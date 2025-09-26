घर में लें थिएटर का मजा, 100 इंच का Smart TV लाया पॉपुलर ब्रांड, 55W साउंड और 3 साल वारंटी, इतनी है कीमत

हायर ने भारतीय बाजार में 100 इंच का S90 सीरीज QLED टीवी लॉन्च किया है, जिसमें स्लिम-फिट, लगभग बेजल-लेस डिजाइन, 55W का दमदार साउंड, 98% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और AI फीचर्स का सपोर्ट है। टीवी स्मार्ट होम हब का भी काम करता है।

Haier S90 Series 100 inch 4K QLED Google TV launched in India: घर में सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो हायर का नया टीवी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हायर ने भारतीय बाजार में 100 इंच का S90 सीरीज QLED टीवी लॉन्च किया है, जिसमें स्लिम-फिट, लगभग बेजल-लेस डिजाइन, 55W का दमदार साउंड, 98% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और AI फीचर्स का सपोर्ट है। टीवी स्मार्ट होम हब का भी काम करता है, जो घर में मौजूद कनेक्टेड डिवाइस को कंट्रोल करता है। कंपनी टीवी पर पूरे 3 साल की वारंटी दे रही है। चलिए इसकी कीमत और खासियत के बारे में डिटेल में जानते हैं....

100 इंच का QLED डिस्प्ले जैसा कि हमने बताया टीवी में 100 इंच का 4K रिजॉल्यूशन वाला QLED डिस्प्ले है। यह 93% DCI-P3 कलर गैमट, HDR10+, डॉल्बी विजन IQ और 1000 निट्स की अधिकतम ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, जिससे सिनेमा हॉल जैसा विजुअल एक्सपीरियंस मिलात है। अल्ट्रा क्रिस्टल-ब्लैक पैनल 10,000,000:1 कंट्रास्ट रेशियो और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल प्रदान करता है। आई कम्फर्ट+, TÜV लो ब्लू लाइट, AI एम्बिएंट सेंसिंग और फ्लिकर-फ्री तकनीक जैसी आई-केयर टेक्नोलॉजी यूजर की आंखों के तनाव को कम करने के लिए ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर को खुद एडजस्ट करती हैं।

टीवी में दमदार साउंड सिस्टम भी कंपनी का कहना है कि एआई अल्ट्रा सेंस प्रोसेसर से लैस, यह टीवी मोशन, कलर, कंट्रास्ट और डेप्थ को बढ़ाता है। टीवी में कुल 55W का साउंड आउटपुट मिलता है। ऑडियो 2.1-चैनल सेटअप, डॉल्बी एटमॉस और टोटल सोनिक्स के साथ साउंड बाय केईएफ के माध्यम से यह टीवी एकदम स्पैटियल और डिटेल साउंड प्रदान करता है। गेमर्स के लिए, एआई गेम मोड बेहद स्मूद मोशन और लो लैटेंसी गेमप्ले सुनिश्चित करता है।

स्मार्ट होम हब का भी काम करेगा टीवी गूगल टीवी पर चलने वाला S90 सीरीज ढेर सारे ओटीटी ऐप्स, लाइव टीवी और यूट्यूब तक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही गूगल असिस्टेंट के जरिए AI पावर्ड रिकमेंडेशन और वॉयस नेविगेशन भी प्रदान करता है। यह HaiSmart इकोसिस्टम के जरिए एक स्मार्ट होम हब के रूप में भी काम करता है, जो कनेक्टेड डिवाइस को कंट्रोल करता है। टीवी में वायरलेस स्क्रीन प्रोजेक्शन के लिए HaiCast और स्क्रीन बंद होने पर भी ऑडियो के लिए ब्लूटूथ स्पीकर मोड शामिल हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

कीमत, उपलब्धता और वारंटी हायर S90 सीरीज 100 इंच क्यूएलईडी टीवी की कीमत 3,22,990 रुपये से शुरू होती है, यह भारत के सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है और 3 साल की वारंटी के साथ आता है।

