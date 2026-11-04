Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हैकर्स की करतूत, ब्लड बैंक के फ्रीजर का टेम्परेचर बदला, मरीजों की जान से खिलवाड़

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
share

अभी तक आपने हैकर्स को लोगों का पर्सनल डेटा चुराते और लोगों के अकाउंट से पैसे चुराते सुना होगा, लेकिन फ्रांस में हैकर्स ने एक ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टेम्परेचर से खिलवाड़ कर दिया, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी।

hackers targeting refrigeration systems
रिपोर्ट्स में कहा गया था कि घटना में ब्लड डोनर्स से लिए गए और सुरक्षा जांच के लिए रखे गए सैंपल्स शामिल थे।

हैकर्स अब तक लोगों का पर्सनल डेटा और पैसे चुरा रहे थे, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब वे लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब हैकर्स की एक नई करतूत सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि हैकर्स ने फ्रांस के राष्ट्रीय रक्त संस्थान (EFS) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम की टेम्परेचर सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। इससे मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ्रीजर में रखे गए जमे हुए ब्लड प्लाज्मा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 'कूलवर्ल्ड' नाम की कंपनी को निशाना बनाकर उसकी सेटिंग्स को लगभग -30°C से बदलकर 110°C कर दिया है। यह कंपनी फ्रांस की इस संस्थान को कूलिंग इक्विपमेंट और मेंटेनेंस सर्विस मुहैया कराती है। वैसे तो यह मामला फ्रांस से सामने आया है लेकिन अगला नंबर किसका होगा यह कहा नहीं जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

5% OFF

Multi-Use USB Temperature (-30°C to +70°C) Data Logger for Reefers, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks

Multi-Use USB Temperature (-30°C to +70°C) Data Logger for Reefers, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks

  • checkMulti-Use USB Temperature (-30°C to +70°C) Data Logger for Reefers
  • checkPharma
  • checkCold Rooms
amazon-logo

₹2241

₹2359

खरीदिये

discount

5% OFF

Wi-Fi Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg. C) Data Logger for Pharma Refrigerators, Freezers, Cold Rooms, Blood Banks

Wi-Fi Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg. C) Data Logger for Pharma Refrigerators, Freezers, Cold Rooms, Blood Banks

  • checkWi-Fi Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg. C) Data Logger for Pharma Refrigerators
  • checkFreezers
  • checkCold Rooms
amazon-logo

₹12146

₹12785

खरीदिये

discount

63% OFF

LuxMed Medical Grade Storage Freezer, –40°C Ultra-Low Temperature Equipment for Research Institutions & Blood Banks | Precision Laboratory Cooling System

LuxMed Medical Grade Storage Freezer, –40°C Ultra-Low Temperature Equipment for Research Institutions & Blood Banks | Precision Laboratory Cooling System

  • checkLuxMed Medical Grade Storage Freezer
  • check–40°C Ultra-Low Temperature Equipment for Research Institutions & Blood Banks | Precision Laboratory Cooling System
amazon-logo

₹300000

₹800000

खरीदिये

discount

5% OFF

Multi-Use USB Temperature & Humidity (-30 to +70°C & 1 to 99% RH) Data Logger for Diagnostic Labs, Reefer Trucks, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks

Multi-Use USB Temperature & Humidity (-30 to +70°C & 1 to 99% RH) Data Logger for Diagnostic Labs, Reefer Trucks, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks

  • checkMulti-Use USB Temperature & Humidity (-30 to +70°C & 1 to 99% RH) Data Logger for Diagnostic Labs
  • checkReefer Trucks
  • checkPharma
amazon-logo

₹2465

₹2595

खरीदिये

discount

5% OFF

Offline Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg.C) Data Logger for Data Centers, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks with PDF & CSV Reports

Offline Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg.C) Data Logger for Data Centers, Pharma, Cold Rooms, Blood Banks with PDF & CSV Reports

  • checkOffline Dual-Channel Temperature (-50 to +120 Deg.C) Data Logger for Data Centers
  • checkPharma
  • checkCold Rooms
amazon-logo

₹7898

₹8313

खरीदिये

जमे हुए ब्लड प्लाज्मा पर भी असर

फ्रांस के अखबार ले कैनार्ड एनचैने का हवाला देते हुए साइबेटाटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार, बौर्गोगेन-फ्रांचे-कॉम्टे क्षेत्र की सुविधाएं प्रभावित हुईं हैं। हालांकि, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना का कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।

ये भी पढ़ें:नौकरी का ऑफर देकर लूट लिए ₹55 हजार करोड़ के क्रिप्टो! फर्जी इंटरव्यू का ऐसा

कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि घटना में ब्लड डोनर्स से लिए गए और सुरक्षा जांच के लिए रखे गए सैंपल्स शामिल थे। लेकिन संस्थान में अखबार को बताया कि मरीजों को चढ़ाने के लिए रखे जमे हुए प्लाज्मा भी प्रभावित सिस्टम में शामिल थे।

इससे बात का पता तब चला जब एक ऑनकॉल टेक्नीशियन ने रात में अजीब टेम्परेचर रीडिंग देखी, जिससे टीमों को स्थिति बिगड़ने से पहले और ऑपरेशन प्रभावित होने से पहले ही उसे संभालने की मौका मिल गया। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई प्लाज्मा खराब हुआ, ट्रांसफ्यूजन में रुकावट आई या किसी मरीजों को नुकसान पहुंचा।

ये भी पढ़ें:Aadhaar यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर के बाद ईमेल अपडेट कराने के देने 75 रुपये

यह साइबर हमले से क्यों मायने रखता है

यह घटना इस बात को दर्शाती है कि साइबर हमले पर्सनल डेटा और पैसे चुराने से कहीं आगे जाकर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाने से अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

5% OFF

Offline Single-Channel Temperature (-50 Deg.C to +120 Deg. C.) Data Logger for Freezers, Data Centers, Pharma, Cold Chain with PDF & CSV Reports

Offline Single-Channel Temperature (-50 Deg.C to +120 Deg. C.) Data Logger for Freezers, Data Centers, Pharma, Cold Chain with PDF & CSV Reports

  • checkOffline Single-Channel Temperature (-50 Deg.C to +120 Deg. C.) Data Logger for Freezers
  • checkData Centers
  • checkPharma
amazon-logo

₹7058

₹7428

खरीदिये

Ultra Low High Accuracy USB Temperature Data Logger/Thermal Mapping (Range: -121°F to 302°F) for Vaccines, Pharma, Cold Chains, Logistics, Blood Banks Model: Elitech TLog100EC

Ultra Low High Accuracy USB Temperature Data Logger/Thermal Mapping (Range: -121°F to 302°F) for Vaccines, Pharma, Cold Chains, Logistics, Blood Banks Model: Elitech TLog100EC

  • checkUltra Low High Accuracy USB Temperature Data Logger/Thermal Mapping (Range: -121°F to 302°F) for Vaccines
  • checkPharma
  • checkCold Chains
amazon-logo

₹22000

खरीदिये

Neck Cooling Tube with Cold Insulated Bag, Reusable Wearable Neck Cooler Ring, Cooling Neck Wraps for Summer Heat Outdoor Indoor (Blue)

Neck Cooling Tube with Cold Insulated Bag, Reusable Wearable Neck Cooler Ring, Cooling Neck Wraps for Summer Heat Outdoor Indoor (Blue)

  • checkNeck Cooling Tube with Cold Insulated Bag
  • checkReusable Wearable Neck Cooler Ring
  • checkCooling Neck Wraps for Summer Heat Outdoor Indoor (Blue)
amazon-logo

₹2098.08

खरीदिये

discount

5% OFF

Offline Temperature & Humidity (0 to +50 Deg. C. and 0 to 100% RH) Data Logger with In-Built Sensor for Server Rooms, Data Centers, Pharma, Warehouses with PDF & CSV Reports

Offline Temperature & Humidity (0 to +50 Deg. C. and 0 to 100% RH) Data Logger with In-Built Sensor for Server Rooms, Data Centers, Pharma, Warehouses with PDF & CSV Reports

  • checkOffline Temperature & Humidity (0 to +50 Deg. C. and 0 to 100% RH) Data Logger with In-Built Sensor for Server Rooms
  • checkData Centers
  • checkPharma
amazon-logo

₹7898

₹8313

खरीदिये

discount

30% OFF

Whirlpool 431 L 2 Star IntelliFresh Convertible Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IF INV CNV 480 ALPHA STEEL (2S)-Y, 2026 Model)

Whirlpool 431 L 2 Star IntelliFresh Convertible Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IF INV CNV 480 ALPHA STEEL (2S)-Y, 2026 Model)

  • checkWhirlpool 431 L 2 Star IntelliFresh Convertible Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (IF INV CNV 480 ALPHA STEEL (2S)-Y
  • check2026 Model)
amazon-logo

₹45990

₹65600

खरीदिये

discount

31% OFF

LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1945ZOSE, Scarlet Euphoria, Base stand with Drawer)

LG 185 L, 4 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD1945ZOSE, Scarlet Euphoria, Base stand with Drawer)

  • checkLG 185 L
  • check4 Star
  • checkSmart Inverter
amazon-logo

₹16890

₹24490

खरीदिये

discount

35% OFF

Haier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Fast Ice Making, Easy Clean Back, Large Vegetable Box (HED-204TMIBA-N, Marine Ivy, Base Stand Drawer, 2026 Model)

Haier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Fast Ice Making, Easy Clean Back, Large Vegetable Box (HED-204TMIBA-N, Marine Ivy, Base Stand Drawer, 2026 Model)

  • checkHaier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Fast Ice Making
  • checkEasy Clean Back
  • checkLarge Vegetable Box (HED-204TMIBA-N
amazon-logo

₹16690

₹25590

खरीदिये

discount

34% OFF

IFB 241L 2 Star 7-in-1 Multi Mode, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYBSE, Brush Grey)

IFB 241L 2 Star 7-in-1 Multi Mode, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYBSE, Brush Grey)

  • checkIFB 241L 2 Star 7-in-1 Multi Mode
  • checkAdvanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention & 4 Year Super Warranty (2026
  • checkIFBFF-291BYBSE
amazon-logo

₹25390

₹38200

खरीदिये

discount

32% OFF

Haier 237 L 2 Star Frost Free Twin Inverter Double Door Bottom Mount Refrigerator with Extra Spacious 2X Veg Box (HEB-242EGSA-P, Moon Silver, 2026 Model)

Haier 237 L 2 Star Frost Free Twin Inverter Double Door Bottom Mount Refrigerator with Extra Spacious 2X Veg Box (HEB-242EGSA-P, Moon Silver, 2026 Model)

  • checkHaier 237 L 2 Star Frost Free Twin Inverter Double Door Bottom Mount Refrigerator with Extra Spacious 2X Veg Box (HEB-242EGSA-P
  • checkMoon Silver
  • check2026 Model)
amazon-logo

₹25490

₹37490

खरीदिये

discount

22% OFF

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3FHL, Black DOI, 2026 Model)

Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3FHL, Black DOI, 2026 Model)

  • checkSamsung 236 L
  • check3 Star
  • checkConvertible
amazon-logo

₹27990

₹35999

खरीदिये

discount

22% OFF

Electrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, Cooling 360, Inverter, Frost Free, UltimateTaste 700, EBE4302C-S, Stainless Steel

Electrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, Cooling 360, Inverter, Frost Free, UltimateTaste 700, EBE4302C-S, Stainless Steel

  • checkElectrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist
  • checkBottom Mount Freezer
  • checkGreenZone Technology
amazon-logo

₹70990

₹90990

खरीदिये

discount

32% OFF

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI)

Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003B1HL, Black Matte/Black DOI)

  • checkSamsung 653 L
  • check3 Star
  • checkFrost Free
amazon-logo

₹81990

₹121000

खरीदिये

दरअसल, ब्लड प्लाज्मा, दवाओं और अन्य मेडिकल चीजों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेहद जरूरी होते हैं। उनकी सेटिंग्स में अगर कोई गलत बदलाव कर दिया जाए, तो उसमें रखी चीजें खराब हो सकती हैं। इस मामले में तो टेक्नीशियन ने टेम्परेचर के बदलाव को समय पर पकड़ लिया और तुरंत एक्शन लिया, जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। यह घटना दिखाती है कि आज की दुनिया में जहां हैकर्स लगातार नए तरीके खोज रहे हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़हैकर्स की करतूत, ब्लड बैंक के फ्रीजर का टेम्परेचर बदला, मरीजों की जान से खिलवाड़