GTA 6 Free Download के चक्कर में ना पड़ें! वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
GTA 6 के नाम पर फ्री PC डाउनलोड, APK और डेमो की फर्जी फाइलें इंटरनेट पर शेयर की जा रही हैं। इनमें मालवेयर हो सकता है, जो आपके पासवर्ड, Steam अकाउंट, ब्राउजर डेटा और क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी चुरा सकता है।
Grand Theft Auto 6 यानी GTA 6 गेम की रिलीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है। गेम 19 नवंबर, 2026 को लॉन्च होने जा रहा है और इसकी दीवानगी का फायदा अब साइबर क्रिमिनल्स भी उठा रहे हैं। इंटरनेट पर GTA 6 को फ्री डाउनलोड करने, PC वर्जन पाने और गेम का लीक्ड बिल्ड डाउनलोड करने के नाम पर कई फेक वेबसाइट और फाइल्स सामने आ चुकी हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई लिंक या फाइल दिखाई दे तो उसे डाउनलोड करने की गलती ना करें।
सबसे बड़ी बात यह है कि Rockstar Games ने GTA 6 को फिलहाल PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए अनाउंस किया है। कंपनी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गेम 19 नवंबर, 2026 को इन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा। PC वर्जन की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
ऐसे में अगर कोई वेबसाइट आपको अभी ‘GTA 6 PC Download’, ‘GTA 6 Free Download’, ‘GTA 6 Full Version’, ‘GTA 6 Demo’ या ‘GTA 6 APK’ के नाम से फाइल दे रही है, तो उस पर भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है।
सिक्योरिटी रिसर्चर्स को बड़ी चेतावनी
साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स को ऐसे कई फेक GTA 6 डाउनलोड मिले हैं जिनमें गेम की जगह इन्फोस्टीलर मालवेयर मौजूद था। अगस्त में Malwarebytes ने ऐसी फेक वेबसाइट्स का पता लगाया था जो Rockstar की वेबसाइट जैसी दिखती थीं और ‘Play Now’ बटन के जरिए एक नकली GTA 6 इंस्टॉलर डाउनलोड कराती थीं। यह फाइल गेम या डेमो नहीं, बल्कि ब्राउजर में सेव पासवर्ड, कुकीज और दूसरे सेंसिटिव डेटा को चुराने वाला मालवेयर था।
नवंबर में सामने आए एक और मामले में साइबर सिक्योरिटी कंपनी Cynet ने एक फेक GTA 6 Windows डाउनलोड की जांच की। इसमें WARDEN Stealer नाम का मालवेयर मिला, जो ब्राउजर पासवर्ड, कुकीज, Steam और Roblox क्रेडेंशियल्स के साथ-साथ क्रिप्टो वॉलेट से जुड़ी जानकारी भी चुरा सकता है। इतना ही नहीं, यह क्लिपबोर्ड में कॉपी किए गए क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को बदलने जैसी एक्टिविटीज भी कर सकता है।
एंटीवायरस को बंद करने के निर्देश
कुछ फेक डाउनलोड्स में एक और बड़ा रेड फ्लैग है। कुछ वेबसाइटें यूजर से कहती हैं कि फाइल चलाने से पहले Windows Defender या एंटीवायरस को बंद कर दें, सिक्योरिटी वार्निंग को नजरअंदाज करें या फाइल को Antivirus Exclusion में डाल दें। ऐसा निर्देश मिलते ही डाउनलोड रोक देना चाहिए। Cynet की जांच में एक फर्जी GTA 6 पैकेज में सिर्फ 796KB की EXE फाइल मिली, जबकि वेबसाइट इसे 72MB डाउनलोड के तौर पर एडवर्टाइज कर रही थी।
GTA 6 के नाम पर सिर्फ PC डाउनलोड ही नहीं, बल्कि फर्जी मोबाइल APK, डेमो, बीटा और अर्ली-एक्सेस ऑफर भी चलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पहले भी ऐसे कैंपेन देखे हैं जिनमें GTA 6 की लोकप्रियता का इस्तेमाल यूजर्स को मालवेयर और फिशिंग वेबसाइट्स तक पहुंचाने के लिए किया गया।
ये गलतियां करना पड़ेगा भारी
GTA 6 डाउनलोड करने के लिए किसी अनजान वेबसाइट, Telegram लिंक, YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन या सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए लिंक का इस्तेमाल ना करें। गेम से जुड़ी जानकारी के लिए Rockstar Games की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफीशियल स्टोर का ही इस्तेमाल करें।
अगर आपने गलती से ऐसी कोई फाइल डाउनलोड कर ली है तो उसे ओपन ना करें। अगर फाइल रन कर भी दी है तो तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट करें, सिक्योरिटी स्कैन चलाएं और किसी दूसरे सेफ डिवाइस से अपने महत्वपूर्ण अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें। खासकर ईमेल, Steam, सोशल मीडिया और बैंकिंग/क्रिप्टो से जुड़े अकाउंट्स पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
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