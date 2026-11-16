GTA 6 का इंतजार खत्म! PS5 और Xbox यूजर्स पहले ये काम कर लें
GTA 6 खेलने से पहले PS5 और Xbox यूजर्स को अपने कंसोल में कुछ जरूरी सेटिंग्स कर लेनी चाहिए। स्टोरेज खाली करने से लेकर गेम को प्री-लोड करने तक, ये काम लॉन्च के दिन होने वाली परेशानी से बचा सकते हैं।
Grand Theft Auto 6 यानी GTA 6 के लॉन्च में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। Rockstar Games का यह गेम 19 नवंबर, 2026 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए लॉन्च होने वाला है। गेम की डिजिटल प्री-लोडिंग भी शुरू हो चुकी है, इसलिए अगर आपने GTA 6 को प्री-ऑर्डर किया है तो लॉन्च से पहले ही इसकी फाइल्स डाउनलोड की जा सकती हैं। हालांकि, सिर्फ गेम खरीद लेना काफी नहीं है। लॉन्च के समय किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको अपने कंसोल को भी पहले से तैयार रखना चाहिए।
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सबसे पहले कंसोल में जरूरी स्टोरेज खाली कर लें। GTA 6 का प्री-लोड करीब 212GB तक जगह मांग सकता है। ऐसे में अगर आपके PS5 या Xbox Series X|S में पहले से स्टोरेज कम है तो डाउनलोड शुरू होने में समस्या आ सकती है। बेहतर होगा कि आप गेम की जरूरत से थोड़ा ज्यादा स्टोरेज खाली रखें, जिससे बाद में आने वाले अपडेट या पैच के लिए भी जरूरी स्पेस बचा रहे।
ऐसे खाली कर सकते हैं ढेर सारा स्टोरेज
अगर आपके कंसोल में कई ऐसे गेम पड़े हैं जिन्हें आप लंबे समय से नहीं खेल रहे हैं, तो उन्हें फिलहाल हटाया जा सकता है। सेव फाइल और जरूरी डेटा को डिलीट करने से पहले जरूर जांच लें। PS5 में GTA 6 जैसे गेम को खेलने के लिए इंटरनल स्टोरेज या compatible M.2 SSD का इस्तेमाल करना होगा। Xbox Series X|S में भी नई जेनरेशन के गेम को खेलने के लिए इंटरनल SSD या compatible Storage Expansion Card की जरूरत होती है। साधारण USB ड्राइव पर गेम स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वहीं से उसे रन नहीं किया जा सकता।
कंसोल का सॉफ्टवेयर भी कर लें अपडेट
इसके बाद अपने कंसोल का सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। लॉन्च के आसपास बड़े गेम्स के लिए सिस्टम या गेम अपडेट आ सकते हैं। इसलिए लास्ट टाइम अपडेट डाउनलोड करने के बजाय कंसोल को पहले ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर रखना बेहतर है। इससे 19 नवंबर की रात गेम शुरू करते समय फालतू इंतजार से बचा जा सकता है।
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प्री-लोडिंग भी जरूर पूरी कर लें। भारत में PS5 पर GTA 6 की प्री-लोडिंग 10 नवंबर को रात 12 बजे से शुरू हुई थी, जबकि Xbox Series X और Series S पर यह 10 नवंबर को सुबह 5:30 बजे IST से उपलब्ध हुई। डिजिटल वर्जन खरीदने वाले खिलाड़ी गेम को पहले से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पूरा होने के बाद भी गेम लॉन्च से पहले नहीं चलेगा।
PS5 यूजर्स चाहें तो कंसोल के Rest Mode में रहते हुए डाउनलोड पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट से कनेक्ट रहने और ऑटो-डाउनलोड से जुड़ी सेटिंग्स को चालू रखना उपयोगी रहेगा। Xbox पर भी Sleep Mode और automatic updates जैसी सेटिंग्स को सही तरीके से कॉन्फिगर करना बेहतर है, ताकि कंसोल उपलब्ध होने पर डाउनलोड और अपडेट अपने आप पूरे कर सके।
दमदार इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी
इंटरनेट कनेक्शन को भी अनदेखा ना करें। करीब 212GB की फाइल डाउनलोड होने में इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए अगर आप GTA 6 को लॉन्च होते ही खेलना चाहते हैं तो डाउनलोड को आखिरी दिन तक टालना सही नहीं होगा। प्री-लोडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि लॉन्च के दिन आपको केवल गेम के अनलॉक होने का इंतजार करना पड़ेगा।
अपने PlayStation Network या Microsoft Account में लॉगिन भी पहले से चेक कर लें। जिस अकाउंट से आपने गेम खरीदा है, उसी अकाउंट से कंसोल पर साइन इन होना चाहिए। अगर आपने GTA 6 का डिजिटल वर्जन खरीदा है और गेम लाइब्रेरी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले खरीदारी वाले अकाउंट और डाउनलोड सेटिंग्स की जांच करें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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