लैपटॉप का सारा डाटा हो जाएगा इस छुटकी हार्ड ड्राइव में सेव, कीमत ₹2198 से शुरू

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन से आप अपने लिए किफायती रेंज में हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। यहां हम आपको अमेजन सेल में मिल रहे कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Jan 24, 2026 04:03 pm IST

Amazon Great Republic Day Sale 2026: हार्ड डिस्क कंप्यूटर और लैपटॉप का एक अहम स्टोरेज डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित तरह से सेव किया जा सकता है। इसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर और अन्य जरूरी फाइलें लंबे समय तक सेव की जा सकती हैं। हार्ड डिस्क बड़ी स्टोरेज क्षमता और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। आजकल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं, जो डाटा बैकअप और ट्रांसफर में मदद करती हैं। अमेजन सेल से इन्हें 72% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

इसकी एमआरपी 10,230 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 7,588 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 2TB स्टोरेज कैपेसिटी में आप फोटो, वीडियो, मूवी, सॉफ्टवेयर और जरूरी फाइल्स आसानी से सेव कर सकते हैं। USB 3.0 सपोर्ट की वजह से डाटा ट्रांसफर तेज और स्मूद होता है। यह हार्ड डिस्क Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसका स्लिम, हल्का और स्टाइलिश ब्लैक डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने के लिए आसान बनाता है। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications स्टोरेज कैपेसिटी 2TB बड़ी स्टोरेज कनेक्टिविटी USB 3.0 हाई-स्पीड इंटरफेस कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac सपोर्ट वारंटी 3 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता तेज डाटा ट्रांसफर स्पीड Windows और Mac दोनों के लिए सही 3 साल की लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प SSD के मुकाबले स्पीड कम USB-C सपोर्ट नहीं गिरने पर नुकसान का खतरा

इसकी कीमत 10,999 रुपये है, जिसे 18% डिस्काउंट के साथ 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 316 रुपये की EMI देकर इसे खरीदा जा सकेगा। 2TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क उन यूज़र्स के लिए शानदार विकल्प है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज के साथ डाटा की सुरक्षा भी चाहिए। इसमें 2TB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर आपके जरूरी डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रखता है। यह हार्ड डिस्क Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है। इसके साथ 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस दी गई है।

Specifications स्टोरेज कैपेसिटी 2TB बड़ी स्टोरेज डाटा सुरक्षा पासवर्ड प्रोटेक्शन सपोर्ट कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac दोनों के लिए डाटा सेफ्टी 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस क्यों खरीदें बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता पासवर्ड प्रोटेक्शन से डाटा सुरक्षित Windows और Mac सपोर्ट 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस क्यों खोजें विकल्प SSD के मुकाबले स्पीड कम USB-C सपोर्ट नहीं झटके या गिरने से नुकसान का खतरा

इसकी कीमत 12,200 रुपये है। इस पर 25% तक का डिस्काउंट दिया गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 9,099 रुपये हो जाती है। इसकी 2TB स्टोरेज में आप फोटो, वीडियो, मूवी, ऑफिस फाइल्स और बैकअप आसानी से सेव कर सकते हैं। यह Windows और Mac दोनों के साथ कम्पैटिबल है, जिससे इसका उपयोग और भी आसान हो जाता है। इसका कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश ब्लैक डिजाइन इसे पोर्टेबल बनाता है।

Specifications स्टोरेज कैपेसिटी 2TB बड़ी स्टोरेज कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac सपोर्ट डिजाइन कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ब्लैक बॉडी क्यों खरीदें बड़ी 2TB स्टोरेज क्षमता Windows और Mac दोनों के लिए सही हल्का और आसानी से ले जाने योग्य क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्पीड कम USB-C सपोर्ट नहीं गिरने पर नुकसान की संभावना

इसकी कीमत 3,199 रुपये है। इस पर 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,184 रुपये हो जाती है। इसकी 500GB स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, गेम्स, डॉक्यूमेंट और अन्य जरूरी फाइल्स आसानी से सेव कर सकते हैं। USB 3.0 सपोर्ट की वजह से डाटा ट्रांसफर तेज और स्मूद रहता है। यह हार्ड डिस्क PC, Mac, डेस्कटॉप, लैपटॉप के साथ-साथ Xbox One, Xbox 360 और PS4 जैसे गेमिंग कंसोल्स के साथ भी कम्पैटिबल है।

Specifications स्टोरेज कैपेसिटी 500GB एक्सटर्नल HDD कनेक्टिविटी USB 3.0 हाई-स्पीड इंटरफेस कम्पैटिबिलिटी PC, Mac, लैपटॉप, डेस्कटॉप गेमिंग सपोर्ट Xbox One, Xbox 360, PS4 क्यों खरीदें किफायती कीमत में अच्छा स्टोरेज USB 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर गेमिंग कंसोल्स के साथ सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज क्षमता सीमित (500GB) SSD के मुकाबले स्पीड कम झटकों और गिरने से नुकसान का खतरा

इसकी कीमत 72% डिस्काउंट के साथ 2,379 रुपये हो जाती है। इसमें 500GB की स्टोरेज मिलती है, जिसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और मूवी आसानी से सेव की जा सकती हैं। USB 3.0 टाइप-सी इंटरफेस के साथ यह 145MB/s तक की स्पीड देता है, जिससे डाटा ट्रांसफर तेज होता है। इसका प्लग एंड प्ले फीचर इस्तेमाल को आसान बनाता है। यह लैपटॉप, पीसी, मैक और स्मार्ट टीवी के साथ कंपेटिबल है। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 500GB एक्सटर्नल HDD स्पीड 145MB/s तक डाटा ट्रांसफर कनेक्टिविटी USB 3.0 टाइप-सी कम्पैटिबिलिटी लैपटॉप, पीसी, मैक और स्मार्ट टीवी वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें अल्ट्रा स्लिम और हल्का डिजाइन USB 3.0 टाइप-सी से तेज ट्रांसफर स्पीड प्लग एंड प्ले सुविधा Smart TV समेत कई डिवाइस सपोर्ट बजट में अच्छा स्टोरेज ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प स्टोरेज क्षमता सीमित (500GB) SSD के मुकाबले स्पीड कम प्लास्टिक बॉडी, रग्ड प्रोटेक्शन नहीं

इसकी कीमत 9,500 रुपये है। इस पर 54% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,395 रुपये हो गई है। इसमें 1TB की बड़ी स्टोरेज मिलती है, जिसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आसानी से सेव किए जा सकते हैं। टाइप-सी और यूएसबी 3.0 के 2-इन-1 सपोर्ट के कारण यह मोबाइल और PC दोनों के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसकी हाई-स्पीड परफॉर्मेंस डाटा ट्रांसफर को तेज बनाती है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB एक्सटर्नल HDD कनेक्टिविटी टाइप-सी और यूएसबी 3.0 (2-in-1 सपोर्ट) कम्पैटिबिलिटी मोबाइल, PC और लैपटॉप परफॉर्मेंस हाई-स्पीड डाटा ट्रांसफर वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता मोबाइल और PC दोनों के लिए उपयोगी टाइप-सी और यूएसबी 3.0 सपोर्ट 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्पीड कम ड्रॉप प्रोटेक्शन की जानकारी नहीं ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इस पर 32% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,109 रुपये हो जाती है। यह 1TB पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव उन यूजर्स के लिए सही है, जिन्हें मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर डाटा रखने की जरूरत होती है। 2-इन-1 यूएसबी-ए/यूएसबी-सी कनेक्टिविटी के साथ आप इसे लैपटॉप, पीसी या मोबाइल से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह हार्ड ड्राइव फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप स्टोर करने के लिए सही है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB एक्सटर्नल HDD कनेक्टिविटी 2-इन-1 USB-A और USB-C स्पीड USB 3.0 हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर डिजाइन 2.5 इंच स्लिम बॉडी, लाइन पैटर्न क्यों खरीदें मोबाइल और PC दोनों के लिए सही USB 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन फोटोज, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए अच्छा क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्पीड कम ड्रॉप प्रोटेक्शन या रग्ड फीचर नहीं वारंटी और ब्रांड सर्विस सीमित

3,000 रुपये से कम में मिलेगी हार्ड ड्राइव: अगर आपका बजट 3,000 रुपये तक का है और आप हार्ड ड्राइव खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

