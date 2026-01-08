घर-कार में जमी सारी गंदगी होगी चकाचक, जरा-सी कीमत में करें ऑर्डर
अगर आप अपने घर या कार के लिए एक अच्छा और कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छए विकल्पों के बारे में बता रहे हैं।
हैंडी वैक्यूम क्लीनर एक पोर्टेबल क्लीनिंग सॉल्यूशन है, जो छोटे कमरों, सोफा, कार और कोनों में धूल और गंदगी को जल्दी से हटाने में मदद करता है। इसका कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन, इसे किसी भी जगह पर आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाता है। बैटरी ऑपरेटेड या कॉर्डेड वेरिएंट्स में मिलने वाले यह क्लीनर फास्ट सक्शन पावर के साथ आता है, जिससे छोटे पार्टिकल्स भी इफेक्टिव रूप से साफ हो जाते हैं। अमेजन से आप इन्हें बेहद ही सस्ते में खरीदा जा सकेगा।
1. AGARO Regal 800 Watts Handheld Vacuum Cleaner, for Home Use, Dry Vacuuming, 6.5 kPa Suction Power, Lightweight, Lightweight & Durable Body, Small/Mini Size (Black)
इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 43% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो गई है। इसका छोटा और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल में बेहद आरामदायक बनाता है। 6.5 kPa सक्शन पावर धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को जल्दी साफ करने में मदद करती है। यह ड्राई वैक्यूमिंग के लिए उपयुक्त है, जिससे सोफा, कार, बेड, पर्दे और कोनों की सफाई आसानी से हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हल्का और इस्तेमाल में आसान
छोटे एरिया की सफाई के लिए अच्छा
कीमत के हिसाब से ठीक सक्शन
कार और होम यूज दोनों के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
गीली सफाई सपोर्ट नहीं
बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं
लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल सीमित
2. Eureka Forbes Atom 12,000 Pa Powerful Suction Power, 2-in-1, Handheld & Stick Functions, Blower Function, Can be Used as Inflator for Toys; for Home Use, with Washable Filter
इसकी एमआरपी 4,500 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 2,399 रुपये हो जाती है। इसमें 12,000 Pa की मजबूत सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, बाल और गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। यह 2-इन-1 डिजाइन के साथ आता है, जिसे हैंडहेल्ड और स्टिक दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी दिया गया है, जो खिलौनों को फुलाने या कोनों की धूल हटाने में काम आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत पावरफुल सक्शन
हैंडहेल्ड और स्टिक दोनों मोड
ब्लोअर और इंफ्लेटर का फायदा
वॉशेबल फिल्टर से कम खर्च
क्यों खोजें विकल्प
गीली सफाई सपोर्ट नहीं
बैटरी बैकअप सीमित (अगर कॉर्डलेस वर्जन हो)
भारी डीप क्लीनिंग के लिए नहीं
3. pTron NeoVac X2 18kPA Powerful Suction 110W Cordless Handheld Car/Home Vacuum Cleaner with Blower, High Torque DC Motor, HEPA 13 Filter, Compact & Lightweight, Rechargeable, Multiple Attachments
इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 1,699 रुपये हो गई है। इसमें 18kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता और 110W हाई टॉर्क DC मोटर दी गई है, जिससे धूल, रेत और बाल आसानी से साफ हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन इसे इस्तेमाल में आरामदायक बनाता है। इसमें ब्लोअर फंक्शन भी है, जो कोनों की धूल हटाने में मदद करता है। HEPA 13 फिल्टर हवा को साफ रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत तेज सक्शन पावर
कॉर्डलेस होने से आसान इस्तेमाल
HEPA फिल्टर से साफ हवा
ब्लोअर और अटैचमेंट्स की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप सीमित
बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं
डस्ट बिन छोटा
4. AGARELE Wireless Handheld Vacuum Cleaner, 12000Pa Car Vacuum Cleaner, Wireless 3-in-1 Vacuum Cleaner & Air Blower & Pump, Multifunctional Handheld Vacuum Cleaner with Brush for Car, Office, Home
यह बेहद ही किफायती ऑप्शन है। इसे महज 367 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 12000Pa की मजबूत सक्शन पावर से यह धूल, रेत और छोटे कणों को जल्दी साफ कर देता है। इसका 3-इन-1 डिजाइन वैक्यूम क्लीनर, एयर ब्लोअर और एयर पंप तीनों काम करता है, जिससे खिलौने या एयर कुशन फुलाने में भी मदद मिलती है। वायरलेस और हल्का होने के कारण इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस होने से आसान उपयोग
अच्छी सक्शन पावर
मल्टीफंक्शनल (ब्लोअर और पंप)
छोटी जगहों की सफाई के लिए बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
बड़े एरिया की सफाई के लिए सही नहीं
बैटरी बैकअप सीमित
डस्ट कंटेनर छोटा
5. Gesto 3-in-1 Portable Car Vacuum Cleaner, Air Duster & Inflator | 70W High Power, 12000Pa Brushless Motor, 4000mAh Type-C Rechargeable Cordless Handheld Vacuum with Multi Nozzle for Car,Office,Home
इसकी एमआरपी 3,999 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 1,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 70W हाई पावर ब्रशलेस मोटर और 12000Pa की मजबूत सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे धूल, रेत और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। यह वैक्यूम क्लीनर, एयर डस्टर और इंफ्लेटर तीनों काम करता है। 4000mAh की Type-C रिचार्जेबल बैटरी और कॉर्डलेस डिजाइन इसे इस्तेमाल में बेहद सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीफंक्शनल 3-इन-1 डिजाइन
अच्छी सक्शन पावर
कॉर्डलेस और पोर्टेबल
ब्रशलेस मोटर से बेहतर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए नहीं
डस्ट बिन छोटा
लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल सीमित
6. Tusa Cordless Vacuum Cleaner for Car & Home | 2X Powerfull Suction, Dual Mode Battery 6000mAh & 12V DC Car Port | High Power Portable Lightweight Wireless Vacuum, Rechargeable (V1) (Black)
इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये हो गई है। यह कार और घर दोनों की सफाई के लिए एक सुविधाजनक और पोर्टेबल विकल्प है। इसमें 2X पावरफुल सक्शन दिया गया है, जिससे धूल, रेत और छोटे कचरे को आसानी से साफ किया जा सकता है। इसकी 6000mAh ड्यूल मोड बैटरी खास है, क्योंकि इसे रिचार्जेबल बैटरी और 12V DC कार पोर्ट दोनों से चलाया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल पावर मोड की सुविधा
हल्का और वायरलेस डिजाइन
कार सफाई के लिए खास उपयोगी
इस्तेमाल और चार्जिंग आसान
क्यों खोजें विकल्प
बड़े घर की सफाई के लिए सीमित
डस्ट कंटेनर छोटा
बहुत भारी गंदगी के लिए नहीं
7. KENT Duster Vacuum Cleaner 600 W with HEPA Filter and Cyclone 5 Technology | Bagless Design | High Suction Power >16 Kpa | Ideal for Curtain,Carpet,Sofa and Car | Purple & Black
इसकी कीमत 2,950 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 1,749 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें हाई सक्शन पावर 16 kPa से ज्यादा मिलती है, जिससे सोफा, कार्पेट, पर्दे और कार की सीट पर जमी धूल आसानी से हट जाती है। Cyclone 5 टेक्नोलॉजी गंदगी को बेहतर तरीके से अलग करती है और सक्शन को लंबे समय तक बनाए रखती है। HEPA फिल्टर हवा को साफ रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत सक्शन पावर
HEPA फिल्टर से साफ हवा
बैगलेस होने से कम खर्च
मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड होने से मूवमेंट सीमित
वजन थोड़ा ज्यादा
बहुत बड़े घर के लिए सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
