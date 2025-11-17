Hammer Speaker Review: पार्टी में चार चांद लगाएगा ये स्पीकर, 30W साउंड आउटपुट, RGB Light घर को देगा DJ जैसा फील

संक्षेप: Hammer Boom 30W ब्लूटूथ स्पीकर में शानदार 30W स्टीरियो साउंड, RGB लाइट्स और लंबे बैटरी बैकअप के साथ आता है ये पार्टी और घर दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस है। जानिए इसके फायदे, कमियां और हमारा एक्सपीरियंस।

Hammer Boom 30 Bluetooth Speaker Review: अगर आप भी मेरी तरह ऐसे स्पीकर की तलाश में रहते हैं जिसे कहीं भी ले जाया जा सके, जो दिखने में स्टाइलिश हो, आवाज़ में दमदार हो और किसी भी पार्टी या छोटे गेट-टुगेदर को मिनटों में ज़िंदा कर दे, तो Hammer Boom 30W Bluetooth Speaker एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इसे करीब महीने तक रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल किया है। इस दौरान मैंने इसे अपने कमरे में नाइट म्यूज़िक, घर की छोटी-सी पार्टी, बालकनी में शाम की चाय और यहां तक कि दोस्त के घर गेमिंग सेशन के दौरान भी इस्तेमाल किया। जब मैंने पहली बार इस स्पीकर को बॉक्स से निकाला तो सबसे पहले इसका लुक मुझे हैरान कर गया। महंगे मॉडलों जैसे रबराइज्ड फिनिश, मजबूत ग्रिल और ऊपर की तरफ दिया गया स्टाइलिश हैंडल देखकर लगा कि यह किसी प्रीमियम कैटेगरी का स्पीकर है। हाथ में पकड़ने पर इसका ग्रिप अच्छा लगा और वजन थोड़ा भारी होने के बावजूद उठाने में परेशानी नहीं हुई। इस भारीपन का एक फायदा भी है इसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि अगर यह टेबल से गिर भी जाए तो आसानी से टूटने वाला नहीं है।

अब बात करते हैं इसके साउंड की, जो इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत है। सच कहूं तो पहली बार इसे चलाते ही लगा जैसे कमरे में अचानक कोई मिनी होम-थिएटर एक्टिव हो गया हो। 30W आउटपुट सुनने में कम लगता है, लेकिन जिस तरह का बास और क्लैरिटी यह देता है, वह बड़ी आसानी से एक कमरे को भर देता है। मैंने सबसे पहले “बेल्ला चाओ” और “काला चश्मा” चलाकर टेस्ट किया। लो बास में इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लगी। बास पंची है, गहरा है और बिलकुल ओवरपावर नहीं लगता है। कई बजट स्पीकर्स में बास इतना जोरदार होता है कि मिड और हाई दब जाते हैं, लेकिन Hammer Boom में ऐसा नहीं है। अगर आप EDM, पंजाब, हिप-हॉप या डांस म्यूज़िक सुनते हैं, तो यह स्पीकर आपको जरूर खुश करेगा।

वॉल्यूम दमदार मैंने इसे 70–80% वॉल्यूम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि इस लेवल पर इसकी आवाज़ क्लियर लगती है। 100% वॉल्यूम पर एक-दो बार हल्का-सा हाई नोट क्रैक महसूस हुआ, लेकिन वह भी बहुत ज्यादा नहीं। ओपन एरिया या आउटडोर पार्क में भी इसकी आवाज़ साफ पहुंचती है। मैंने इसे आउटडोर पिकनिक में चलाया था और वहां भी इसकी आवाज़ हवा में खोई नहीं, बल्कि काफी पैने तरीके से फैलती रही।

लम्बी बैटरी लाइफ अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की, जो इस स्पीकर का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। सच में, इसकी बैटरी ने मुझे चौंका दिया। एक बार फुल चार्ज करने के बाद यह 25-26 घंटे आसानी से चल जाता है, अगर वॉल्यूम 50% हो। मैंने इसे एक बार लगभग दो दिन इस्तेमाल किया था कभी म्यूज़िक, कभी पोडकास्ट, कभी दोस्तों के साथ पार्टी और फिर भी बैटरी लगभग खत्म नहीं हुई। RGB लाइट्स और म्यूजिक ऑन रहता है तो बैटरी बैकअप 6 से 7 घंटे के आसपास रहता है।

10 मीटर की दूरी से हो जाएगा कनेक्ट कनेक्टिविटी पर आते हैं, तो इसका ब्लूटूथ बेहद स्टेबल है। मैंने इसे करीब 8 से 10 मीटर की दूरी से कनेक्ट करके देखा और आवाज़ में कोई लैग नहीं आया। स्पीकर में 4 बटन है जिसमें एक ओन और ऑफ के लिए, एक मोड चेंज करने के लिए, एक लाइट ओन और ऑफ करने के लिए और एक म्यूजिक को प्ले और स्टॉप करने के लिए।

रफ-एंड-टफ बॉडी और RGB लाइट्स इस स्पीकर की RGB लाइट्स सच में इसके पार्टी वाइब को बढ़ा देती हैं। लाइट्स साउंड बीट्स के साथ सिंक होकर बदलती हैं और कमरे में एक मिनी क्लब जैसा माहौल बना देती हैं। स्पीकर की पोर्टेबिलिटी भी अच्छी है। वजन थोड़ा ज्यादा होने के बावजूद हैंडल के कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। मजबूत बॉडी और रबराइज्ड कोटिंग इसे रफ-एंड-टफ बनाते हैं, जो आउटडोर इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। इसके साथ ही आपको AUX इनपुट, USB और TF कार्ड स्लॉट भी मिलते हैं, जिससे आप बिना फोन के भी इसका मजा ले सकते हैं।

स्पीकर की कमियां इस स्पीकर को फुल चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं। इसके अलावा 100% वॉल्यूम पर हल्का-सा डिस्टॉर्शन सुनाई देता है। पानी से बचाने वाली रेटिंग की कोई जानकारी नहीं है इसलिए आपको इसे बारिश में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।