आधी कीमत डबल कूलिंग, Amazon पर मिल रहा दिल्ली की हीटवेव को मात देने वाला सबसे सस्ता एयर कूलर
दिल्ली की भीषण हीटवेव के बीच Amazon पर बेहतरीन एयर कूलर्स आधी कीमत और दोगुनी कूलिंग के ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं। कम बजट में AC जैसी ठंडक देने वाले ये सबसे सस्ते और हैवी-ड्यूटी कूलर दिल्ली NCR की झुलसाने वाली गर्मी को मात देने के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भीषण हीटवेव का कहर जारी है। तापमान आसमान छू रहा है और दोपहर के समय लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में घरों को ठंडा रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जो लोग भारी-भरकम बिजली बिल या बजट की कमी के कारण AC नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन एक शानदार राहत लेकर आया है।
अमेजन पर इस समय हैवी-ड्यूटी एयर कूलर्स पर धमाकेदार डील्स और बंपर डिस्काउंट लाइव हैं। यहां आपको नामचीन ब्रांड्स के प्रीमियम और डेजर्ट कूलर्स अपनी असल कीमत से लगभग आधी कीमत पर मिल रहे हैं। कम दाम होने के बावजूद ये कूलर्स परफॉर्मेंस के मामले में लाजवाब हैं। ये आधुनिक तकनीक, बड़े वाटर टैंक और पावरफुल एयर थ्रो के साथ आते हैं, जो उमस और सूखे की स्थिति में भी दोगुनी कूलिंग का अहसास कराते हैं।
यदि आपका बजट 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है, तो अमेजन पर आपको ऐसे कई विकल्प मिल जाएंगे जो बिजली की भारी बचत करते हुए कमरे को शिमला जैसी ठंडक देंगे। दिल्ली की इस जानलेवा गर्मी को मात देने और कम खर्च में राहत पाने का यह सबसे सटीक और किफायती मौका है।
1. RR Signature Zello HC 90 LTR | Desert Air Cooler with High Air Delivery | Honeycomb Pads | 4-Way Air Deflection | Vertical Auto Swing | Castor Wheels | Inverter Compatibility | 1 Year Warranty by RR
दिल्ली-NCR की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और झुलसाने वाली लू से निपटने के लिए RR Signature Zello HC 90 LTR Desert Air Cooler एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनकर उभरा है। इस समय Amazon Limited Time Deal के तहत यह हैवी-ड्यूटी कूलर 60% की भारी छूट के साथ मात्र 7,990 रुपये में मिल रहा है। 90 लीटर की विशाल वाटर टैंक क्षमता और पावरफुल एयर थ्रो के साथ आने वाला यह डेजर्ट कूलर बड़े से बड़े कमरे को भी मिनटों में शिमला बना देता है। बिजली की कम खपत और इन्वर्टर अनुकूलता के कारण यह बजट में हाई-क्लास कूलिंग चाहने वालों के लिए इस सीजन की सबसे हॉट डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
60% का बंपर डिस्काउंट
विशाल 90 लीटर क्षमता
पूरी तरह बंद होने वाले लवर्स
हनीकॉम्ब पैड्स
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
औसत रेटिंग
2. ROCKSUN Hummer Desert Air Cooler | 140L Water Tank | 21+ Inch Fan | 4800 m³/h Powerful Air Flow 1100ft | 2 Honeycomb Cooling Pads | Auto Swing | 350W Motor | Heavy Duty Portable Cooler (Black)
दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी, लू के थपेड़ों और बड़े हॉल्स या घरों को ठंडा करने के लिए ROCKSUN Hummer Desert Air Cooler एक 'बाहुबली' विकल्प है। Amazon पर चल रही 50% की भारी छूट के कारण 31,000 रुपये की MRP वाला यह हैवी-ड्यूटी कूलर इस समय आधी कीमत यानी मात्र 15,499 रुपये में मिल रहा है। 140 लीटर की विशाल वाटर टैंक क्षमता, 21+ इंच के बड़े फैन और 4800 m³/h के तूफानी एयर फ्लो के साथ आने वाला यह कूलर बड़े कमरों, बैंक्वेट हॉल, दुकानों या गोदामों को भी मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आधा दाम (50% की सीधी बचत)
महाकाय 140L वाटर टैंक
तूफानी एयर फ्लो
मोटी हनीकॉम्ब पैड्स
कम बिजली की खपत
क्यों खोजें विकल्प
कूलर काफी विशाल
कमर्शियल और बड़े साइज का हैवी-ड्यूटी कूलर
3. Orient Electric Stark 110 L Heavy Duty Commercial Air Cooler With 20" Fan | Aerofan Technology |High-Density Honeycomb Cooling Pads | Extra Powerful Air Throw & Auto Water Refill Technology| Grey
अगर आप दिल्ली-NCR की इस रिकॉर्ड तोड़ झुलसाने वाली गर्मी में एक भरोसेमंद और बड़े ब्रांड का हैवी-ड्यूटी कूलर ढूंढ रहे हैं, तो Orient Electric Stark 110 L Commercial Air Cooler आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मशहूर ब्रांड ओरिएंट का यह कूलर Amazon पर 37% की शानदार छूट के साथ 22,990 रुपये की जगह मात्र 14,399 रुपये में मिल रहा है। पिछले महीने ही 800 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे गए इस कूलर में Aerofan Technology और 20 इंच का विशाल पंखा दिया गया है, जो 600 वर्ग फुट के बड़े एरिया को भी पलक झपकते ही ठंडा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो वॉटर रीफिल टेक्नोलॉजी
तूफानी हवा की डिलीवरी
DenseNest हनीकॉम्ब पैड्स
110 लीटर का बड़ा टैंक
क्यों खोजें विकल्प
औसत यूजर रेटिंग
काफी वजनी
4. V-Guard Arido D75 H-N Desert Air Cooler for Home | 75 Litre | Powerful Air Delivery | 2 Year Warranty on Motor & Pump | (White & Purple Burry)
अगर आप दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी में अपने घर के लिए एक स्टाइलिश, सुरक्षित और लंबी वारंटी वाला एयर कूलर तलाश रहे हैं, तो V-Guard Arido D75 H-N Desert Air Cooler एक आदर्श विकल्प है। भरोसेमंद ब्रांड वी-गार्ड का यह कूलर Amazon पर Amazon's Choice टैग के साथ आ रहा है। इस समय लिमिटेड टाइम डील के तहत इस पर 20% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 15,359 रुपये से घटकर मात्र 12,246 रुपये रह गई है। आकर्षक व्हाइट और पर्पल बेरी कलर स्कीम में आने वाला यह कूलर न केवल कमरे को ठंडा रखता है बल्कि घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल पैड्स
5-ब्लेड वाला मेटल फैन
आइस चैंबर और ऑटो-फिल
कम वजन और आसान मूवमेंट
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम साइज के कमरों के लिए
डिस्काउंट अन्य के मुकाबले कम
5. Kelvinator Commercial Air Cooler 90L KCD-90001MGRP Desert Air Cooler (Grey & White) | Heavy-Duty Double Metal Ball Bearing Motor | 3-Side Honeycomb Pads | Auto Swing | Castor Wheels
दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी और 45 डिग्री से ऊपर वाले टॉर्चर को झेलने के लिए Kelvinator Commercial 90L Desert Air Cooler एक बेहद भरोसेमंद और हैवी-ड्यूटी मशीन है। केल्विनेटर जैसे दिग्गज नाम के साथ आने वाला यह कूलर Amazon पर 40% की फ्लैट छूट के साथ 22,999 रुपये की जगह मात्र 13,699 रुपये में मिल रहा है। इस कूलर की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 3 साल की लंबी वारंटी और डबल मेटल बॉल बेयरिंग मोटर है, जो इसे बिना थके लगातार कई दिनों तक चलने की ताकत देती है। बड़े हॉल, ऑफिस, दुकानों या बड़े कमरों के लिए यह इस सीजन की सबसे वैल्यू फॉर मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की लंबी वारंटी
डबल मेटल बॉल बेयरिंग मोटर
55 फीट का तूफानी एयर थ्रो
90 लीटर का विशाल टैंक
क्यों खोजें विकल्प
कमर्शियल साइज
अमेजन पर जेनरिक लिस्टिंग
6. Bhaburly 140L Heavy Duty Air Cooler | 6100 CMH Powerful Cooling | Antibacterial Honeycomb Pads | 275W Motor |Powerful Air trow | Auto Refill | Inverter Compatible | Grey 1 yrars Warranty
दिल्ली-NCR की भीषण गर्मी और बड़े हॉल्स या कमर्शियल जगहों को ठंडा करने के लिए Bhaburly 140L Megacool Heavy Duty Air Cooler एक पावरहाउस की तरह है। Amazon पर 38% की शानदार छूट के साथ यह हैवी-ड्यूटी कूलर 20,990 रुपये की जगह मात्र 12,999 रुपये में उपलब्ध है। 140 लीटर के विशाल वाटर टैंक, सेगमेंट में सबसे ज्यादा 9500 CMH एयर डिलीवरी और 90 फीट के तूफानी एयर थ्रो के साथ आने वाला यह कूलर बड़े से बड़े स्पेस को भी मिनटों में चिल्ड कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेगमेंट में सबसे तेज हवा
90 फीट का बेमिसाल एयर थ्रो
महाकाय 140L टैंक और ऑटो रीफिल
एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स
इन्वर्टर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
घरेलू कूलरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली
काफी भारी और विशाल साइज
7. HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler | 70L Tank | 12″ Blade | Ideal for 150 sq ft Rooms | 130W Power | 10 ft Air Throw | 1350 RPM | Auto-Louver | 3-Speed | 1-Year On-Site Motor Warranty (Black & Grey)
अगर आपके पास कमरे में जगह कम है और आप दिल्ली-NCR की इस भीषण गर्मी में एक ऐसा कूलर चाहते हैं जो कम जगह घेरे और बिजली का बिल भी न बढ़ाए, तो HAVAI Thunder-75 Tower Air Cooler आपके लिए सबसे सटीक विकल्प है। अपने स्लिम टावर डिजाइन के कारण यह कम जगह में आसानी से फिट हो जाता है। Amazon पर लिमिटेड टाइम डील के तहत इस पर 28% की छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत 8,990 रुपये से घटकर मात्र 6,488 रुपये रह गई है। पिछले महीने ही 800 से ज्यादा लोगों द्वारा खरीदा गया यह बजट-फ्रेंडली कूलर छोटे से मध्यम आकार के कमरों के लिए एक परफेक्ट और किफायती डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बजट डील
बिजली की भारी बचत
स्लिम टावर डिजाइन
ऑटो-लिवर सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक ब्लेड
सीमित एयर थ्रो
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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