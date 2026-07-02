Amazon Prime Day Sale: Headphones और Earbuds पर सीधा 75% तक का डिस्काउंट, देखें बेस्ट डील्स
अमेजन की महासेल में Boat, pTron, Sony, Bose, Zebronics और Pentronics जैसे टॉप ब्रैंड्स के Premium Headphones और Earbuds पर सीधा 75% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। क्रिस्टल क्लियर साउंड और धांसू बेस वाले इन ऑडियो गैजेट्स को सबसे सस्ती कीमत पर खरीदने का यह आखिरी मौका है, देखें बेस्ट डील्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने अपग्रेड में देरी न करें
अपनी अगली खरीदारी के लिए पर्सनलाइज़्ड EMI ऑफ़र देखें
म्यूजिक लवर्स और टेक गैजेट्स के शौकीनों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन आ गया है। अमेजन प्राइम डे सेल लाइव होते ही ऑडियो गैजेट्स के मार्केट में तहलका मच गया है। अगर आप अपने पुराने ईयरफ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो प्रीमियम सेगमेंट से लेकर बजट कैटेगरी वाले डिवाइसेज पर सीधे 75% तक की महा-छूट मिल रही है।
Bose की प्रीमियम साउंड और Zebronics का धांसू बेस, सब कुछ आधी कीमत में
इस सेल में क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के दीवानों के लिए Bose के प्रीमियम नॉइज-कैंसिलेशन हेडफ़ोन पर भारी कीमत कम हुई है। वहीं, बजट फ्रेंडली सेगमेंट में Zebronics और Pentronics के स्टाइलिश ईयरबड्स अपनी दमदार बैटरी लाइफ और क्रिस्प साउंड के साथ बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वर्कआउट के लिए वाटरप्रूफ बड्स हों या गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी हेडफ़ोन, हर वैरायटी पर ऑफर्स की भरमार है।
लिमिटेड स्टॉक और 399 रुपये से शुरुआत: हाथ से न जाने दें मौका
अमेजन की इस डील में बेस्ट-सेलिंग ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र 399 रुपये से शुरू हो रही है। इसके साथ ही, क्रेडिट कार्ड्स और प्राइम मेंबरशिप का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं।
ध्यान रहे, ये डील्स बेहद सीमित समय के लिए हैं और स्टॉक पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। तो देर किस बात की? तुरंत अमेजन पर जाएं और अपने पसंदीदा गैजेट को सबसे कम कीमत में घर लाएं।
1. OnePlus Nord Buds 4 TWS Earbuds with 52dB Real-time ANC, Game Sound Spatial Audio, 6-Mic AI Clear Calls, Up to 54hrs Playback, 10 min for 11 hrs Fast Charging, Bluetooth 6.1 - Stellar Black
अगर आप प्रीमियम फीचर्स वाले दमदार ईयरबड्स की तलाश में हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में OnePlus Nord Buds 4 पर बेहतरीन डील लाइव हो चुकी है। 3,499 रुपये की कीमत वाला यह बड्स इस समय 11% के डिस्काउंट के साथ मात्र 3,099 रुपये में मिल रहा है। Stellar Black कलर का यह बड्स 52dB प्रो-लेवल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, 54 घंटे के टोटल प्लेबैक और सुपरफास्ट चार्जिंग जैसे फ्लैगशिप फीचर्स से लैस है। गेमिंग लवर्स और म्यूजिक के शौकीनों के लिए यह इस बजट में सबसे बेस्ट डील साबित हो सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साइलेंस
तूफानी चार्जिंग
गेमर्स की पहली पसंद
क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
बैटरी लाइफ की लंबी उम्र
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंट थोड़ा कम
सिर्फ इन-इयर फिट
2. Bose New QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones (2nd Gen), Wireless Headphones with Spatial Audio, Over Ear Noise Cancelling with Mic, Up to 30 Hours of Play time, Desert Gold - Limited Edition Color
अगर आपका बजट अच्छा है और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन साउंड और नॉइज़ कैंसिलेशन का मज़ा लेना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए ब्लॉकबस्टर ऑफर आ गया है। ऑडियो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones पर सीधे 20% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 49,900 रुपये की कीमत वाला यह प्रीमियम हेडफ़ोन इस समय 39,990 रुपये में आपका हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसका बेहद खूबसूरत Desert Gold - Limited Edition Color भी इस ऑफर में शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमा जैसा मज़ा
दुनिया का सबसे बेस्ट ANC
लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी
लिमिटेड एडिशन लुक
स्मार्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत हर किसी के बजट में नहीं फिट बैठती
इमर्सिव मोड में कम बैटरी
3. pTron Bassbuds Trendz Open Ear Wireless Earbuds, SafeBeats Design, Dual HD Mics & TruTalk AI-ENC Calls, 45Hrs Playtime, App Support, 14.2mm Drivers, BT6.0 Headphones, Type C Charging & IPX5 (Black)
अगर आप कानों में दर्द की वजह से इन-ईयर बड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो अमेज़न प्राइम डे सेल में आपके लिए एक क्रांतिकारी डील आई है। pTron Bassbuds Trendz Open Ear Wireless Earbuds पर इस समय 69% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 2,599 रुपये की एमआरपी वाला यह स्टाइलिश बड्स केवल 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका SafeBeats ओपन-ईयर डिजाइन आपके कानों को पूरी तरह आरामदायक रखता है और आप गाना सुनते हुए भी अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रह सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दबाव-मुक्त और सुरक्षित डिजाइन
14.2mm का बड़ा ड्राइवर
फुल ऐप सपोर्ट
लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑडियो लीकेज
केवल 6 महीने की वारंटी
4. Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Black
अगर आप कम बजट में प्रीमियम ब्रांड का भरोसा और लाजवाब साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो अमेजन की इस सेल में Sony WH-CH520 Wireless Headphones पर जबरदस्त डील मिल रही है। 5,990 रुपये की एमआरपी वाला यह ऑन-ईयर हेडफ़ोन इस समय 34% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मात्र 3,972 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने ही 1,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा गया यह ब्लैक ब्यूटी हेडफ़ोन 50 घंटे के महा-बैटरी बैकअप और कस्टमाइज़्ड EQ जैसे धांसू फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
चार्जर को भूल जाइए
DSEE टेक्नोलॉजी
मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी
लाइटवेट और आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं
ऑन-ईयर फिट
5. Zebronics Zeb-Storm On Ear Wired Headphone with 3.5mm Jack, Built in Microphone for Calling, 1.5 Meter Cable, Soft Ear Cushion, Adjustable Headband, Foldable Ear Cups and Lightweight Design (Black)
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस कॉल्स या रोज़ाना म्यूज़िक सुनने के लिए एक बेहद सस्ता और टिकाऊ हेडफ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए सबसे सस्ती डील लाइव हो चुकी है। Zebronics Zeb-Storm On-Ear Wired Headphone इस समय पूरे 50% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 799 रुपये की एमआरपी वाला यह हेडफ़ोन सेल में मात्र 399 रुपये का मिल रहा है। पिछले महीने ही 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए इस हेडफ़ोन में फोल्डेबल डिज़ाइन और इन-बिल्ट माइक जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल कीमत
बैटरी का झंझट खत्म
लंबा और टिकाऊ वायर
सॉफ्ट कुशन और कम्फर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड लिमिटेशन
कोई एडवांस नॉइज़ आइसोलेशन नहीं
6. Philips TAT1269 Bluetooth Truly Wireless in Ear Earbuds with mic, 13mm Drivers, Bluetooth 5.4, 40H Playtime, IPX5, Fast Charging, Touch Controls, Voice Assistant, Mono Mode, LED Indicator (Deep Black)
अगर आप 1,000 रुपये से कम के बजट में किसी भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रैंड के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए सबसे बड़ी डील लाइव हो चुकी है। Philips TAT1269 Bluetooth Truly Wireless Earbuds पर इस समय 55% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। 1,999 रुपये की एमआरपी वाला यह धांसू ईयरबड्स इस समय केवल 899 रुपये में आपका हो सकता है। पिछले महीने ही 2,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा खरीदे जा चुके इस डीप ब्लैक बड्स में 13mm के बड़े ड्राइवर्स और 40 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल साउंड और बेस
स्मार्ट मोनो मोड
प्रीमियम मैट फिनिश और कम्फर्ट
स्मार्ट LED इंडिकेटर
क्यों खोजें विकल्प
कोई एक्टिव या एआई नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं
गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड नहीं
7. ZEBRONICS Zeb-Sound Bomb 1 TWS Earbuds with BT5.0, Up to 12H Playback, Touch Controls, Voice Assistant, Splash Proof with Type C Portable Charging Case (Black)
अगर आप बेहद कम बजट में पूरी तरह वायरलेस ईयरबड्स का मजा लेना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट सामने आई है। ZEBRONICS Zeb-Sound Bomb 1 TWS Earbuds पर इस समय 76% का छप्परफाड़ डिस्काउंट मिल रहा है। 2,499 रुपये की एमआरपी वाला यह पॉपुलर ईयरबड्स सेल में सिर्फ 599 रुपये में आपका हो सकता है। पिछले महीने ही 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जा चुके इस बड्स में टच कंट्रोल्स और टाइप-सी पोर्ट जैसे सभी जरूरी फीचर्स बेहद सस्ती कीमत पर मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली किंग
स्मार्ट टच कंट्रोल्स
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल केस
टाइप-सी चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
कम बैटरी बैकअप
थोड़ा पुराना ब्लूटूथ 5.0 वर्जन
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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