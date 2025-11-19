छोटू-सी कीमत में घर हो जाएगा एकदम चकाचक, ये वैक्यूम क्लीनर मोती जैसा चमका देंगे आपका घर

संक्षेप: अगर आप अपने घर की अच्छे से सफाई करना चाहते हैं तो हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर आपके लिए सही रहेगा। यहां हम आपको कुछ अच्छे और सस्ते ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 04:12 PM

हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल क्लीनिंग अप्लायंस है। यह घर को तुरंत और बढ़िया तरीके से साफ करने में मदद करात है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको बेड, सोफा, कार सीट, कोनों और छोटी जगहों की धूल तुरंत साफ करने में मदद करता है। कई मॉडल वायरलेस आते हैं, जिससे इन्हें कहीं भी ले जाना आसान होता है। इसका मजबूत सक्शन गंदगी, बाल और छोटे पार्टिकल्स को आसानी से खींच लेती है। यहां हम आपको सस्ते और हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर की पूरी लिस्ट दे रहे हैं।

इसकी कीमत 3,399 रुपये है। इसे 51% डिस्काउंट के साथ 1,679 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वेट और ड्राई हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर है, जो घर, सोफा और कार की सफाई के लिए बिल्कुल सही है। इसका 800 वॉट मोटर और 17 kPA की दमदार सक्शन धूल, बाल, गंदगी और स्पिल्स को तुरंत साफ कर देता है। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने में आसान बनाता है।

Specifications मोटर 800 वॉट सक्शन पावर 17 kPA क्लीनिंग Wet & Dry क्यों खरीदें पावरफुल सक्शन से डीप क्लीनिंग Wet & Dry सुविधा हल्का, पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए छोटा साइज लंबे समय तक लगातार चलाने पर मोटर गर्म

इसकी कीमत 5,699 रुपये है। इसे 41% डिस्काउंट के साथ 3,334 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉर्डलेस और पॉर्टेबल वैक्यूम क्लीनर है, जिसे घर और कार, दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सक्शन पावर 11,000 Pa है, जिससे धूल, गंदगी और छोटे पार्टिकल्स आसानी से साफ होते हैं। यह एक 4-इन-1 डिवाइस है, जो वैक्यूम, एयर ब्लो, इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकता है। इसमें 7 अलग-अलग अटैचमेंट्स और स्टोरेज बैग दिए गए हैं।

Specifications सक्शन पावर Turbo Mode में 11 kPa, Eco मोड में 8 kPa बैटरी 4400mAh फिल्ट्रेशन स्टील मेष + HEPA फिल्टर अटैचमेंट्स 7 अलग टूल्स + स्टोरेज बैग मोटर BLDC टाइप (80W) सक्शन मोड 2 (Eco और Turbo) क्यों खरीदें बहुत ज्यादा सक्शन पावर 4-इन-1 डिजाइन- वैक्यूम + ब्लो + इन्फ्लेट + डिफ्लेट पोर्टेबल और कॉर्डलेस HEPA फिल्ट्रेशन से साफ और स्वच्छ हवा क्यों खोजें विकल्प Turbo मोड में बहुत कम ड्राइव टाइम छोटे डस्ट कंटेनर

इसकी कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 1,579 रुपये हो जाती है। 800W हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर छोटे कमरों और घर की रोजमर्रा की सफाई के लिए सही रहेगा। इसका हल्का डिजाइन और 6.5 kPa की सक्शन पावर धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को आसानी से खींच लेता है. यह मिना साइज में आता है, जिससे इसे पकड़ना आसान हो जाता है।

Specifications मोटर 800 वॉट सक्शन 6.5 kPa डिजाइन हल्का और मिनी साइज क्यों खरीदें इस्तेमाल में बेहद आसान हल्का, पकड़ने में आरामदायक छोटे कमरों व कार सफाई के लिए सही क्यों खोजें विकल्प वेट/गिला सफाई सपोर्ट नहीं लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल पर गर्म

इसकी कीमत 4,500 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी सक्शन पावर 12,000 Pa है। यह 2-इन-1 डिजाइन के साथ आता है, जिससे आप इसे हैंडहेल्ड और स्टिक दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ब्लोअर फंक्शन धूल उड़ाने या टॉयज को फुलाने में भी मदद करता है। यह छोटे और बड़े दोनों कमरों की सफाई के लिए सही रहेगा।

Specifications सक्शन 12,000 Pa डिजाइन 2-इन-1 हैंडहेल्ड व स्टिक फंक्शन ब्लोअर व इनफ्लेटर फिल्टर वॉशेबल और रीयूजेबल क्यों खरीदें मजबूत सक्शन, डीप क्लीनिंग मल्टी-फंक्शनल (वैक्यूम + ब्लोअर + इनफ्लेटर) फिल्टर बार-बार धोकर इस्तेमाल करना क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी कचरे पर असर थोड़ा कम प्लास्टिक बॉडी थोड़ी नाजुक

कीमत की बात करें तो इसे 3,999 रुपये के बजाय 45% डिस्काउंट के साथ 2,200 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 800W पावर वाला वैक्यूम क्लीनर है, जो घर की गहरी सफाई के लिए सही रहेगा। इसकी पावरफुल सक्शन फर्श, कारपेट, सोफा, गद्दे और कार की सफाई को आसान बनाती है। 2-इन-1 डिजाइन के साथ इसे हैंडहेल्ड या स्टिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एडवांस हेपा फिल्टर मौजूद है।

Specifications सक्शन 800W की पावरफुल डिजाइन 2-इन-1 हैंडहेल्ड और स्टिक अटैचमेंट स्टिक और फ्लोर ब्रश क्यों खरीदें डीप क्लीनिंग हल्का और आसानी से चलने वाला कोनों व फर्श दोनों की सफाई में सक्षम क्यों खोजें विकल्प लंबे समय तक चलाने पर गरम भारी कचरे के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 27% डिस्काउंट के साथ 3,298 रुपये हो जाती है। यह एक पोर्टेबल और हल्का क्लीनर है, जिसे घर और कार दोनों की सफाई के लिए बनाया गया है। इसकी 2X पावरफुल सक्शन धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कचरे को तुरंत खींच लेती है। 6000mAh की ड्यूल मोड बैटरी लंबा रनटाइम देती है। वायरलेस डिजाइन इसे कहीं भी इस्तेमाल करने लायक बनाता है।

Specifications सक्शन 2X पावरफुल बैटरी 6000mAh डुअल मोड सपोर्ट 12V DC कार पोर्ट डिजाइन हल्का, पोर्टेबल और वायरलेस मोटर रिचार्जेबल और हाई-परफॉर्मेंस क्यों खरीदें घर और कार दोनों के लिए सही बिना तार के कहीं भी इस्तेमाल लंबी बैटरी लाइफ क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी कचरे पर प्रभाव थोड़ा कम लगातार इस्तेमाल पर बैटरी जल्दी खत्म फिल्टर समय-समय पर साफ करने की जरूरत

इसकी कीमत 1,499 रुपये है। Portronics Mopcop Pro एक 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर और एयर ब्लोअर है, जिसे घर, कार और अप्लायंसेज की सफाई को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 10,000Pa की पावरफुल सक्शन धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को डीप कलीन करने में यह हैंडहेल्ड, कॉर्डलेस और बेहद हल्का है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रिचार्जेबल बैटरी अच्छा रनटाइम देती है।

Specifications सक्शन 10,000Pa ब्लोअर 2-इन-1 वैक्यूम + एयर डिजाइन हैंडहेल्ड और कॉर्डलेस बैटरी रिचार्जेबल मोटर ब्रशलैस DC क्यों खरीदें हल्का और पकड़ने में आसान घर, कार और गैजेट्स के लिए सही कम शोर और बेहतर मोटर लाइफ क्यों खोजें विकल्प भारी कचरे के लिए सही नहीं बैटरी बार-बार चार्ज करनी पड़ सकती है लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल में गर्म

