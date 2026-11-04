हैकर्स की करतूत, ब्लड बैंक के फ्रीजर का टेम्परेचर बदला, मरीजों की जान से खिलवाड़
अभी तक आपने हैकर्स को लोगों का पर्सनल डेटा चुराते और लोगों के अकाउंट से पैसे चुराते सुना होगा, लेकिन फ्रांस में हैकर्स ने एक ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में टेम्परेचर से खिलवाड़ कर दिया, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी।
हैकर्स अब तक लोगों का पर्सनल डेटा और पैसे चुरा रहे थे, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब वे लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब हैकर्स की एक नई करतूत सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि हैकर्स ने फ्रांस के राष्ट्रीय रक्त संस्थान (EFS) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम की टेम्परेचर सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। इससे मेडिकल इमरजेंसी के लिए फ्रीजर में रखे गए जमे हुए ब्लड प्लाज्मा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 'कूलवर्ल्ड' नाम की कंपनी को निशाना बनाकर उसकी सेटिंग्स को लगभग -30°C से बदलकर 110°C कर दिया है। यह कंपनी फ्रांस की इस संस्थान को कूलिंग इक्विपमेंट और मेंटेनेंस सर्विस मुहैया कराती है। वैसे तो यह मामला फ्रांस से सामने आया है लेकिन अगला नंबर किसका होगा यह कहा नहीं जा सकता है।
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जमे हुए ब्लड प्लाज्मा पर भी असर
फ्रांस के अखबार ले कैनार्ड एनचैने का हवाला देते हुए साइबेटाटेक की एक रिपोर्ट के अनुसार, बौर्गोगेन-फ्रांचे-कॉम्टे क्षेत्र की सुविधाएं प्रभावित हुईं हैं। हालांकि, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस घटना का कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।
कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि घटना में ब्लड डोनर्स से लिए गए और सुरक्षा जांच के लिए रखे गए सैंपल्स शामिल थे। लेकिन संस्थान में अखबार को बताया कि मरीजों को चढ़ाने के लिए रखे जमे हुए प्लाज्मा भी प्रभावित सिस्टम में शामिल थे।
इससे बात का पता तब चला जब एक ऑनकॉल टेक्नीशियन ने रात में अजीब टेम्परेचर रीडिंग देखी, जिससे टीमों को स्थिति बिगड़ने से पहले और ऑपरेशन प्रभावित होने से पहले ही उसे संभालने की मौका मिल गया। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई प्लाज्मा खराब हुआ, ट्रांसफ्यूजन में रुकावट आई या किसी मरीजों को नुकसान पहुंचा।
यह साइबर हमले से क्यों मायने रखता है
यह घटना इस बात को दर्शाती है कि साइबर हमले पर्सनल डेटा और पैसे चुराने से कहीं आगे जाकर गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को निशाना बनाने से अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं।
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दरअसल, ब्लड प्लाज्मा, दवाओं और अन्य मेडिकल चीजों को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेहद जरूरी होते हैं। उनकी सेटिंग्स में अगर कोई गलत बदलाव कर दिया जाए, तो उसमें रखी चीजें खराब हो सकती हैं। इस मामले में तो टेक्नीशियन ने टेम्परेचर के बदलाव को समय पर पकड़ लिया और तुरंत एक्शन लिया, जिससे कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। यह घटना दिखाती है कि आज की दुनिया में जहां हैकर्स लगातार नए तरीके खोज रहे हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें