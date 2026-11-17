केवल ₹1099 में घर बनेगा थिएटर! नया Soundbar देगा प्रीमियम साउंड का मजा
HAMMER ने 20W RMS आउटपुट और Bluetooth 6.0 के साथ नया Beatbox 2 पोर्टेबल साउंडबार लॉन्च किया है। 1,099 रुपये की कीमत वाला यह स्पीकर 6 घंटे तक प्लेबैक का दावा करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी HAMMER ने नया पोर्टेबल वायरलेस साउंडबार Beatbox 2 लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया है, जो घर पर म्यूजिक सुनने, फिल्में देखने, मोबाइल पर वीडियो चलाने या दोस्तों के साथ छोटी पार्टी के दौरान बेहतर प्रीमियम ऑडियो चाहते हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन के बावजूद इस साउंडबार में 20W RMS आउटपुट दिया गया है।
सम्बंधित सुझाव
33% OFF
Sony HT-S100F 2.0 Ch Dolby Audio Soundbar with Bass Reflex Speaker for deep Bass, Bluetooth Wireless Audio with LDAC,S-Force Front Sound, HDMI ARC & Optical Connectivity, Slim Design
- Sony HT-S100F 2.0 Ch Dolby Audio Soundbar with Bass Reflex Speaker for deep Bass
- Bluetooth Wireless Audio with LDAC
- S-Force Front Sound
₹9990₹14990
खरीदिये
50% OFF
ZEBRONICS 90 Watts, Compact Soundbar, Home Theatre, Dual Driver Soundbar, 11.43cm Subwoofer, HDMI ARC, Bluetooth v5.1, Wall Mountable, Glossy Finish (Juke BAR 200A)
- ZEBRONICS 90 Watts
- Compact Soundbar
- Home Theatre
₹3499₹6999
खरीदिये
42% OFF
JBL Newly Launched Cinema SB560, Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center Channel for Superior Voice Clarity, HDMI eARC, Bluetooth Connectivity
- JBL Newly Launched Cinema SB560
- Dolby Audio Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass
- 3.1 Channel
₹14999₹25999
खरीदिये
55% OFF
ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED
- ZEBRONICS Astra 35
- Portable Bluetooth Speaker
- 16 Watts
₹849₹1899
खरीदिये
42% OFF
Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (400W,Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical connectivity)
- Sony HT-S20R Real 5.1ch Dolby Digital Soundbar for TV with subwoofer and Compact Rear Speakers
- 5.1ch Home Theatre System (400W
- Bluetooth & USB Connectivity
₹13989₹23990
खरीदिये
HAMMER Beatbox 2 में डुअल 52mm फुल-रेंज डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। दोनों ड्राइवर्स मिलकर 20W RMS का ऑडियो आउटपुट देते हैं। कंपनी का दावा है कि साउंडबार दमदार और रिच ऑडियो के साथ डीप बास दे सकता है। इसका इस्तेमाल म्यूजिक सुनने के साथ-साथ फिल्में, वेब सीरीज, रील्स और दूसरे वीडियो कंटेंट देखने के लिए भी किया जा सकता है। इसका डुअल-टोन डिजाइन और फ्रंट पर दिया गया मेटल मेश इसे डेस्क या बेडसाइड टेबल के लिए भी परफेक्ट बनाता है।
कनेक्टिविटी की बात करें तो Beatbox 2 में JLAC6966B चिप का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 32-bit DSP ऑडियो के साथ Bluetooth 6.0 दिया गया है। कंपनी के अनुसार, Bluetooth कनेक्शन की रेंज 10 मीटर तक है। इसमें ऑटो-पेयरिंग फीचर भी मिलता है, जिससे पहले से कनेक्ट किए गए डिवाइस के साथ दोबारा कनेक्शन करना आसान हो जाता है।
कनेक्ट कर सकते हैं दो स्पीकर्स
साउंडबार में TWS यानी True Wireless Stereo सपोर्ट भी दिया गया है। इसकी मदद से दो compatible स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इससे ज्यादा बड़ा साउंडस्टेज और ज्यादा लाइड ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके अलावा Beatbox 2 में इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी दिया गया है। इसके जरिए यूजर स्मार्टफोन को हाथ में लिए बिना वॉयस और वीडियो कॉल कर सकता है।
HAMMER ने इसमें म्यूजिक सुनने के लिए कई विकल्प दिए हैं। Bluetooth के अलावा इसमें FM Radio, USB और TF Card कनेक्टिविटी मिलती है। यूजर्स स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या टीवी से वायरलेस तरीके से ऑडियो चला सकते हैं। वहीं, USB ड्राइव या TF कार्ड में सेव MP3 फाइलों को भी सीधे प्ले किया जा सकता है। साउंडबार के ऊपर दिए गए फिजिकल बटन से पावर, वॉल्यूम और अलग-अलग मोड को कंट्रोल किया जा सकता है।
सम्बंधित सुझाव
46% OFF
XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Green) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing| Outdoor & Travel Purpose
- XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Green) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing| Outdoor & Travel Purpose
₹3799₹6999
खरीदिये
53% OFF
Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle, USB, SD Card, AUX, FM & Call Function. (Black)
- Zebronics ZEB-COUNTY 3W Wireless Bluetooth Portable Speaker With Supporting Carry Handle
- USB
- SD Card
₹469₹999
खरीदिये
22% OFF
Marshall Kilburn II 36W Portable Bluetooth Speaker - Black & Brass
- Marshall Kilburn II 36W Portable Bluetooth Speaker - Black & Brass
₹24999₹31999
खरीदिये
45% OFF
JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
- JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound
- Upto 12 Hours Playtime
- IP67 Water & Dustproof
₹7699₹13999
खरीदिये
मिलती है दमदार बैटरी लाइफ
बैटरी की बात करें तो HAMMER Beatbox 2 में 2000mAh की रिचार्जेबल Li-ion बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 6 घंटे तक लगातार प्लेबैक दे सकता है। इसका स्टैंडबाय टाइम 100 घंटे तक बताया गया है। चार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है, जिससे मौजूदा चार्जिंग सेटअप के साथ इसे इस्तेमाल करना आसान हो सकता है।
पोर्टेबिलिटी इस साउंडबार की एक खासियत है। इसका वजन करीब 600 ग्राम है, इसलिए इसे घर के अलग-अलग कमरों में आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे आउटडोर गेट-टुगेदर या छोटी पार्टी में भी ले जाया जा सकता है। स्पीकर में ABS एनक्लोजर दिया गया है और इसे IPX4 रेटिंग मिली है।
इतनी कीमत और यहां से खरीदें
कीमत की बात करें तो HAMMER Beatbox 2 Portable Wireless Bluetooth Soundbar को 1099 रुपये में लॉन्च किया गया है। इसे HammerOnline.in के अलावा Flipkart, Instamart, Blinkit और Amazon.in से खरीदा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।