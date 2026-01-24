लैपटॉप का सारा डाटा हो जाएगा इस छुटकी हार्ड ड्राइव में सेव, कीमत ₹2198 से शुरू
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन से आप अपने लिए किफायती रेंज में हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। यहां हम आपको अमेजन सेल में मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
Amazon Great Republic Day Sale 2026: हार्ड डिस्क कंप्यूटर और लैपटॉप का एक अहम स्टोरेज डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित तरह से सेव किया जा सकता है। इसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर और अन्य जरूरी फाइलें लंबे समय तक सेव की जा सकती हैं। हार्ड डिस्क बड़ी स्टोरेज क्षमता और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। आजकल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं, जो डाटा बैकअप और ट्रांसफर में मदद करती हैं। अमेजन सेल से इन्हें 72% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
1. TOSHIBA Canvio Advance 2TB Portable External HDD
इसकी एमआरपी 10,230 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 7,588 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2TB स्टोरेज कैपेसिटी में आप फोटो, वीडियो, मूवी, सॉफ्टवेयर और जरूरी फाइल्स आसानी से सेव कर सकते हैं। USB 3.0 सपोर्ट की वजह से डाटा ट्रांसफर तेज और स्मूद होता है। यह हार्ड डिस्क Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसका स्लिम, हल्का और स्टाइलिश ब्लैक डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता
तेज डाटा ट्रांसफर स्पीड
Windows और Mac दोनों के लिए सही
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले स्पीड कम
USB-C सपोर्ट नहीं
गिरने पर नुकसान का खतरा
2. Seagate One Touch 2Tb External HDD
इसकी कीमत 10,999 रुपये है, जिसे 18% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 316 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उन यूज़र्स के लिए शानदार विकल्प है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज के साथ डाटा की सुरक्षा भी चाहिए। इसमें 2TB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर आपके जरूरी डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखता है। यह हार्ड डिस्क Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसके साथ 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता
पासवर्ड प्रोटेक्शन से डाटा सुरक्षित
Windows और Mac सपोर्ट
3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले स्पीड कम
USB-C सपोर्ट नहीं
झटके या गिरने से नुकसान का खतरा
3. Western Digital WD 2TB My Passport Portable Hard Disk Drive
इसकी कीमत 12,200 रुपये है। इस पर 25% तक का डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 9,099 रुपये हो जाती है। इसकी 2TB स्टोरेज में आप फोटो, वीडियो, मूवी, ऑफिस फाइल्स और बैकअप आसानी से सेव कर सकते हैं। यह Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है, जिससे इसका उपयोग और भी आसान हो जाता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश ब्लैक डिजाइन इसे पोर्टेबल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता
Windows और Mac दोनों के लिए सही
हल्का और आसानी से ले जाने योग्य
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्पीड कम
USB-C सपोर्ट नहीं
गिरने पर नुकसान की संभावना
4. UnionSine External Hard Disk Drive
इसकी कीमत 3,199 रुपये है। इस पर 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,184 रुपये हो जाती है। इसकी 500GB स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, गेम्स, डॉक्यूमेंट और अन्य जरूरी फाइल्स आसानी से सेव कर सकते हैं। USB 3.0 सपोर्ट की वजह से डाटा ट्रांसफर तेज और स्मूद रहता है। यह हार्ड डिस्क PC, Mac, डेस्कटॉप, लैपटॉप के साथ-साथ Xbox One, Xbox 360 और PS4 जैसे गेमिंग कंसोल्स के साथ भी कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत में अच्छा स्टोरेज
USB 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर
गेमिंग कंसोल्स के साथ सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज क्षमता सीमित (500GB)
SSD के मुकाबले स्पीड कम
झटकों और गिरने से नुकसान का खतरा
5. KINGSTER® 500GB Ultra Slim External Hard Drive
इसकी कीमत 72% डिस्काउंट के साथ 2,379 रुपये हो जाती है। इसमें 500GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और मूवी आसानी से सेव की जा सकती हैं। USB 3.0 टाइप-सी इंटरफेस के साथ यह 145MB/s तक की स्पीड देता है, जिससे डाटा ट्रांसफर तेज होता है। इसका प्लग एंड प्ले फीचर इस्तेमाल को आसान बनाता है। यह लैपटॉप, पीसी, मैक और स्मार्ट टीवी के साथ कंपेटिबल है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा स्लिम और हल्का डिजाइन
USB 3.0 टाइप-सी से तेज ट्रांसफर स्पीड
प्लग एंड प्ले सुविधा
Smart TV समेत कई डिवाइस सपोर्ट
बजट में अच्छा स्टोरेज ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
स्टोरेज क्षमता सीमित (500GB)
SSD के मुकाबले स्पीड कम
प्लास्टिक बॉडी, रग्ड प्रोटेक्शन नहीं
6. MAYUMI Trident 1 TB Hi-Speed Portable Hard Drive
इसकी कीमत 9,500 रुपये है। इस पर 54% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,395 रुपये हो गई है। इसमें 1TB की बड़ी स्टोरेज मिलती है, जिसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आसानी से सेव किए जा सकते हैं। टाइप-सी और यूएसबी 3.0 के 2-इन-1 सपोर्ट के कारण यह मोबाइल और PC दोनों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसकी हाई-स्पीड परफॉर्मेंस डाटा ट्रांसफर को तेज बनाती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता
मोबाइल और PC दोनों के लिए उपयोगी
टाइप-सी और यूएसबी 3.0 सपोर्ट
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्पीड कम
ड्रॉप प्रोटेक्शन की जानकारी नहीं
ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित
7. 1TB Portable External Hard Drive, 2 in 1 USB-A/USB-C (Type C) Connectivity, Line-Design, USB 3.0, 2.5 Inch HDD, Fast Data Transfer.
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 32% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,109 रुपये हो जाती है। यह 1TB पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उन यूजर्स के लिए सही है, जिन्हें मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर डाटा रखने की जरूरत होती है। 2-इन-1 यूएसबी-ए/यूएसबी-सी कनेक्टिविटी के साथ आप इसे लैपटॉप, पीसी या मोबाइल से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह हार्ड ड्राइव फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप स्टोर करने के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
मोबाइल और PC दोनों के लिए सही
USB 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर
स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन
फोटोज, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए अच्छा
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्पीड कम
ड्रॉप प्रोटेक्शन या रग्ड फीचर नहीं
वारंटी और ब्रांड सर्विस सीमित
3,000 रुपये से कम में मिलेगी हार्ड ड्राइव:
अगर आपका बजट 3,000 रुपये तक का है और आप हार्ड ड्राइव खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।
