अभी PC पर नहीं आया GTA 6, फिर भी कंप्यूटर पर चलने लगा गेम; जानिए कैसे
GTA 6 के Xbox वर्जन से जुड़ी लीक फाइल्स की मदद से गेम को Windows PC पर बूट करने में सफलता मिलने की खबर है। हालांकि, अभी गेम पूरी तरह प्लेएबल नहीं हुआ है और Rockstar ने PC वर्जन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।
गेमिंग की दुनिया के सबसे चर्चित गेम्स में शामिल Grand Theft Auto 6 (GTA 6) को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गेम के Xbox वर्जन से जुड़े एक लीक की मदद से इसे PC पर चलाने में सफलता मिली है। खास बात यह है कि ऐसा गेम की रिलीज के कुछ ही दिनों बाद किया जा सका है। अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह PC गेमिंग और गेम मॉडिंग की दुनिया में एक बड़ा इवेंट हो सकता है।
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Xbox वर्जन का लीक हुआ गेम फाइल
पूरे मामले के सेंटर में Cyberleek नाम का एक लीकर्स ग्रुप है। रिपोर्ट के अनुसार, इस ग्रुप ने GTA 6 के Xbox वर्जन से जुड़ी गेम फाइल्स ऑनलाइन रिलीज की हैं। इससे पहले गेम की कई फाइल्स और एसेट्स लीक हुए थे, लेकिन मुख्य एक्जीक्यूटेबल फाइल उपलब्ध नहीं थी। 23 नवंबर को इस फाइल के सामने आने के बाद PC पर गेम चलाने की कोशिशों में तेजी आ गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, Xbox वर्जन की एक्जीक्यूटेबल फाइल जारी होने के कुछ ही घंटों बाद डेवलपर्स और मॉडर्स ने इसे Windows PC पर बूट करने में सफलता हासिल कर ली। शुरुआत में गेम तुरंत क्रैश हो रहा था, लेकिन इसके बाद हुई प्रोग्रेस में यह शुरुआती सेटिंग्स मेन्यू तक पहुंच गया। अब 24 नवंबर की रिपोर्ट्स में गेम के शुरुआती 3D सीन्स और ग्राफिक्स रेंडर होने के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि, अभी इसे पूरी तरह खेलने लायक PC वर्जन नहीं कहा जा सकता।
आखिर PC पर कैसे चल रहा है GTA 6?
इसके पीछे Xbox और PC के हार्डवेयर आर्किटेक्चर की समानता को बड़ी वजह माना जा रहा है। Xbox Series X और Series S में x86-64 आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं। यही आर्किटेक्चर ज्यादातर Windows PC में भी मिलता है। इस वजह से Xbox गेम को PC पर चलाने के लिए जरूरी कोड और सिस्टम को कंपैटिबल बनाने का प्रोसेस काफी आसान हो सकता है।
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हालांकि, केवल प्रोसेसर आर्किटेक्चर समान होने से कोई गेम सीधे PC पर नहीं चलने लगता। इसके लिए Xbox के सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स शेडर्स और दूसरे हार्डवेयर-रिलेटेड फीचर्स को Windows के कंपैटिबल बनाना पड़ता है। यही वजह है कि गेम का बूट होना और बिना किसी परेशानी के खेला जा सकना दो अलग-अलग चीजें हैं।
क्या जल्द आ सकता है GTA 6 का PC वर्जन?
फिलहाल Rockstar Games ने GTA 6 के आधिकारिक PC वर्जन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में PC गेमर्स को अभी आधिकारिक रिलीज का इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ, अनऑफिशियल पोर्ट पर काम कर रहे मॉडर्स की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि लीक हुई गेम फाइल्स को डाउनलोड करना, शेयर करना या उनकी मदद से गेम खेलना कॉपीराइट से जुड़ी कानूनी परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसके अलावा, अनजान वेबसाइटों से मिलने वाली गेम फाइल्स में मालवेयर और दूसरे सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकते हैं, इसलिए यूजर्स को ऐसी फाइल्स डाउनलोड करने से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।