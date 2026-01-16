0 डिग्री की ठंड में भी गर्माहट देगा ये रूम हीटर, कीमत महज ₹1400, तुरंत लपक लें

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale: अगर आप इस ठंड में अपने लिए एक शानदार हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जिनकी कीमत 1,400 रुपये से शुरू होती है।

Jan 16, 2026 05:13 am IST

Amazon Great Republic Day Sale: इस साल ठंड इतनी ज्यादा पड़ी है कि लोग हीटर के बिना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस मौसम में हैवल्स हीटर आपके काफी काम आ सकते हैं। ये सर्दियों में घर को आरामदायक टेम्प्रेचर देने में मदद करते हैं। हैवल्स की तकनीक एनर्जी एफिशियंट और फास्ट गर्माहट देने वाली होती है, जिससे कम समय में ही कमरा गर्म हो जाता है। इनमें थर्मोस्टैट कंट्रोल, ओवरहीट प्रोटेक्शन और अन्य सेफ्टी फीचर्स शामिल होते हैं। स्टाइलिश डिजाइन और मजबूत बनावट इसे लंबे समय तक चलने वाला ऑप्शन बनाती है।

अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल में डिस्काउंट अमेजन ग्रेट फेस्टवल सेल में हीटर को उसकी वास्तिक कीमत से 50 से 60 फीसद तक छूट पर खरीदा जा सकता है। इसमें बैंक, डिस्काउंट के साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट शामिल हैं।

हीटर में थर्मोस्टेट कंट्रोल क्या होता है: हीटर में थर्मोस्टेट कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम होता है जो कमरे के टेम्प्रेचर को अपने-आप कंट्रोल करता है। जब पानी या हवा तय किए गए तापमान तक गर्म हो जाती है, तो थर्मोस्टेट हीटर को ऑटोमैटिक बंद कर देता है। जैसे ही तापमान कम होता है, यह फिर से हीटर को चालू कर देता है। इससे पानी ज्यादा गरम नहीं होता और ओवरहीटिंग से सुरक्षा मिलती है। थर्मोस्टेट कंट्रोल से बिजली की बचत होती है और हीटर की लाइफ भी बढ़ती है।

रूम हीटर मुख्य तौर पर 5 तरह के होते हैं: क्वार्ट्ज हीटर लाइट की तरह गरम होता है

छोटे कमरों के लिए उपयुक्त

बिजली की खपत कम होती है ऑयल फील्ड रेडिएटर (OFR) हीटर तेल से भरा होता है जो धीरे-धीरे गरम होता है

लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है

बड़े कमरों के लिए अच्छा फैन हीटर फैन की मदद से गरम हवा फैलाता है

जल्दी गर्मी देता है

छोटे और मीडियम कमरों के लिए सही हैलोजन हीटर तेज रोशनी के साथ गर्मी देता है

हल्का और पोर्टेबल

तुरंत असर दिखाता है कन्वेक्टर हीटर हवा को गरम करके पूरे कमरे में फैलाता है

बिना आवाज के काम करता है

आधुनिक और सुरक्षित विकल्प

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। इसे 32% डिस्काउंट के साथ 1,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह क्वार्ट्ज रूम हीटर ठंड के मौसम में तुरंत और सुरक्षित गर्माहट देने के लिए बनाया गया है। इसमें दो क्वार्ट्ज हीटिंग ट्यूब दी गई हैं, जो कमरा जल्दी गर्म करती हैं। 400W और 800W के दो पावर सेटिंग्स के कारण आप अपनी जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं, जिससे बिजली की बचत भी होती है। सेफ्टी टिप-ओवर स्विच हीटर के गिरने पर अपने आप बंद हो जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा कम होता है।

Specifications हीटिंग ट्यूब दो क्वार्ट्ज हीटिंग ट्यूब पावर सेटिंग 400W / 800W सिक्योरिटी ग्रिल सामने की ओर सेफ्टी ग्रिल सेफ्टी फीचर टिप-ओवर स्विच पोर्टेबिलिटी कैरी हैंडल के साथ

इस हीटर की कीमत 2,099 रुपये से कम होकर 1,403 रुपये हो गई है। इसमें ड्यूल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स दी गई हैं। 400W और 800W के दो हीट सेटिंग्स से आप जरूरत के अनुसार बिजली की खपत कंट्रोल कर सकते हैं। यह हीटर साइलेंट ऑपरेशन के साथ काम करता है, जिससे नींद या पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होती। टिप-ओवर प्रोटेक्शन, फायर रिटार्डेंट मटीरियल और एंटी-रस्ट रिफ्लेक्टर इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications हीटिंग टाइप ड्यूल क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड्स पावर सेटिंग 400W / 800W ऑपरेशन साइलेंट सिक्योरिटी टिप-ओवर प्रोटेक्शन मैटीरियल फायर रिटार्डेंट बॉडी रिफ्लेक्टर एंटी-रस्ट रिफ्लेक्टर वारंटी 2 साल मैन्यूफैक्चरर वारंटी

इसकी कीमत 2,999 रुपये है, जिसे 40% डिस्काउंट के साथ 1,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 900W और 1800W के दो हीट सेटिंग्स मिलती हैं, जिससे आप कमरे के आकार और जरूरत के अनुसार हीट चुन सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टैट कंट्रोल नॉब तापमान को बैलेंड्स बनाए रखता है और बिजली की बचत में मदद करता है। ओवरहीट प्रोटेक्शन और फायर रिटार्डेंट बॉडी इसे सुरक्षित बनाती है। इसमें कूल फैन फंक्शन भी है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications पावर सेटिंग 900W / 1800W थर्मोस्टैट एडजस्टेबल तापमान कंट्रोल नॉब सुरक्षा ओवरहीट प्रोटेक्शन मैटीरियल फायर रिटार्डेंट बॉडी अतिरिक्त फीचर कूल फैन फंक्शन वारंटी 2 साल मैन्यूफैक्चरर वारंटी

इसकी कीमत 3,945 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 2,412 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें कूल टच बॉडी दी गई है, जिससे इस्तेमाल के दौरान बाहर की सतह ज्यादा गर्म नहीं होती और जलने का खतरा कम रहता है। दो हीट सेटिंग्स के साथ आप अपनी जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा गर्मी चुन सकते हैं। यह हीटर नॉर्मल डॉमेस्टिक इस्तेमाल के लिए सही है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications बॉडी कूल टच बॉडी हीट सेटिंग दो हीट सेटिंग (लो / हाई) पावर इनपुट AC 220–240V एयर वेलोसिटी लगभग 3 m/s फ्रिक्वेंसी 50Hz वारंटी 1 साल मैन्यूफैक्चरर वारंटी

इसकी कीमत 4,749 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 2,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें तीन हैलोजन हीटिंग रॉड्स दी गई हैं, जो कुछ ही समय में इफेक्टिव हीटिंग देती हैं। 400W, 800W और 1200W के एडजस्टेबल पावर मोड से आप कमरे के आकार और अपनी जरूरत के अनुसार गर्मी चुन सकते हैं। वाइड ऑस्सिलेशन फीचर पूरे कमरे में समान रूप से गर्मी फैलाता है। टिप-ओवर प्रोटेक्शन, मजबूत मेटैलिक बॉडी और कूल-टच हैंडल इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं।

Specifications हीटिंग टाइप तीन हैलोजन हीटिंग रॉड्स पावर सेटिंग 400W / 800W / 1200W ऑस्सिलेशन वाइड ऑस्सिलेशन फंक्शन सुरक्षा टिप-ओवर प्रोटेक्शन (गिरने पर ऑटो शट-ऑफ) एनर्जी एफिशिएंसी कम बिजली खपत

इसकी कीमत 6,445 रुपये है। इस पर 38% का डिस्काउंट उपलब्ध है, जिसके बाद इसकी कीमत 3,999 रुपये हो जाती है। इसमें 3 कार्बन हीटिंग ट्यूब दी गई हैं, जो तुरंत हीट की सुविधा देती है। 3 हीट सेटिंग्स की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार तापमान चुन सकते हैं। इसकी खास 3 डायरेक्शन हीटिंग टेक्नोलॉजी कमरे के हर कोने तक गर्मी पहुंचाती है। 120 मिनट तक का टाइमर, टिप-ओवर स्विच प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications हीटिंग टाइप 3 कार्बन हीटिंग ट्यूब पावर 1050 वाट हीट सेटिंग्स 3 लेवल हीटिंग डायरेक्शन 3 डायरेक्शन हीटिंग टाइमर 120 मिनट तक का टाइमर सुरक्षा टिप-ओवर स्विच प्रोटेक्शन वारंटी 2 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी

इसकी कीमत 11,095 रुपये है। इसे 34% डिस्काउंट के साथ 7,360 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें एडवांस माइकाथर्मिक टेक्नोलॉजी दी गई है, जो रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों के जरिए तुरंत हीटिंग प्रदान करती है। यह हीटर बिना शोर के काम करता है, जिससे नींद या काम में कोई परेशानी नहीं आती। इसकी खासियत यह है कि यह हवा को सूखा नहीं बनाता, जिससे सांस लेना आरामदायक रहता है। इसमें 2 हीट सेटिंग्स दी गई हैं।

Specifications पावर 2000 वाट टेक्नोलॉजी माइकाथर्मिक टेक्नोलॉजी हीट सेटिंग्स 2 हीट मोड ऑपरेशन पूरी तरह साइलेंट हेल्थ फ्रेंडली हवा को ड्राई नहीं करता वारंटी 2 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।