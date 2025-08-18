चिलचिलाती गर्मी में खरीदें हैवल्स फैन, जो देंगे ठंडी-ठंडी हवा, यहां से फटाफट खरीदें Havells Ceiling Fans Discount On Amazon Great Offers and Deals are live, Gadgets Hindi News - Hindustan
Havells Ceiling Fans: अगर आप अपने घर के लिए नया सीलिंग फैन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी स्टाइलिश डिजाइन के साथ तो इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं मिलेगी। इनकी कीमत बजट से लेकर प्रीमियम तक है, जिनमें से आप अपने लिए कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 06:20 PM
Havells Ceiling Fans: अगर आप अपने घर के लिए अच्छे और स्टाइलिश सीलिंग फैन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय सबसे सही है। अमेजन पर हैवल्स सीलिंग फैन पर बड़ी सेल चल रही है, जहां आपको शानदार डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया पंखे मिल जाएंगे। इस सेल में कई मॉडल पर भारी छूट और ऑफर दिए जा रहे हैं। ये सभी ऑप्शन्स आपकी जरूरत और बजट के अनुसार आते हैं। इनकी ब्रांड क्वालिटी कमाल की है।

इस फैन की कीमत 3,270 रुपये है, जिसे 435 डिस्काउंट के साथ 1,849 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक शानदार और किफायती सीलिंग फैन है। यह 1200mm मॉडल है, जो तेज एयरथ्रो की सुविधा देता है। यह फैन तेज हवा और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसका डिजाइन सिंपल और कलर मैट ब्लू है, जो किसी भी कमरे की खूबसूरती बढ़ा देता है। इसमें कॉपर की मोटर दी गई है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
एयर डिलीवरी
218 m³/मिनट
स्पीड (RPM)
370
मोटर
पावरफुल कॉपर मोटर
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

मजबूत और टिकाऊ कॉपर मोटर

...

तेज हवा और अच्छी कूलिंग

...

2 साल की कंपनी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता

...

LED या स्मार्ट फीचर्स नहीं हैं

यह एक प्रीमियम और डेकोरेटिव फैन है, जो आपके घर की खूबसूरती तो बढ़ाता ही है और साथ ही हवा भी बढ़िया देता है। यह फैन खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो अच्छा डिजाइन और परफॉर्मेंस एक साथ चाहते हैं। अमेजन पर इसे 37% की छूट के साथ 2,299 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका ब्लेड साइज 1200mm है, जो दूर तक एयरथ्रो देता है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
एयर डिलीवरी
हाई एयर डिलीवरी
मोटर
100% प्योर कॉपर मोटर

क्यों खरीदें

...

सुंदर और प्रीमियम लुक, डेकोरेटिव डिजाइन

...

हाई परफॉर्मेंस और तेज हवा

...

बिजली की बचत करने वाला

...

100% कॉपर मोटर

...

2 साल की कंपनी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

रिमोट कंट्रोल नहीं है

...

स्मार्ट फीचर्स (WiFi, App Control) नहीं मिलते

यह एक प्रीमियम क्वालिटी वाला फैन है, जिसका डिजाइन भी काफी अच्छा है। इसका कोला एस्प्रेसो ब्राउन कलर इसे और भी क्लासी लुक देता है। इसकी एमआरपी 3,675 रुपये है। इसे 29% छूट के साथ 2,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी एयर डिलीवरी कमाल की है। इसमें 100% प्योर कॉपर मोटर दी गई है।

Specifications

साइज
1200mm ब्लेड
एयर डिलीवरी
हाई एयर डिलीवरी
मोटर
100% प्योर कॉपर मोटर

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश डिजाइन

...

तेज और मजबूत हवा का फ्लो

...

100% प्योर कॉपर मोटर

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट फीचर्स या रिमोट कंट्रोल नहीं है

...

1 स्टार रेटिंग

कीमत की बात करें तो इसे 7,305 रुपये के बजा 45% डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा3 सकेगा। स्लेट मिस्ट ग्रे कलर में आने वाला यह फैन काफी मॉडर्न और स्मार्ट है। यह कम बिजली खपत करता है। यह फैन BLDC मोटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो इसे ट्रेडिशनल फैन से काफी ज्यादा पावर-सेविंग बनाता है। यह मॉडल रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे आप आसानी से स्पीड और मोड कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
मोटर
BLDC
एयर डिलीवरी
हाई परफॉर्मेंस

क्यों खरीदें

...

60% तक बिजली की बचत

...

रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन

...

BLDC मोटर

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट ऐप या वॉयस कंट्रोल नहीं है

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

इसका डिजाइन बेहद ही एलीगेंट है। यह एक स्मार्ट और एनर्जी-सेविंग सीलिंग फैन है, जो कम बिजली खपत करता है। इसमें BLDC मोटर लगी है, जो नॉर्मल पंखों की तुलना में 60% तक बिजली की बचत करती है। यह फैन रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे आप स्पीड, ऑन/ऑफ आदि आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एलिगेंट व्हाइट कलर किसी भी रूम को क्लासी लुक देने में मदद करता है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
मोटर
BLDC
एयर डिलीवरी
हाई परफॉर्मेंस और स्मूद ऑपरेशन

क्यों खरीदें

...

60% तक बिजली की बचत

...

BLDC मोटर

...

5-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

रिमोट कंट्रोल

...

एलिगेंट डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्टफोन ऐप या वॉयस कंट्रोल फीचर नहीं

...

प्राइस थोड़ा ज्यादा हो सकता है बजट यूजर्स के लिए

यह एनर्जी-सेविंग और रिमोट-ऑपरेटेड फैन है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें BLDC मोटर तकनीक दी गई है, जो नॉर्मल पंखे के मुकाबले 60% तक बिजली की बचत करती है। इसका शानदार कलर और एलिगेंट डिजाइन किसी भी रूम को रॉयल लुक देता है। यह फैन रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे आप स्पीड और ऑन/ऑफ जैसे सभी फंक्शन्स को बटन से कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications

साइज
1200mm ब्लेड
मोटर
BLDC टेक्नोलॉजी
रिमोट कंट्रोल
हां (स्पीड, ऑन/ऑफ कंट्रोल के लिए)

क्यों खरीदें

...

शानदार वुड जैसा प्रीमियम लुक

...

60% बिजली की बचत

...

BLDC मोटर

...

रिमोट से आसान कंट्रोल

...

5 स्टार रेटिंग

...

3 साल तक की कंपनी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्टफोन या वॉयस कंट्रोल सपोर्ट नहीं

...

कुछ यूजर्स को कलर हल्का ब्राउन टोन में ज्यादा लगता है

यह स्टाइलिश और स्मार्ट सीलिंग फैन है, जो शानदार डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें BLDC मोटर दी गई है, जो बिजली की बचत करता है। यह फैन रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे आप इसे बिना उठे भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसका पाइनवुड मैट ब्लैक कलर और प्रीमियम लुड फिनिश कमरे को कमाल का लुक देता है। यह घर और ऑफिस दोनों के लिए सही रहेगा।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
मोटर
BLDC
एयर डिलीवरी
हाई परफॉर्मेंस

क्यों खरीदें

...

स्टाइलिश वुडन लुक

...

रिमोट से ऑपरेट

...

BLDC मोटर

...

5 स्टार एनर्जी रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्टफोन ऐप या वॉयस कंट्रोल की सुविधा नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है बजट खरीदारों के लिए

यह एडवांस फैन एनर्जी सेविंग ऑप्शन के साथ आता है। यह घरों और यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें BLDC मोटर लगी है। इसके साथ ही यह फैन रिवर्स रोटेशन और 4 स्मार्ट मोड्स के साथ आता है। यह बूस्ट, स्लीप, ब्रीज, मॉप के साथ आता है, जो इसे बेहद खास बनाते हैं। यह फैन केवल 30W बिजली की खपत करता है और बेहद कम आवाज में काम करता है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
स्पीड
350
एयर फ्लो
225 CMM
पावर कंजम्पशन
केवल 30 वॉट

क्यों खरीदें

...

65% तक बिजली की बचत

...

4 स्मार्ट मोड्स

...

रिवर्स रोटेशन

...

कम वॉट में तेज परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्टफोन ऐप या वॉयस कंट्रोल सपोर्ट नहीं है

...

कीमत थोड़ा ज्यादा

यह 1200mm ब्लेड साइज के आता है। यह प्रीमियम सीलिंग फैन है, जो बेहद कम आवाज पर काम करता है। यह फैन BLDC मोटर से चलता है, जिससे यह कम बिजली खपत करता है। इसका पर्ल व्हाइट कलर और प्रीमियम फिनिश, किसी भी मॉडर्न घर या ऑफिस में रॉयल टच देता है। साथ ही, यह रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, जिससे पंखा चलाना और कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
मोटर
BLDC
रिमोट कंट्रोल
हां (स्पीड, ऑन/ऑफ कंट्रोल के लिए)
खासियत
सुपर साइलेंट ऑपरेशन

क्यों खरीदें

...

सबसे साइलेंट BLDC फैन

...

कम बिजली खपत

...

रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन

...

BLDC मोटर

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्टफोन या वॉयस कंट्रोल फीचर नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है

यह शानदार डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और एनर्जी सेविंग के साथ आता है। इस फैन की खास बात है कि इसमें 4 ब्लेड दिए गए हैं, जो ज्यादा और बेहतर हवा देते हैं। इसका ब्रॉन्ज गोल्ड कलर और यूनिक डिजाइन इसे खास बनाता है, जो किसी भी रूम को रॉयल लुक देता है। यह फैन 100% प्योर कॉपर मोटर के साथ आता है और बिजली की बचत भी करता है।

Specifications

ब्लेड साइज
1200mm
मोटर
100% प्योर कॉपर मोटर
एयर डिलीवरी
हाई-ज्यादा हवा फैलाव

क्यों खरीदें

...

चार ब्लेड

...

डेकोरेटिव प्रीमियम लुक

...

100% कॉपर मोटर

...

एनर्जी सेविंग

क्यों खोजें विकल्प

...

रिमोट कंट्रोल नहीं है

...

BLDC मोटर नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

