device Pairing, 3.5mm Aux Port, TF Card Slot & Type-C Fast Charging (Jet Black)
इसकी कीमत 2,599 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 60 घंटे तक का प्ले टाइम मिलता है, जिससे म्यूजिक और कॉलिंग बिना रुकावट चलती रहती है। 40mm ड्राइवर्स इमर्सिव और बैलेंस्ड साउंड देते हैं, जबकि HD माइक्रोफोन कॉल्स को साफ बनाता है। ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल-डिवाइस पेयरिंग से कनेक्टिविटी आसान होती है। 3.5mm AUX पोर्ट और TF कार्ड स्लॉट इसे मल्टी-यूज बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी 60 घंटे की बैटरी लाइफ
मल्टीपल प्लेबैक ऑप्शन (BT, AUX, TF कार्ड)
डुअल-डिवाइस से आसान स्विचिंग
क्लियर कॉलिंग के लिए HD माइक
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं
बहुत ज्यादा बेस पसंद करने वालों को साउंड कम
5. Noise Two Wireless On Ear Headphones with 50 Hours Playtime, Low Latency(up to 45ms), 4 Play Modes, Dual Pairing, BT v5.3 (Serene Blue)
इसे 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 50 घंटे तक का लंबा प्ले टाइम मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। 45ms तक की लो लेटेंसी के कारण वीडियो और गेमिंग में ऑडियो–वीडियो सिंक बेहतर रहता है। 4 अलग-अलग प्ले मोड्स से आप म्यूज़िक, कॉल, गेमिंग और मूवी का एक्सपीरियंस अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। ब्लूटूथ v5.3 और डुअल पेयरिंग से कनेक्शन तेज और स्टेबल रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
लो लेटेंसी से बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस
4 मोड्स से साउंड कस्टमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं
ऑन-ईयर डिजाइन सभी को उतना कम्फर्टेबल नहीं
6. ZEBRONICS Thunder Bluetooth 5.3 Wireless Over Ear Headphones with 60H Backup, Gaming Mode, Dual Pairing, Enc, Aux, Micro Sd, Voice Assistant, Comfortable Earcups, Call Function (Sea Green)
इसे 43% डिस्काउंट के साथ 799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है, जो तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। 60 घंटे तक का बैटरी बैकअप लंबे समय तक बिना चार्ज इस्तेमाल की सुविधा देता है। गेमिंग मोड से लेटेंसी कम होती है, जिससे गेम खेलते समय बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है। ENC टेक्नोलॉजी कॉल्स को क्लियर बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत लंबा 60 घंटे का बैटरी बैकअप
गेमिंग मोड से बेहतर गेमिंग अनुभव
कई प्लेबैक ऑप्शन (BT, AUX, SD कार्ड)
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं
साइज थोड़ा बड़ा होने से पोर्टेबिलिटी कम
7. HP H200 On Ear Wireless Headset, Black
इसकी कीमत 3,743 रुपये है। इसे 65% डिस्काउंट के साथ 1,295 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन के साथ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (DSP) दिया गया है, जो बैकग्राउंड नॉइज को कम करके शोर भरे माहौल में भी आवाज को साफ बनाए रखता है। ब्लूटूथ v5.3 की मदद से कनेक्शन तेज, मजबूत और लंबी रेंज वाला मिलता है। Type-C चार्जिंग पोर्ट के कारण चार्ज करना आसान और तेज हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बैकग्राउंड नॉइज कम होकर कॉल क्लिय
ब्लूटूथ 5.3 से स्टेबल और तेज कनेक्शन
Type-C पोर्ट से आसान और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
एडवांस ऑडियो सेटिंग्स सीमित
एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) नहीं
