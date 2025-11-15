घर के कोनों से धूल-गंदगी हो जाएगी छूमंतर, छप्परफाड़ डिस्काउंट पर खरीदें ये हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर

संक्षेप: अपने घर के लिए हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं।

Sat, 15 Nov 2025 06:19 PM

हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर छोटे कमरे की सफाई के लिए एक स्मार्ट और सुविधाजनक अप्लायंस है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे हल्का बनाता है, जिससे इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आप बिस्तर, सोफा, कारपेट या कोनों की धूल आसानी से साफ कर सकते हैं। यह वायरलेस मॉडल में भी आता है, जिससे मूवमेंट और भी आसान हो जाता है। इसका पावरफुल सक्शन गंदगी, बाल और छोटे कणों को तुरंत खींच लेता है। अगर आप बिना झंझट जल्दी सफाई करना चाहते हैं, तो हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर एक बढ़िया विकल्प है।

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 1,579 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह क्लीनर घर की रोजमर्रा की सफाई के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने और इस्तेमाल करने में आसान बनाता है। इसमें 6.5 kPa की पावरफुल सक्शन क्षमता मिलती है, जो धूल, मिट्टी और छोटे कचरे को जल्दी खींच लेती है। यह केवल ड्राई वैक्यूमिंग के लिए बना है, इसलिए फर्श, कार, सोफा और कोनों की सफाई में काफी मददगार है।

Specifications पावर 800 वॉट सक्शन पावर 6.5 kPa डिजाइन हल्का और पोर्टेबल क्यों खरीदें लाइटवेट डिजाइन अच्छी सक्शन पावर किफायती और ड्यूरेबल क्यों खोजें विकल्प केवल ड्राई वैक्यूमिंग बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए सही नहीं लंबे इस्तेमाल पर थोड़ा गर्म

इसकी कीमत 5,699 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 3,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल क्लीनिंग डिवाइस है, जिसे घर और कार दोनों की सफाई के लिए बनाया गया है। इसमें 11000 PA की 2X ज्यादा सक्शन पावर मिलती है, जिससे धूल, गंदगी और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। इसका 4-इन-1 फंक्शन वैक्यूमिंग के साथ एयर ब्लोइंग भी देता है। इसमें 7 अटैचमेंट्स, स्टोरेज बैग और ड्यूल HEPA फिल्ट्रेशन है, जो सफाई को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है।

Specifications सक्शन पावर 11000 PA (2X ज्यादा) टाइप कॉर्डलेस 4-इन-1 वैक्यूम + एयर ब्लोअर मोटर BLDC मोड 2 सक्शन मोड फिल्ट्रेशन ड्यूल HEPA फिल्टर अटैचमेंट्स 7 अटैचमेंट्स + स्टोरेज बैग क्यों खरीदें पावरफुल सक्शन (11000 PA) कॉर्डलेस और बेहद पोर्टेबल HEPA ड्यूल फिल्ट्रेशन से साफ हवा क्यों खोजें विकल्प हाई मोड पर बैटरी जल्दी खत्म बड़े घर की डीप क्लीनिंग के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 8,999 रुपये है, जिसे 58% डिस्काउंट के साथ 3,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह वेट, ड्राई और हैंडहेल्ड तीनों तरह की सफाई कर सकता है। इसकी 20KPA की मजबूत सक्शन पावर फर्श, सोफा, कालीन और छोटे-छोटे पार्टिकल्स को तेजी से साफ करता है। इसमें 800ml का वॉटर टैंक है, जो वेट क्लीनिंग को आसान बनाता है। यह कॉर्डेड डिजाइन में आता है, जिससे लगातार पावर सप्लाई मिलती रहती है। डिटैचेबल हैंडहेल्ड मोड इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल के लिए आसान बनाता है।

Specifications 3-इन-1 वेट + ड्राई + डिटैचेबल हैंडहेल्ड सक्शन पावर 20KPA टैंक क्षमता 800ml वॉटर टैंक डिजाइन कॉर्डेड पावर वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 20KPA की मजबूत सक्शन पावर वेट और ड्राई दोनों तरह की सफाई हैंडहेल्ड डिटैचेबल डिजाइन से सुविधा क्यों खोजें विकल्प कॉर्डेड होने से मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है लगातार इस्तेमाल में मोटर थोड़ा गर्म

इसकी कीमत 6,400 रुपये है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 2,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल और वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, जो घर और कार दोनों की सफाई के लिए सही रहेगा। इसमें 12000PA की सक्शन पावर मिलती है, जो धूल, मिट्टी और महीन पार्टिकल्स को आसानी से खींच लेती है। इसका BLDC मोटर फास्ट और पावरफुल है। यह 4-इन-1 क्लीनिंग और ब्लोइंग फंक्शन के साथ आता है, जिससे कंप्रेस्ड एयर की तरह धूल उड़ाकर कोने साफ किए जा सकते हैं।

Specifications पावरफुल सक्शन 12000PA मोटर BLDC 4-इन-1 डिजाइन वैक्यूम + ब्लोअर + पोर्टेबल + वायरलेस ड्यूल फिल्ट्रेशन स्टेनलेस स्टील मैश + HEPA क्यों खरीदें वायरलेस इस्तेमाल 12000PA की सक्शन पावर HEPA फिल्टर से बेहतर एयर क्वालिटी ब्लोइंग मोड छोटे कोनों की धूल हटाने में आसान क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप लंबे समय की सफाई के लिए कम बड़े कमरों या भारी सफाई के लिए सही नहीं HEPA फिल्टर को समय-समय पर साफ करना पड़ता है

इसकी कीमत 38% डिस्काउंट के साथ 6,498 रुपये हो जाती है। यह एक वायरलेस और बैटरी से चलने वाला वैक्यूम क्लीनर है, जो घर में रोजमर्रा की सफाई को आसान बनाने में मदद करता है। इसमें 150W की पावर और 14 kPa की सक्शन क्षमता मिलती है, जो फर्श, कारपेट, सोफा और कोनों की गंदगी को आसानी से साफ कर देती है। इसका Cyclone5 टेक्नोलॉजी धूल को तेजी से अलग करती है, जिससे सफाई और बेहतर हो जाती है। इसमें मल्टी-नोजल ऑपरेशन दिया गया है।

Specifications मोटर 150W सक्शन पावर 14 kPa डिजाइन रिचार्जेबल और कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी Cyclone5 फिल्टर वॉशेबल HEPA क्यों खरीदें वायरलेस इस्तेमाल के लिए सही 14 kPa की अच्छी सक्शन पावर हेपा फिल्टर धूल और एलर्जन को रोकता है Cyclone5 तकनीक क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप लंबे समय की सफाई में सीमित हो सकता है बहुत भारी या गहरी गंदगी में सक्शन कम HEPA फिल्टर को बार-बार धोना पड़ सकता है

इस वैक्यूम क्लीनर की कीमत 3,299 रुपये के बजाय 3,099 रुपये रह जाती है। इसमें 700 वॉट की पावरफुल सक्शन और ब्लोअर फंक्शन मिलता है, जिससे फर्श, कारपेट, पर्दे और कोनों की धूल आसानी से हट जाती है। इसका वॉशेबल HEPA फिल्टर हवा में मौजूद छोटे पार्टिकल्स को हवा से हटाता है। इसमें 6 मल्टी-यूज एक्सेसरीज दी गई हैं।

Specifications सक्शन 700 वॉट फिल्टर वॉशेबल HEPA एक्सेसरीज 6 मल्टी-यूज डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का मोड ब्लोअर क्यों खरीदें हल्का और कैरी करने में आसान सक्शन और ब्लोअर दोनों फंक्शन उपलब्ध HEPA फिल्टर हवा को ज्यादा साफ बनाता है 6 एक्सेसरीज से मल्टी-सरफेस क्लीनिंग संभव क्यों खोजें विकल्प बहुत ज्यादा गंदगी में सक्शन पावर सीमित

यह बेहद किफायती ऑप्शन है। इसे 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक पोर्टेबल और पावरफुल हैंडहेल्ड क्लीनर है, जिसे घर और कार दोनों की सफाई के लिए बनाया गया है। इसमें 10000Pa की मजबूत सक्शन पावर मिलती है, जो धूल, मिट्टी और छोटे कणों को आसानी से खींच लेती है। इसका 2-इन-1 डिजाइन वैक्यूमिंग और एयर ब्लोअर दोनों काम करता है, जिससे गहरी कोनों, कीबोर्ड और मुश्किल जगहों की सफाई आसान हो जाती है।

Specifications सक्शन पावर 10000Pa फंक्शन 2-इन-1 वैक्यूम + ब्लोअर डिजाइन हैंडहेल्ड और कॉर्डलेस बैटरी रिचार्जेबल क्यों खरीदें हल्का, पोर्टेबल और वायरलेस दो फंक्शन- वैक्यूम और एयर ब्लोअर मजबूत सक्शन, छोटे पार्टिकल्स भी आसानी से खींचता है क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों या भारी सफाई के लिए उतना सही नहीं बैटरी बैकअप लंबा नहीं, बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है डस्ट कंटेनर छोटा होने से जल्दी भर जाता है

