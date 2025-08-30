म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं ये Headphones, कीमत और फीचर्स बनाते हैं इन्हें म्यूजिक की दुनिया का किंग headphones Under 2000 on amazon from boat to Noise best option so far, Gadgets Hindi News - Hindustan
म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं ये Headphones, कीमत और फीचर्स बनाते हैं इन्हें म्यूजिक की दुनिया का किंग

Headphones Under 2000: अगर आपको गाने सुनने का शौक है और आपको हेडफोन्स भी पसंद हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे हेडफोन्स के ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 04:50 PM
Headphones Under 2000: आज की दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, खासतौर से साउंड के मामले में। आज के समय में कम कीमत में इतने बढ़िया साउंड डिवाइसेज उपलब्ध कराई जाती हैं, जो म्यूजिक लवर्स को काफी पसंद आती हैं। इन्हीं में से एक है हेडफोन्स, पहला तो इनका लुक काफी पोर्टेबल होता है और दूसरा इन्हें 2,000 रुपये से कम में भी खरीद सकते हैं। इनकी साउंड क्वालिटी बेहद ही शानदार होती है। इनमें दमदार माइक्रोफोन के साथ कई फीचर्स दिए गए होते हैं, जो म्यूजिक के एक्सपीरियंस को और भी कमा का बना देते हैं।

म्यूजिक के लिए बेस्ट हैं ये Headphones, कीमत और फीचर्स बनाते हैं इन्हें म्यूजिक की दुनिया का किंग
यह एक किफायती ऑप्शन है। ये हेडफोन्स 70 घंटे की बैटरी लाइफ, 40mm बास ड्राइवर्स और Zen™ ENC माइक के साथ आते हैं। इसमें टाइप-सी फास्ट चार्जिंग और चार EQ मोड्स दिए गए हैं। साथ ही IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और AUX ऑप्शन भी मौजूद है। 60ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी इसे मॉर्डन लुक देते हैं।

Specifications

साउंड क्वालिटी
40mm बास ड्राइवर्स
माइक
Zen™ ENC माइक
चार्जिंग
टाइप-C फास्ट चार्जिंग
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.4
EQ मोड्स
बास, रॉक, पॉप, और वोकल मोड्स

क्यों खरीदें

लंबी 70 घंटे की बैटरी लाइफ

चार EQ मोड्स

Zen™ ENC माइक

टाइप-C फास्ट चार्जिंग और IPX5 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

मोबाइल डिवाइस पर वॉल्यूम और बास कम

वायर्ड मोड में माइक काम नहीं करता

इसकी ऑडियो क्वालिटी कमाल की है। 50 घंटे की बैटरी लाइफ और 40mm ड्राइवर्स के साथ Tru Bass™ तकनीक डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देता है। इसमें 40ms की कम लेटेंसी गेमिंग की सुविधा मिलती है। ब्लूटूथ 5.3 और ड्यूल पेयरिंग फास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इसमें चार प्ले मोड्स और IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
50 घंटे का प्लेटाइम
साउंड क्वालिटी
40mm ड्राइवर्स
माइक
बिल्ट-इन माइक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, 10 मीटर रेंज
प्ले मोड्स
ब्लूटूथ, AUX, SD कार्ड, और FM रेडियो

क्यों खरीदें

...

50 घंटे की बैटरी लाइफ

...

40ms लो-लेटेंसी

...

चार प्ले मोड्स और ड्यूल पेयरिंग

...

IPX5 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्लूटूथ मोड में माइक काम नहीं करता

...

ऑन-ईयर डिजाइन लंबे इस्तेमाल में असुविधाजनक

ये ईयरफोन्स 50mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं, जिसके चलते डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा मिलती है। इसमें 500mAh बैटरी 20 घंटे तक का प्लेटाइम दिया गया है। इसके साथ ही ब्लूटूथ 5.0 के साथ फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है। इसे पैड काफी सॉफ्ट हैं, जिससे लंबे समय तक इसे पहनकर रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस है।

Specifications

बैटरी लाइफ
500mAh बैटरी
साउंड क्वालिटी
50mm डायनामिक ड्राइवर्स
माइक
डेडिकेटेड माइक, कॉल्स और रिकॉर्डिंग के लिए सही
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.0, 10 मीटर रेंज, AUX के साथ ड्यूल मोड

क्यों खरीदें

...

20 घंटे की बैटरी लाइफ

...

50mm ड्राइवर्स के साथ पावरफुल बास

...

IPX5 रेटिंग

...

ब्लूटूथ 5.0 और AUX के साथ ड्यूल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट

...

ब्लूटूथ मोड में हाई लेटेंसी, गेमिंग के लिए AUX बेहतर

...

बिल्ड क्वालिटी औसत

इसमें 40mm टाइटेनियम ड्राइव है। इसके साथ ही 50 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग दी गई है। यह 40ms की कम लेटेंसी गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट है। प्योरवॉइस ईएनसी माइक कॉल्स में शोर को कम करता है। IPX5 वॉटर रेसिस्टेंस और प्रीमियम डिजाइन इसे जिम और ट्रैवल के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

बैटरी लाइफ
50 घंटे का प्लेटाइम
साउंड क्वालिटी
40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स
माइक
ड्यूल माइक के साथ PureVoice ENC
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.4, 10 मीटर रेंज

क्यों खरीदें

...

50 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

40mm टाइटेनियम ड्राइवर्स

...

40ms लो-लेटेंसी, गेमिंग और वीडियो में बेहतर सिंक

...

IPX5 रेटिंग

...

ड्यूल पेयरिंग और ब्लूटूथ 5.4

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई वॉल्यूम पर ऑडियो लीकेज की शिकायतें

...

बिल्ड क्वालिटी औसत, लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी पर सवाल

इसमें 40mm ड्राइवर्स डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देता है। इसकी बैटरी लाइफ 70 घंटे तक की है। इसके साथ ही ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग तेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और एनवायरोमेंटल नॉइस कैंसिलेशन कॉल्स और म्यूजिक में शोर कम करते हैं। इसमें 40ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और टाइप-C रैपिड चार्जिंग भी मौजूद हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
70 घंटे (ANC ऑफ)
साउंड क्वालिटी
40mm डायनामिक ड्राइवर्स
माइक
ENC के साथ माइक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.4, 10 मीटर रेंज, डुअल पेयरिंग, AUX सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

70 घंटे की शानदार बैटरी लाइफ

...

ब्लूटूथ 5.4 और ड्यूल पेयरिंग

...

रैपिड चार्जिंग

...

नरम ईयरकप्स और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक की क्वालिटी औसत

...

ANC केवल स्टेबल शोर को कम करता है

...

बिल्ड क्वालिटी औसत

इसमें 40mm डायनामिक ड्राइवर्स और BassUp तकनीक दी गई है, जो डीप बास का मजा देती है। इसकी बैटरी लाइफ 70 घंटे तक की है। साथ ही 5 मिनट की फास्ट चार्जिंग से 4 घंटे का प्लेटाइम मिलता है। इसमें ब्लूटूथ 5.3 और मल्टीपॉइंट कनेक्शन दिया गया है, जिससे स्टेबल और फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी की ऐप से EQ कस्टमाइजेशन और व्हाइट नॉइज विकल्प मिलते हैं।

Specifications

बैटरी लाइफ
70 घंटे प्लेटाइम
साउंड क्वालिटी
40mm डायनामिक ड्राइवर्स
माइक
बिल्ट-इन माइक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.3, मल्टीपॉइंट कनेक्शन

क्यों खरीदें

...

70 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

BassUp के साथ 40mm ड्राइवर्स

...

ब्लूटूथ 5.3 और मल्टीपॉइंट

क्यों खोजें विकल्प

...

ANC नहीं

...

हाई वॉल्यूम पर ऑडियो लीकेज की शिकायत

यह ईयरफोन हनिवेल कंपनी का है। इसमें 40mm डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। साथ ही 25 घंटे की बैटरी लाइफ और टाइप-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। इसमें एनवायरोमेंटल नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा दी गई है, जो बाहर के शोर से निजात दिलाती है। इसमें गेमिंग के लिए 40ms लो-लेटेंसी मौजूद है। साथ ही यह IPX4 वॉटर रेसिस्टेंस भी है। इसमें ब्लूटूथ 5.4 और AUX कनेक्टिविटी दी गई है।

Specifications

बैटरी लाइफ
350mAh बैटरी
साउंड क्वालिटी
40mm डायनामिक ड्राइवर्स
माइक
ENC के साथ बिल्ट-इन माइक
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ 5.4, 10 मीटर रेंज

क्यों खरीदें

...

25 घंटे की बैटरी लाइफ

...

40mm ड्राइवर्स और गहरा बास

...

ENC माइक

...

IPX4 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक क्वालिटी औसत

...

गेमिंग मोड में लेटेंसी 40ms के बजाय 50ms तक हो सकती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

