डॉल्बी साउंड, AI डिस्प्ले, 3 साल की वारंटी के साथ आए Haier के 65, 75, 100 इंच के Smart TV
Haier ने भारत में M92 सीरीज के 65, 75 इंच स्मार्ट टीवी और M96 सीरीज का 100 इंच का QD-Mini LED AI टीवी लॉन्च कर दिए हैं। ये टीवी Dolby Vision IQ, Gaming Mode, KEF ऑडियो और 3 साल वारंटी के साथ आए हैं जानिए कीमत और फीचर्स।
Haier Smart TV Launched: अगर आप अपने लिविंग रूम में बड़े स्क्रीन टीवी की चाहत रखते हैं, तो Haier ने आपके लिए शानदार खबर दी है। भारत में Haier ने अपनी प्रीमियम टीवी सीरीज M92 और M96 को पेश कर दी है। M92 सीरीज में कंपनी ने 65 इंच और 75 इंच के QD-Mini LED मॉडल्स पेश किए हैं, जबकि M96 सीरीज में सबसे बड़े 100 इंच के मॉडल के साथ एंट्री की है। यह दोनों टीवी सीरीज भारत में उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सिर्फ टीवी देखना नहीं, बल्कि गेमिंग, सिनेमा और लिविंग रूम में हाई-एंड एंटरटेनमेंट चाहते हैं।
Haier ने इन्हें AI-Ultra Sense प्रोसेसर के साथ पेश किया है, जो पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस, और कलर को बेहतर बनाता है। Gaming मोड, VRR, 144Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स गेमर्स को भी पसंद आएंगे। ऑडियो के लिए KEF का सिस्टम इस्तेमाल किया गया है ताकि आवाज बढ़िया हो।
Haier M92 और M96 टीवी की कीमत और उपलब्धता
Haier M92 सीरीज़ (65″ / 75″) 4K QD-Mini LED AI TV की कीमत 1,05,990 रुपए से शुरू होती है। Haier M96 सीरीज 100-इंच मॉडल की कीमत 3,99,999 रुपए है। यह मॉडल 30 सितंबर, 2025 से उपलब्ध होगा। दोनों टीवी के साथ 3 साल की वारंटी मिलती है।
Haier M92 और M96 टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
स्क्रीन टेक्नोलॉजी: दोनों सीरीज में QD-Mini LED डिस्प्ले है, जिसमें ब्राइटनेस बेहतर है, गहरे ब्लैक टोन मिलते हैं और हाइलाइट्स वाइब्रेंट दिखते हैं। M92 (75″ मॉडल) में 576 ज़ोन्स तक इंडिपेंडेंट डिमिंग है।
कलर और पिक्चर क्वालिटी: DCI-P3 कलर स्पेस का 99% कवरेज, 16-bit लाइट कंट्रोल। HDR10+ Adaptive और Dolby Vision IQ जैसे फीचर्स जो वीडियो सामग्री के अनुसार कलर और कॉन्ट्रास्ट ऑटोमैटिक एडजस्ट करते हैं। M96 में 2% रिफ्लेक्टेंस और 178° व्यूइंग एंगल है, जिसे किनारे से देखने पर भी अच्छी क्लैरिटी मिलती है।
गेमिंग और रिफ्रेश रेट: 144Hz रिफ्रेश रेट, VRR और ALLM सपोर्ट के साथ। गेम पिक्चर मोड, Shadow Enhancement, और Crosshair Assist जैसे फीचर्स गेमिंग अनुभव को स्मूथ बनाते हैं। HDMI 2.1 पोर्ट भी शामिल है।
ऑडियो: Haier ने KEF UK के साथ मिलकर ऑडियो सिस्टम डिवाइस किया है। M92 में 2.1-चैनल सेटअप, M96 सीरीज़ में 6.2.2-चैनल सपोर्ट, सबवूफर शामिल है। Dolby Atmos की वजह से सराउंड साउंड और डायलॉग क्लियर सुनाई देंगे।
AI फीचर्स: AI Ultra Sense Processor से पिक्चर ऑटोमैटिक बेहतर होगा जैसे कलर, कंट्रास्ट, मूविंग सीन्स में स्मूथनेस। AI-Scene Detection, AI-Color Boost Pro, AI-HDR Enhancer Pro, AI-Depth आदि जैसे फीचर्स हैं।
डिज़ाइन और बिल्ड: करीब-करीब बेज़ेल-लेस डिज़ाइन, 98% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो। एडजस्टेबल दो-हाइट स्टैंड जिसे साउंडबार साथ लगाने लायक बनाया गया है।