बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट हैं ये साइड-बाय-साइड फ्रिज, Amazon पर मिल रहा है खास ऑफर
ट्रिपल इन्वर्टर कूलिंग और कन्वर्टिबल मैजिक जोन वाले रेफ्रिजरेटर पर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इन फ्रिज से जुड़े ऑफर से के बारे में…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बड़े परिवारों के लिए ज़्यादा स्टोरेज, बेहतर कूलिंग और स्मार्ट फीचर्स की तलाश अब पहले से ज़्यादा आसान हो गई है। Amazon पर मौजूद यह रेफ्रिजरेटर उन खरीदारों के लिए एक खास विकल्प है जो कन्वर्टिबल स्टोरेज और कम शोर वाली कूलिंग चाहते हैं। इसमें Triple Inverter तकनीक के साथ 85% तक कन्वर्टिबल मैजिक ज़ोन और Deo Fresh फीचर दिया गया है, जिससे आप मौसम या जरूरत के हिसाब से फ्रेश फूड और फ्रीज़र स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं।
1. Haier 520 L 3 Star Lumiere Frost Free Triple Inverter French Door Side by Side Refrigerator (HRB-600EK, Ebony Black Steel, Magic Convertible Zone, Deo Fresh Technology, 2026 Model)
Haier HRB-600EK (Haier 520 L 3 Star Lumiere) एक 520-लीटर क्षमता वाला 4-डोर फ्रेंच डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन, ट्रिपल इन्वर्टर तकनीक और डीओ फ्रेश टेक्नोलॉजी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और लचीली जगह
बिना बीच की दीवार का डिज़ाइन
मजबूत वारंटी
कम रखरखाव और गंध नियंत्रण
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
भारी वज़न
2. Bosch 503L, 3 Star, Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology, Zero Gap, Prevents wall collision, VitaFresh Plus Technology(2026 Model, KCP88E256I, Dark Lake Metal)
Bosch KCP88E256I (Bosch 503L 3 Star Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator) एक 503-लीटर क्षमता वाला 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे मॉड्यूलर किचन की जगह को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें परफेक्ट फिट, जीरो गैप, 115° एंटी-कोलिजन हिंज और वीटाफ्रेश प्लस जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मॉड्यूलर किचन के लिए सही फिट
ताज़गी और समान कूलिंग
कम रखरखाव और बिल्ट-इन आइस मेकर
कम रखरखाव और बिल्ट-इन आइस मेकर
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
आफ्टर-सेल्स सर्विस और चौड़ाई
3. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
Samsung RS76CG8003S9HL (Samsung 653 L 3 Star Side by Side Smart Refrigerator) एक 653-लीटर क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों और ज़्यादा स्टोरेज चाहने वालों के लिए बनाया गया है। इसमें कन्वर्टिबल 5-इन-1 मोड, बिल्ट-इन Wi-Fi, SmartThings ऐप सपोर्ट और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत बड़ी और लचीली जगह
स्मार्ट कंट्रोल और ऊर्जा बचत
शांत और स्थिर कूलिंग
मजबूत वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे घरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा
3-स्टार रेटिंग और सालाना खपत
बड़ा आकार और चौड़ाई
4. Voltas Beko, A Tata Product 563 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB585/FPV300RXID, INOX steel, Active Fresh Blue Light)
Voltas Beko RSB585/FPV300RXID एक 563-लीटर (ग्रॉस) क्षमता वाला फ्रॉस्ट-फ्री साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर है, जिसे बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रोस्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट और एयर क्लीन फिल्टर जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता और लंबी वारंटी
ताज़गी और समान कूलिंग
शांत और कम रखरखाव वाला संचालन
वोल्टेज सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
ग्रॉस और नेट क्षमता में अंतर
सर्विस नेटवर्क की सीमित पहुंच
5. Electrolux 547L 4 Door Side by Side Refrigerator, Bottom Mount Freezer, GreenZone, QuickFreeze, XL Door Bins, Cooling360, Inverter, French Door, UltimateTaste 600, EQE5400D-B, Charcoal Black
Electrolux EQE5400D-B (Electrolux UltimateTaste 600 / 547L) एक 547-लीटर क्षमता वाला 4-डोर फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर है, जिसमें नीचे की तरफ फ्रीज़र दिया गया है। इसमें ग्रीनज़ोन ड्रॉअर, क्विकफ्रीज़, XL डोर बिन्स, कूलिंग360 और इन्वर्टर तकनीक मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और व्यवस्थित स्टोरेज
ताज़गी और गंध नियंत्रण
तेज़ फ्रीज़िंग और लचीले शेल्फ
समान कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची कीमत और अधिक गहराई
कम ऊंचाई
कंप्रेसर वारंटी विवरण
- बड़े परिवार के लिए किस क्षमता का साइड-बाय-साइड फ्रिज सही रहता है?
5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए 500L से 650L+ क्षमता वाले फ्रिज बेहतर रहते हैं। इससे हफ्ते भर का राशन, दूध, सब्ज़ियां और बचा हुआ खाना आसानी से रखा जा सकता है।
2. साइड-बाय-साइड और फ्रेंच डोर फ्रिज में क्या अंतर है?
साइड-बाय-साइड फ्रिज में बाएं और दाएं हिस्से में लंबे कॉलम मिलते हैं, जिससे सामान छाँटना आसान होता है। फ्रेंच डोर फ्रिज में ऊपर चौड़ी जगह मिलती है, जहां बड़े बर्तन या डिशेज आसानी से रखे जा सकते हैं।
3. कन्वर्टिबल ज़ोन बड़े परिवारों के लिए क्यों उपयोगी है?
कन्वर्टिबल मोड से जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को फ्रिज में बदला जा सकता है, जैसे त्योहारों या ज़्यादा सब्ज़ियां लाने पर। घर में कम लोग होने या बाहर जाने पर अतिरिक्त हिस्से को बंद करके बिजली भी बचाई जा सकती है।
4. खरीदने से पहले किचन की जगह कैसे जांचनी चाहिए?
फ्रिज की चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई के साथ-साथ दरवाज़े और गलियारे की चौड़ाई भी माप लें। बेहतर कूलिंग के लिए फ्रिज के आसपास और पीछे हवा निकलने की जगह छोड़ना जरूरी है।
5. क्या 3-स्टार साइड-बाय-साइड फ्रिज ज़्यादा बिजली खाते हैं?
इन्वर्टर कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से स्पीड बदलकर बिजली की खपत को नियंत्रित रखता है। हालांकि क्षमता ज़्यादा होने के कारण इसकी सालाना यूनिट खपत छोटे फ्रिज से ज़्यादा होती है, इसलिए BEE रेटिंग और एनर्जी मोड जरूर देखें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
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