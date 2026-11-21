ट्रिपल इन्वर्टर कूलिंग और कन्वर्टिबल मैजिक जोन वाले रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन फ्रिज से जुड़े ऑफर से के बारे में…

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बड़े परिवारों के लिए ज़्यादा स्टोरेज, बेहतर कूलिंग और स्मार्ट फीचर्स की तलाश अब पहले से ज़्यादा आसान हो गई है। Amazon पर मौजूद यह रेफ्रिजरेटर उन खरीदारों के लिए एक खास विकल्प है जो कन्वर्टिबल स्टोरेज और कम शोर वाली कूलिंग चाहते हैं। इसमें Triple Inverter तकनीक के साथ 85% तक कन्वर्टिबल मैजिक ज़ोन और Deo Fresh फीचर दिया गया है, जिससे आप मौसम या जरूरत के हिसाब से फ्रेश फूड और फ्रीज़र स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं।

Fridge

Haier HRB-600EK (Haier 520 L 3 Star Lumiere) एक 520-लीटर क्षमता वाला 4-डोर फ्रेंच डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन, ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक और डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी मिलती है।

Specifications अन्य फीचर्स मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन, डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, डिजिटल डिस्प्ले और चाइल्ड लॉक डाइमेंशन्स 83 cm x 63.5 cm x 190 cm (लगभग 110 kg वजन) कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग ट्रिपल इन्वर्टर, 3-स्टार रेटिंग (480 kWh/वर्ष) डोर टाइप 4-डोर फ्रेंच डोर / साइड-बाय-साइड क्यों खरीदें बड़ी और लचीली जगह बिना बीच की दीवार का डिज़ाइन मजबूत वारंटी कम रखरखाव और गंध नियंत्रण क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग भारी वज़न

Bosch KCP88E256I (Bosch 503L 3 Star Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator) एक 503-लीटर क्षमता वाला 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे मॉड्यूलर किचन की जगह को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें परफेक्ट फिट, जीरो गैप, 115° एंटी-कोलिजन हिंज और वीटाफ्रेश प्लस जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications कुल क्षमता 503 लीटर (294L फ्रेश फूड + 181L फ्रीज़र + 28L वेरिएबल टेंपरेचर ज़ोन) डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 4-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री (ऑटो डिफ्रॉस्ट) कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग वेरियो इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार BEE रेटिंग (489.9 kWh/वर्ष) डाइमेंशन्स 84.2 cm x 59.4 cm x 192.5 cm अन्य फीचर्स वीटाफ्रेश प्लस, मल्टी-एयर फ्लो, फ्रेश सेंस, सुपरकूल और सुपरफ्रीज़, 115° एंटी-कोलिजन हिंज, क्लोज़्ड बैक डिज़ाइन, आइस क्यूब मेकर क्यों खरीदें मॉड्यूलर किचन के लिए सही फिट ताज़गी और समान कूलिंग कम रखरखाव और बिल्ट-इन आइस मेकर कम रखरखाव और बिल्ट-इन आइस मेकर क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग आफ्टर-सेल्स सर्विस और चौड़ाई

Samsung RS76CG8003S9HL (Samsung 653 L 3 Star Side by Side Smart Refrigerator) एक 653-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड, बिल्ट-इन Wi-Fi, SmartThings ऐप सपोर्ट और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है।

Specifications डाइमेंशन्स 91.2 cm x 71.6 cm x 178 cm (लगभग 98.34 kg वज़न) अन्य फीचर्स कन्वर्टिबल 5-इन-1 (Normal, Extra Fridge, Seasonal, Vacation, Home Alone), Wi-Fi, SmartThings, AI Energy Mode, Power Cool, Power Freeze, 4 टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ और 2 वेजिटेबल ड्रॉअर डाइमेंशन्स 91.2 cm x 71.6 cm x 178 cm (लगभग 98.34 kg वज़न) कंप्रेसर और एनर्जी रेटिंग डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग (547 यूनिट/वर्ष) डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप साइड-बाय-साइड डबल डोर, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बहुत बड़ी और लचीली जगह स्मार्ट कंट्रोल और ऊर्जा बचत शांत और स्थिर कूलिंग मजबूत वारंटी क्यों खोजें विकल्प छोटे घरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा 3-स्टार रेटिंग और सालाना खपत बड़ा आकार और चौड़ाई

Voltas Beko RSB585/FPV300RXID एक 563-लीटर (ग्रॉस) क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रोस्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट और एयर क्लीन फिल्टर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications डाइमेंशन्स 90.5 cm x 67.0 cm x 177.0 cm (लगभग 91 kg वज़न) कंप्रेसर और वारंटी प्रोस्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 12 साल कंप्रेसर वारंटी डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 2-डोर साइड-बाय-साइड, फ्रॉस्ट-फ्री (ऑटो डिफ्रॉस्ट) अन्य फीचर्स एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट, मल्टी एयर फ्लो, एयर क्लीन फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल व डिस्प्ले, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ और डुअल ट्विस्ट आइस ट्रे क्यों खरीदें बड़ी क्षमता और लंबी वारंटी ताज़गी और समान कूलिंग शांत और कम रखरखाव वाला संचालन वोल्टेज सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प ग्रॉस और नेट क्षमता में अंतर सर्विस नेटवर्क की सीमित पहुंच

Electrolux EQE5400D-B (Electrolux UltimateTaste 600 / 547L) एक 547-लीटर क्षमता वाला 4-डोर फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर है, जिसमें नीचे की तरफ फ्रीज़र दिया गया है। इसमें ग्रीनज़ोन ड्रॉअर, क्विकफ्रीज़, XL डोर बिन्स, कूलिंग360 और इन्वर्टर तकनीक मिलती है।

Specifications अन्य फीचर्स ग्रीनज़ोन (GreenZone), क्विकफ्रीज़ (-28°C तक), कूलिंग360, XL डोर बिन्स (4L बोतल सपोर्ट), FresherAir कार्बन फिल्टर, एडजस्टेबल ग्लास शेल्फ डाइमेंशन्स 89.6 cm x 78.1 cm x 172.5 cm कंप्रेसर टाइप इन्वर्टर कंप्रेसर डोर और डिफ्रॉस्ट टाइप 4-डोर फ्रेंच डोर (बॉटम फ्रीज़र), फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें बड़ी और व्यवस्थित स्टोरेज ताज़गी और गंध नियंत्रण तेज़ फ्रीज़िंग और लचीले शेल्फ समान कूलिंग क्यों खोजें विकल्प ऊंची कीमत और अधिक गहराई कम ऊंचाई कंप्रेसर वारंटी विवरण

बड़े परिवार के लिए किस क्षमता का साइड-बाय-साइड फ्रिज सही रहता है? 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए 500L से 650L+ क्षमता वाले फ्रिज बेहतर रहते हैं। इससे हफ्ते भर का राशन, दूध, सब्ज़ियां और बचा हुआ खाना आसानी से रखा जा सकता है।

2. साइड-बाय-साइड और फ्रेंच डोर फ्रिज में क्या अंतर है? साइड-बाय-साइड फ्रिज में बाएं और दाएं हिस्से में लंबे कॉलम मिलते हैं, जिससे सामान छाँटना आसान होता है। फ्रेंच डोर फ्रिज में ऊपर चौड़ी जगह मिलती है, जहां बड़े बर्तन या डिशेज आसानी से रखे जा सकते हैं।

3. कन्वर्टिबल ज़ोन बड़े परिवारों के लिए क्यों उपयोगी है? कन्वर्टिबल मोड से जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को फ्रिज में बदला जा सकता है, जैसे त्योहारों या ज़्यादा सब्ज़ियां लाने पर। घर में कम लोग होने या बाहर जाने पर अतिरिक्त हिस्से को बंद करके बिजली भी बचाई जा सकती है।

4. खरीदने से पहले किचन की जगह कैसे जांचनी चाहिए? फ्रिज की चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई के साथ-साथ दरवाज़े और गलियारे की चौड़ाई भी माप लें। बेहतर कूलिंग के लिए फ्रिज के आसपास और पीछे हवा निकलने की जगह छोड़ना जरूरी है।

5. क्या 3-स्टार साइड-बाय-साइड फ्रिज ज़्यादा बिजली खाते हैं? इन्वर्टर कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से स्पीड बदलकर बिजली की खपत को नियंत्रित रखता है। हालांकि क्षमता ज़्यादा होने के कारण इसकी सालाना यूनिट खपत छोटे फ्रिज से ज़्यादा होती है, इसलिए BEE रेटिंग और एनर्जी मोड जरूर देखें।

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