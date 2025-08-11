खुशखबरी! एलन मस्क का AI एकदम FREE में करो यूज, एंड्रॉयड यूजर्स के मजे

एलन मस्क की कंपनी xAI के आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल Grok Imagine को एंड्रॉयड यूजर्स अब एकदम फ्री में यूज कर सकते हैं। अब तक केवल iOS यूजर्स को ही इसका फायदा मिल रहा है।

एलन मस्क की कंपनी xAI ने अपने लोकप्रिय टूल Grok Imagine को अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी एकदम फ्री कर दिया है। पहले यह फीचर केवल iOS पर फ्री मिल रही थी, लेकिन अब एंड्रॉयड यूजर्स भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के इसका एकदम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपको इस ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताते हैं।

GrokAI से जुड़ा फीचर खास तौर से क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए गेम-चेंजर बन सकता है। Grok Imagine के जरिए आप सिर्फ टेक्स्ट लिखकर, वॉइस कमांड देकर या फिर कोई फोटो अपलोड करके तुरंत यूनीक फोटो और वीडियो तैयार कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ना केवल नई फोटोज बना सकता है, बल्कि पुरानी फोटो को भी कुछ सेकेंड में वीडियो में बदल सकता है।

ऐसे यूज करें Grok AI टूल मस्क का का टूल यूज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर (iPhone के लिए ऐप स्टोर) से Grok ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल करने के बाद टॉप मेन्यू में Imagine ऑप्शन चुनें और अपनी पसंद का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालकर फोटो जेनरेट करें। चाहें तो कोई फोटो अपलोड करके उसे AI की मदद से एडिट या कस्टमाइज कर सकते हैं। फोटो जेनरेट होने के बाद ‘Make video’ फीचर के जरिए आप उसे वीडियो में बदल सकते हैं। यहां Normal, Fun, Custom और Spicy नाम के चार मोड मिलते हैं, जिससे कंटेंट को और मजेदार बनाया जा सकता है।

बाकी टूल्स को Grok से टक्कर Grok Imagine का सीधा मुकाबला OpenAI के ChatGPT और Google Gemini से हो रहा है, जो पहले से ही इमेज और वीडियो जेनरेशन फीचर देते हैं। हाल ही में OpenAI ने GPT-5 रिलीज किया है, वहीं एलन मस्क ने जुलाई, 2025 में Grok 4 लॉन्च किया था और अब Grok 5 के आने के संकेत भी मिल रहे हैं।