म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं ये Headphones, कीमत और फीचर्स बनाते हैं इन्हें म्यूजिक की दुनिया का किंग
Headphones Under 2000: अगर आपको गाने सुनने का शौक है और आपको हेडफोन्स भी पसंद हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे हेडफोन्स के ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
Headphones Under 2000: आज की दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, खासतौर से साउंड के मामले में। आज के समय में कम कीमत में इतने बढ़िया साउंड डिवाइसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, जो म्यूजिक लवर्स को काफी पसंद आती हैं। इन्हीं में से एक है हेडफोन्स, पहला तो इनका लुक काफी पोर्टेबल होता है और दूसरा इन्हें 2,000 रुपये से कम में भी खरीद सकते हैं। इनकी साउंड क्वालिटी बेहद ही शानदार होती है। इनमें दमदार माइक्रोफोन के साथ कई फीचर्स दिए गए होते हैं, जो म्यूजिक के एक्सपीरियंस को और भी कमा का बना देते हैं।
यह एक किफायती ऑप्शन है। ये हेडफोन्स 70 घंटे की बैटरी लाइफ, 40mm बास ड्राइवर्स और Zen™ ENC माइक के साथ आते हैं। इसमें टाइप-सी फास्ट चार्जिंग और चार EQ मोड्स दिए गए हैं। साथ ही IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और AUX ऑप्शन भी मौजूद है। 60ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी इसे मॉर्डन लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी 70 घंटे की बैटरी लाइफ
चार EQ मोड्स
Zen™ ENC माइक
टाइप-C फास्ट चार्जिंग और IPX5 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
मोबाइल डिवाइस पर वॉल्यूम और बास कम
वायर्ड मोड में माइक काम नहीं करता
इसकी ऑडियो क्वालिटी कमाल की है। 50 घंटे की बैटरी लाइफ और 40mm ड्राइवर्स के साथ Tru Bass™ तकनीक डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देता है। इसमें 40ms की कम लेटेंसी गेमिंग की सुविधा मिलती है। ब्लूटूथ 5.3 और ड्यूल पेयरिंग फास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इसमें चार प्ले मोड्स और IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे की बैटरी लाइफ
40ms लो-लेटेंसी
चार प्ले मोड्स और ड्यूल पेयरिंग
IPX5 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ मोड में माइक काम नहीं करता
ऑन-ईयर डिजाइन लंबे इस्तेमाल में असुविधाजनक
ये ईयरफोन्स 50mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जिसके चलते डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा मिलती है। इसमें 500mAh बैटरी 20 घंटे तक का प्लेटाइम दिया गया है। इसके साथ ही ब्लूटूथ 5.0 के साथ फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। इसे पैड काफी सॉफ्ट हैं, जिससे लंबे समय तक इसे पहनकर रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस है।
Specifications
क्यों खरीदें
20 घंटे की बैटरी लाइफ
50mm ड्राइवर्स के साथ पावरफुल बास
IPX5 रेटिंग
ब्लूटूथ 5.0 और AUX के साथ ड्यूल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट
ब्लूटूथ मोड में हाई लेटेंसी, गेमिंग के लिए AUX बेहतर
बिल्ड क्वालिटी औसत
इसमें 40mm टाइटेनियम ड्राइव है। इसके साथ ही 50 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग दी गई है। यह 40ms की कम लेटेंसी गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। प्योरवॉइस ईएनसी माइक कॉल्स में शोर को कम करता है। IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और प्रीमियम डिजाइन इसे जिम और ट्रैवल के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स
40ms लो-लेटेंसी, गेमिंग और वीडियो में बेहतर सिंक
IPX5 रेटिंग
ड्यूल पेयरिंग और ब्लूटूथ 5.4
क्यों खोजें विकल्प
हाई वॉल्यूम पर ऑडियो लीकेज की शिकायतें
बिल्ड क्वालिटी औसत, लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी पर सवाल
इसमें 40mm ड्राइवर्स डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देता है। इसकी बैटरी लाइफ 70 घंटे तक की है। इसके साथ ही ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और एनवायरोमेंटल नॉइस कैंसिलेशन कॉल्स और म्यूजिक में शोर कम करते हैं। इसमें 40ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और टाइप-C रैपिड चार्जिंग भी मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे की शानदार बैटरी लाइफ
ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग
रैपिड चार्जिंग
नरम ईयरकप्स और हल्का डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
माइक की क्वालिटी औसत
ANC केवल स्टेबल शोर को कम करता है
बिल्ड क्वालिटी औसत
इसमें 40mm डायनामिक ड्राइवर्स और BassUp तकनीक दी गई है, जो डीप बास का मजा देती है। इसकी बैटरी लाइफ 70 घंटे तक की है। साथ ही 5 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 4 घंटे का प्लेटाइम मिलता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 और मल्टीपॉइंट कनेक्शन दिया गया है, जिससे स्टेबल और फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी की ऐप से EQ कस्टमाइजेशन और व्हाइट नॉइज विकल्प मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
BassUp के साथ 40mm ड्राइवर्स
ब्लूटूथ 5.3 और मल्टीपॉइंट
क्यों खोजें विकल्प
ANC नहीं
हाई वॉल्यूम पर ऑडियो लीकेज की शिकायत
यह ईयरफोन हनिवेल कंपनी का है। इसमें 40mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। साथ ही 25 घंटे की बैटरी लाइफ और टाइप-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। इसमें एनवायरोमेंटल नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा दी गई है, जो बाहर के शोर से निजात दिलाती है। इसमें गेमिंग के लिए 40ms लो-लेटेंसी मौजूद है। साथ ही यह IPX4 वॉटर रेसिस्टेंस भी है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 और AUX कनेक्टिविटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 घंटे की बैटरी लाइफ
40mm ड्राइवर्स और गहरा बास
ENC माइक
IPX4 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
माइक क्वालिटी औसत
गेमिंग मोड में लेटेंसी 40ms के बजाय 50ms तक हो सकती है
