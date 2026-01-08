घर-कार में जमी सारी गंदगी होगी चकाचक, जरा-सी कीमत में करें ऑर्डर

संक्षेप: अगर आप अपने घर या कार के लिए एक अच्छा और कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छए विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।

Jan 08, 2026 05:48 pm IST

हैंडी वैक्यूम क्लीनर एक पोर्टेबल क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जो छोटे कमरों, सोफा, कार और कोनों में धूल और गंदगी को जल्दी से हटाने में मदद करता है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन, इसे किसी भी जगह पर आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाता है। बैटरी ऑपरेटेड या कॉर्डेड वेरिएंट्स में मिलने वाले यह क्लीनर फास्ट सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे छोटे पार्टिकल्स भी इफेक्टिव रूप से साफ हो जाते हैं। अमेजन से आप इन्हें बेहद ही सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 43% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो गई है। इसका छोटा और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल में बेहद आरामदायक बनाता है। 6.5 kPa सक्शन पावर धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को जल्दी साफ करने में मदद करती है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए उपयुक्त है, जिससे सोफा, कार, बेड, पर्दे और कोनों की सफाई आसानी से हो जाती है।

Specifications पावर 800 वाट मोटर सक्शन पावर 6.5 kPa वैक्यूम टाइप ड्राई वैक्यूमिंग डिजाइन हैंडहेल्ड, मिनी साइज क्यों खरीदें हल्का और इस्तेमाल में आसान छोटे एरिया की सफाई के लिए अच्छा कीमत के हिसाब से ठीक सक्शन कार और होम यूज दोनों के लिए सही क्यों खोजें विकल्प गीली सफाई सपोर्ट नहीं बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल सीमित

इसकी एमआरपी 4,500 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 2,399 रुपये हो जाती है। इसमें 12,000 Pa की मजबूत सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, बाल और गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। यह 2-इन-1 डिजाइन के साथ आता है, जिसे हैंडहेल्ड और स्टिक दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी दिया गया है, जो खिलौनों को फुलाने या कोनों की धूल हटाने में काम आता है।

Specifications सक्शन पावर 12,000 Pa डिजाइन 2-इन-1 (हैंडहेल्ड + स्टिक) ब्लोअर फंक्शन उपलब्ध फिल्टर वॉशेबल और रीयूजेबल क्यों खरीदें बहुत पावरफुल सक्शन हैंडहेल्ड और स्टिक दोनों मोड ब्लोअर और इंफ्लेटर का फायदा वॉशेबल फिल्टर से कम खर्च क्यों खोजें विकल्प गीली सफाई सपोर्ट नहीं बैटरी बैकअप सीमित (अगर कॉर्डलेस वर्जन हो) भारी डीप क्लीनिंग के लिए नहीं

इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो गई है। इसमें 18kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता और 110W हाई टॉर्क DC मोटर दी गई है, जिससे धूल, रेत और बाल आसानी से साफ हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल में आरामदायक बनाता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी है, जो कोनों की धूल हटाने में मदद करता है। HEPA 13 फिल्टर हवा को साफ रखता है।

Specifications सक्शन पावर 18kPa मोटर 110W हाई टॉर्क DC मोटर डिजाइन कॉर्डलेस, हैंडहेल्ड फिल्टर HEPA 13 फिल्टर ब्लोअर फंक्शन उपलब्ध क्यों खरीदें बहुत तेज सक्शन पावर कॉर्डलेस होने से आसान इस्तेमाल HEPA फिल्टर से साफ हवा ब्लोअर और अटैचमेंट्स की सुविधा क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप सीमित बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं डस्ट बिन छोटा

यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे महज 367 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 12000Pa की मजबूत सक्शन पावर से यह धूल, रेत और छोटे कणों को जल्दी साफ कर देता है। इसका 3-इन-1 डिजाइन वैक्यूम क्लीनर, एयर ब्लोअर और एयर पंप तीनों काम करता है, जिससे खिलौने या एयर कुशन फुलाने में भी मदद मिलती है। वायरलेस और हल्का होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

Specifications सक्शन पावर 12000Pa डिजाइन वायरलेस, हैंडहेल्ड फंक्शन 3-इन-1 (वैक्यूम, ब्लोअर, पंप) अटैचमेंट ब्रश नोजल चार्जिंग रिचार्जेबल बैटरी क्यों खरीदें वायरलेस होने से आसान उपयोग अच्छी सक्शन पावर मल्टीफंक्शनल (ब्लोअर और पंप) छोटी जगहों की सफाई के लिए बढ़िया क्यों खोजें विकल्प बड़े एरिया की सफाई के लिए सही नहीं बैटरी बैकअप सीमित डस्ट कंटेनर छोटा

इसकी एमआरपी 3,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 70W हाई पावर ब्रशलेस मोटर और 12000Pa की मजबूत सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे धूल, रेत और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर, एयर डस्टर और इंफ्लेटर तीनों काम करता है। 4000mAh की Type-C रिचार्जेबल बैटरी और कॉर्डलेस डिजाइन इसे इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications पावर 70W ब्रशलेस मोटर सक्शन पावर 12000Pa डिजाइन कॉर्डलेस, हैंडहेल्ड फंक्शन 3-इन-1 (वैक्यूम, एयर डस्टर, इंफ्लेटर) बैटरी 4000mAh, Type-C रिचार्जेबल क्यों खरीदें मल्टीफंक्शनल 3-इन-1 डिजाइन अच्छी सक्शन पावर कॉर्डलेस और पोर्टेबल ब्रशलेस मोटर से बेहतर लाइफ क्यों खोजें विकल्प बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं डस्ट बिन छोटा लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल सीमित

इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये हो गई है। यह कार और घर दोनों की सफाई के लिए एक सुविधाजनक और पोर्टेबल विकल्प है। इसमें 2X पावरफुल सक्शन दिया गया है, जिससे धूल, रेत और छोटे कचरे को आसानी से साफ किया जा सकता है। इसकी 6000mAh ड्यूल मोड बैटरी खास है, क्योंकि इसे रिचार्जेबल बैटरी और 12V DC कार पोर्ट दोनों से चलाया जा सकता है।

Specifications सक्शन पावर 2X पावरफुल सक्शन डिजाइन कॉर्डलेस, हैंडहेल्ड बैटरी 6000mAh ड्यूल मोड पावर सपोर्ट रिचार्जेबल + 12V DC कार पोर्ट क्यों खरीदें ड्यूल पावर मोड की सुविधा हल्का और वायरलेस डिजाइन कार सफाई के लिए खास उपयोगी इस्तेमाल और चार्जिंग आसान क्यों खोजें विकल्प बड़े घर की सफाई के लिए सीमित डस्ट कंटेनर छोटा बहुत भारी गंदगी के लिए नहीं

इसकी कीमत 2,950 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 1,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें हाई सक्शन पावर 16 kPa से ज्यादा मिलती है, जिससे सोफा, कार्पेट, पर्दे और कार की सीट पर जमी धूल आसानी से हट जाती है। Cyclone 5 टेक्नोलॉजी गंदगी को बेहतर तरीके से अलग करती है और सक्शन को लंबे समय तक बनाए रखती है। HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है।

Specifications पावर 600 वाट मोटर सक्शन पावर 16 kPa से अधिक टेक्नोलॉजी Cyclone 5 फिल्टर HEPA फिल्टर क्यों खरीदें मजबूत सक्शन पावर HEPA फिल्टर से साफ हवा बैगलेस होने से कम खर्च मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग क्यों खोजें विकल्प कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित वजन थोड़ा ज्यादा बहुत बड़े घर के लिए सीमित

