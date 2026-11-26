काम वाली बाई का टेंशन खत्म, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाएगा हायर का रोबोट वैक्यूम क्लीनर, यह है खास
Haier ने भारतीय बाजार में CIVIC AI MAXX नाम का नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर लॉन्च किया है। इसकी कीमत 59,999 रुपये है। यह वैक्यूम क्लीनर काफी इंटेलिजेंट है और अपने सेंसर की मदद से सटीकता से काम करता है और पूरे घर में घूम-घूम कर अच्छी तरह से झाड़ू- पोछा लगाता है।
Haier CIVIC AI MAXX Robot Vacuum Cleaner Launch in india: अब आपको काम वाली बाई के नखरे नहीं झेलने पड़ेगा। पॉपुलर ब्रांड हायर 'CIVIC AI MAXX' नाम का नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर लेकर आ गया है। कंपनी का कहना है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसानों की दखल के बिना ही रोजमर्रा की साफ सफाई का काम खुद संभाल सके। इसमें दमदार सक्शन, सटीक नेविगेशन और खुद को मेंटेन करने (self-maintenance) जैसे बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जो सफाई को और भी स्मार्ट और आसान बना देते हैं। यह 4-इन-1 क्लीनिंग फीचर्स के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसमें स्वीपिंग (झाड़ू लगाना), मॉप्पिंग (पोछा लगाना), पहले स्वीपिंग फिर मॉप्पिंग, और एक साथ स्वीपिंग व मॉप्पिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से क्लीनिंग मोड चुन सकते हैं। इसे ऐप की मदद से दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। यह कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है और लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करता है। कितनी है इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए जानते हैं…
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चलिए एक नजर डालते हैं Haier CIVIC AI MAXX Robot Vacuum Cleaner की खासियत पर:
- इंटेलिजेंट मल्टी-फ्लोर मैपिंग के साथ एडवांस्ड LDS लेजर नेविगेशन
यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर एडवांस्ड LDS लेजर नेविगेशन तकनीक से लैस है, जो सटीकता के साथ फ्लोर का मैप तैयार करती है और बेहतरीन सफाई के लिए स्मार्ट तरीके से सफाई करने का रास्ते तय करती है। अगर आपके घर में अलग-अलग फ्लोर है, तो इसमें मल्टी-फ्लोर मैप मेमोरी भी है, जिससे यह रोबोट कई मंजिलों के लेआउट को सेव कर सकता है। यह डुप्लेक्स घरों और कई मंजिलों वाले घरों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि यह सटीक नेविगेशन के साथ-साथ रास्ते में आने वाली रुकावटों से भी समझदारी से बचकर चलता है।
- इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन 8000Pa 'हरिकेन बूस्टर' सक्शन
8000Pa के दमदार 'हरिकेन बूस्टर' सक्शन के साथ, यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर अलग-अलग तरह के फर्श से बारीक धूल, पालतू जानवरों के बाल, खाने के कण और बड़ी गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। इसमें एक हाई-परफॉर्मेंस DC ब्रशलेस मोटर और एंटी-टैंगल रबर रोलर ब्रश लगा है, जो बालों को उलझने से रोकता है और हर बार गहरी सफाई के साथ लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है।
- कम्प्लीट सेल्फ-क्लीनिंग स्टेशन
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में एक इंटेलिजेंट सेल्फ-मेंटेनेंस डॉक है जो खुद से धूल को डस्ट बैग में खाली कर देता है, डुअल-रोटेटिंग मोप्स को अलग-अलग साफ और गंदे पानी के टैंकों से धोता है, और नमी जमा होने, बदबू और बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकने के लिए 45°C के हॉट फ्लू ड्रायर से सुखाता है।
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- इंटेलिजेंट 4-इन-1 क्लीनिंग सिस्टम
इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में चार इंटेलिजेंट क्लीनिंग मोड दिए गए हैं - स्वीपिंग (झाड़ू लगाना), मॉप्पिंग (पोछा लगाना), पहले स्वीपिंग और फिर मॉप्पिंग, और एक साथ स्वीपिंग व मॉप्पिंग। इससे यूजर फर्श के प्रकार और घर की जरूरतों के हिसाब से सबसे सही क्लीनिंग मोड चुन सकते हैं। इसका 'ऑटो-एक्सटेंडिंग मॉप' किनारों और कोनों तक अपने आप पहुंचकर अच्छी तरह से सफाई करता है।
- लंबी बैटरी लाइफ और स्मार्ट कार्पेट रिकॉग्निशन
5200mAh की दमदार बैटरी से लैस, यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगातार 180 मिनट तक सफाई कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने आप चार्जिंग डॉक पर वापस लौट आता है। इसकी अल्ट्रासोनिक कार्पेट रिकॉग्निशन तकनीक समझदारी से कार्पेट का पता लगा लेती है और गहरी सफाई के लिए अपने आप सक्शन पावर बढ़ा देती है, साथ ही कार्पेट वाली सतहों पर जबरन पोंछा लगाने से बचती है।
- स्मार्ट कनेक्टेड होम एक्सपीरियंस
HaiSmart ऐप और गूगल वॉयस कंट्रोल के साथ कनेक्टेड यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर आपको क्लीनिंग शेड्यूल, सक्शन सेटिंग्स, प्रतिबंधित क्लीनिंग जोन, स्पॉट क्लीनिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग पर पूरा कंट्रोल देता है। यूजर अपनी पसंद के अनुसार क्लीनिंग सेट कर सकते हैं, 'नो-गो' एरिया (जहां सफाई नहीं करनी है) तय कर सकते हैं, दूर से ही क्लीनिंग शेड्यूल कर सकते हैं और एक बेहतरीन कनेक्टेड स्मार्ट होम एक्सपीरियंस का आनंद ले सकते हैं।
- भारतीय घर के लिए किया गया डिजाइन
यह रोबोट वैक्यूम क्लीनर टाइल्स, मार्बल, हार्डवुड और कार्पेट जैसी अलग-अलग तरह की सतहों पर आसानी से चल सकता है। 20mm तक चढ़ने की क्षमता, एंटी-फॉल सेंसर, इंटेलिजेंट क्लिफ डिटेक्शन (ऊंचाई का पता लगाने की तकनीक) और ≤74dB के कम शोर के साथ, यह भारतीय घरों के लिए एकदम परफेक्ट है।
कीमत और उपलब्धता
हायर CIVIC AI MAXX रोबोट वैक्यूम क्लीनर देश के लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स, हायर के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रोडक्ट की कीमत 59,999 रुपये है और फिलहाल इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर और फाइनेंस के ऑप्शन मौजूद हैं। कंपनी इसके साथ एक साल तक की वारंटी दे रही है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें