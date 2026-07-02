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Amazon Prime Day Sale: Headphones और Earbuds पर सीधा 75% तक का डिस्काउंट, देखें बेस्ट डील्स

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन की महासेल में Boat, pTron, Sony, Bose, Zebronics और Pentronics जैसे टॉप ब्रैंड्स के Premium Headphones और Earbuds पर सीधा 75% तक का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। क्रिस्टल क्लियर साउंड और धांसू बेस वाले इन ऑडियो गैजेट्स को सबसे सस्ती कीमत पर खरीदने का यह आखिरी मौका है, देखें बेस्ट डील्स।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अपने अपग्रेड में देरी न करें

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म्यूजिक लवर्स और टेक गैजेट्स के शौकीनों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन आ गया है। अमेजन प्राइम डे सेल लाइव होते ही ऑडियो गैजेट्स के मार्केट में तहलका मच गया है। अगर आप अपने पुराने ईयरफ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो प्रीमियम सेगमेंट से लेकर बजट कैटेगरी वाले डिवाइसेज पर सीधे 75% तक की महा-छूट मिल रही है।

Amazon Prime Day Sale: Headphones और Earbuds पर सीधा 75% तक का डिस्काउंट, देखें बेस्ट डील्स

Bose की प्रीमियम साउंड और Zebronics का धांसू बेस, सब कुछ आधी कीमत में

इस सेल में क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के दीवानों के लिए Bose के प्रीमियम नॉइज-कैंसिलेशन हेडफ़ोन पर भारी कीमत कम हुई है। वहीं, बजट फ्रेंडली सेगमेंट में Zebronics और Pentronics के स्टाइलिश ईयरबड्स अपनी दमदार बैटरी लाइफ और क्रिस्प साउंड के साथ बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वर्कआउट के लिए वाटरप्रूफ बड्स हों या गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी हेडफ़ोन, हर वैरायटी पर ऑफर्स की भरमार है।

लिमिटेड स्टॉक और 399 रुपये से शुरुआत: हाथ से न जाने दें मौका

अमेजन की इस डील में बेस्ट-सेलिंग ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र 399 रुपये से शुरू हो रही है। इसके साथ ही, क्रेडिट कार्ड्स और प्राइम मेंबरशिप का इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

ध्यान रहे, ये डील्स बेहद सीमित समय के लिए हैं और स्टॉक पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। तो देर किस बात की? तुरंत अमेजन पर जाएं और अपने पसंदीदा गैजेट को सबसे कम कीमत में घर लाएं।

अगर आप प्रीमियम फीचर्स वाले दमदार ईयरबड्स की तलाश में हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में OnePlus Nord Buds 4 पर बेहतरीन डील लाइव हो चुकी है। 3,499 रुपये की कीमत वाला यह बड्स इस समय 11% के डिस्काउंट के साथ मात्र 3,099 रुपये में मिल रहा है। Stellar Black कलर का यह बड्स 52dB प्रो-लेवल एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, 54 घंटे के टोटल प्लेबैक और सुपरफास्ट चार्जिंग जैसे फ्लैगशिप फीचर्स से लैस है। गेमिंग लवर्स और म्यूजिक के शौकीनों के लिए यह इस बजट में सबसे बेस्ट डील साबित हो सकती है।

Specifications

कनेक्टिविटी
लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.1
गेमिंग सपोर्ट
Game Spatial Audio और 47ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी
कॉलिंग फीचर्स
6-Mic AI क्लियर कॉल्स
फास्ट चार्जिंग
मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 11 घंटे का बैकअप
बैटरी लाइफ
केस के साथ कुल 54 घंटे तक का दमदार प्लेबैक

क्यों खरीदें

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शानदार साइलेंस

...

तूफानी चार्जिंग

...

गेमर्स की पहली पसंद

...

क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग

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बैटरी लाइफ की लंबी उम्र

क्यों खोजें विकल्प

...

डिस्काउंट थोड़ा कम

...

सिर्फ इन-इयर फिट

अगर आपका बजट अच्छा है और आप दुनिया के सबसे बेहतरीन साउंड और नॉइज़ कैंसिलेशन का मज़ा लेना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए ब्लॉकबस्टर ऑफर आ गया है। ऑडियो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह Bose QuietComfort Ultra Bluetooth Headphones पर सीधे 20% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 49,900 रुपये की कीमत वाला यह प्रीमियम हेडफ़ोन इस समय 39,990 रुपये में आपका हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसका बेहद खूबसूरत Desert Gold - Limited Edition Color भी इस ऑफर में शामिल है।

Specifications

यूज़र रेटिंग
4.3/5 स्टार्स
वायर्ड ऑडियो सपोर्ट
Lossless USB-C Audio
बैटरी लाइफ
कुल 30 घंटे तक का दमदार प्लेबैक
नया स्पेशल फीचर
Cinema Mode

क्यों खरीदें

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सिनेमा जैसा मज़ा

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दुनिया का सबसे बेस्ट ANC

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लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी

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लिमिटेड एडिशन लुक

...

स्मार्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

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कीमत हर किसी के बजट में नहीं फिट बैठती

...

इमर्सिव मोड में कम बैटरी

अगर आप कानों में दर्द की वजह से इन-ईयर बड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो अमेज़न प्राइम डे सेल में आपके लिए एक क्रांतिकारी डील आई है। pTron Bassbuds Trendz Open Ear Wireless Earbuds पर इस समय 69% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। 2,599 रुपये की एमआरपी वाला यह स्टाइलिश बड्स केवल 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका SafeBeats ओपन-ईयर डिजाइन आपके कानों को पूरी तरह आरामदायक रखता है और आप गाना सुनते हुए भी अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रह सकते हैं।

Specifications

साउंड ड्राइवर
14.2mm विशाल डायनेमिक ड्राइवर्स
बैटरी लाइफ
चार्जिंग केस के साथ कुल 45 घंटे तक का लंबा प्लेबैक
कॉलिंग फीचर्स
Dual HD Mic और TruTalk AI-ENC
कनेक्टिविटी
एडवांस ब्लूटूथ 6.0

क्यों खरीदें

...

दबाव-मुक्त और सुरक्षित डिजाइन

...

14.2mm का बड़ा ड्राइवर

...

फुल ऐप सपोर्ट

...

लंबी बैटरी और फास्ट चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑडियो लीकेज

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केवल 6 महीने की वारंटी

अगर आप कम बजट में प्रीमियम ब्रांड का भरोसा और लाजवाब साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो अमेजन की इस सेल में Sony WH-CH520 Wireless Headphones पर जबरदस्त डील मिल रही है। 5,990 रुपये की एमआरपी वाला यह ऑन-ईयर हेडफ़ोन इस समय 34% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मात्र 3,972 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने ही 1,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा गया यह ब्लैक ब्यूटी हेडफ़ोन 50 घंटे के महा-बैटरी बैकअप और कस्टमाइज़्ड EQ जैसे धांसू फीचर्स के साथ आता है।

Specifications

वजन
सुपर लाइटवेट और ऑल-डे कंफर्ट डिज़ाइन
ऐप सपोर्ट
Sony | Headphones Connect App के जरिए कस्टमाइज्ड EQ
कनेक्टिविटी
Multipoint Connectivity
बैटरी लाइफ
एक बार चार्ज करने पर कुल 50 घंटे तक का नॉन-स्टॉप बैकअप

क्यों खरीदें

...

चार्जर को भूल जाइए

...

DSEE टेक्नोलॉजी

...

मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी

...

लाइटवेट और आरामदायक

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं

...

ऑन-ईयर फिट

अगर आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस कॉल्स या रोज़ाना म्यूज़िक सुनने के लिए एक बेहद सस्ता और टिकाऊ हेडफ़ोन ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में आपके लिए सबसे सस्ती डील लाइव हो चुकी है। Zebronics Zeb-Storm On-Ear Wired Headphone इस समय पूरे 50% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 799 रुपये की एमआरपी वाला यह हेडफ़ोन सेल में मात्र 399 रुपये का मिल रहा है। पिछले महीने ही 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए इस हेडफ़ोन में फोल्डेबल डिज़ाइन और इन-बिल्ट माइक जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

वारंटी
1 साल की डोमेस्टिक वारंटी
डिजाइन
फोल्डेबल ईयर कप और एडजस्टेबल हेडबैंड के साथ लाइटवेट डिजाइन
कॉलिंग
इन-लाइन इन-बिल्ट माइक्रोफोन
केबल की लंबाई
1.5 मीटर लंबी और टिकाऊ केबल

क्यों खरीदें

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पैसा वसूल कीमत

...

बैटरी का झंझट खत्म

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लंबा और टिकाऊ वायर

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सॉफ्ट कुशन और कम्फर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर्ड लिमिटेशन

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कोई एडवांस नॉइज़ आइसोलेशन नहीं

अगर आप 1,000 रुपये से कम के बजट में किसी भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रैंड के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए सबसे बड़ी डील लाइव हो चुकी है। Philips TAT1269 Bluetooth Truly Wireless Earbuds पर इस समय 55% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। 1,999 रुपये की एमआरपी वाला यह धांसू ईयरबड्स इस समय केवल 899 रुपये में आपका हो सकता है। पिछले महीने ही 2,000 से ज़्यादा लोगों द्वारा खरीदे जा चुके इस डीप ब्लैक बड्स में 13mm के बड़े ड्राइवर्स और 40 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है।

Specifications

स्पेशल मोड्स
Mono Mode
वॉटर रेसिस्टेंस
IPX5 रेटिंग
ब्लूटूथ वर्जन
लेटेस्ट और एडवांस ब्लूटूथ 5.4
फास्ट चार्जिंग
टाइप-सी क्विक चार्ज, मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 100 मिनट का यूज़

क्यों खरीदें

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पावरफुल साउंड और बेस

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स्मार्ट मोनो मोड

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प्रीमियम मैट फिनिश और कम्फर्ट

...

स्मार्ट LED इंडिकेटर

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई एक्टिव या एआई नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं

...

गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी मोड नहीं

अगर आप बेहद कम बजट में पूरी तरह वायरलेस ईयरबड्स का मजा लेना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम डे सेल में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट सामने आई है। ZEBRONICS Zeb-Sound Bomb 1 TWS Earbuds पर इस समय 76% का छप्परफाड़ डिस्काउंट मिल रहा है। 2,499 रुपये की एमआरपी वाला यह पॉपुलर ईयरबड्स सेल में सिर्फ 599 रुपये में आपका हो सकता है। पिछले महीने ही 500 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जा चुके इस बड्स में टच कंट्रोल्स और टाइप-सी पोर्ट जैसे सभी जरूरी फीचर्स बेहद सस्ती कीमत पर मिलते हैं।

Specifications

स्मार्ट फीचर्स
टच कंट्रोल्स और वॉयस असिस्टेंट
वॉटर रेसिस्टेंस
स्प्लैश प्रूफ
चार्जिंग पोर्ट
मॉडर्न टाइप-सी पोर्ट के साथ पोर्टेबल केस
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ वर्जन 5.0 (Bluetooth V5.0) का सपोर्ट

क्यों खरीदें

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बजट फ्रेंडली किंग

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स्मार्ट टच कंट्रोल्स

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कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल केस

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टाइप-सी चार्जिंग

क्यों खोजें विकल्प

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कम बैटरी बैकअप

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थोड़ा पुराना ब्लूटूथ 5.0 वर्जन

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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