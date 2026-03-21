ग्रिल या कन्वेक्शन माइक्रोवेव? खरीदने से पहले जान लें ये बड़े अंतर

ग्रिल माइक्रोवेव केवल भूनने और खाना गर्म करने के लिए उपयुक्त है, जबकि कन्वेक्शन माइक्रोवेव में पंखे की तकनीक के कारण आप बेकिंग और कुकिंग भी कर सकते हैं।

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आधुनिक भारतीय रसोई में माइक्रोवेव अब केवल खाना गर्म करने का साधन नहीं, बल्कि कुकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हालांकि, खरीदारी के समय ग्रिल और कन्वेक्शन माइक्रोवेव के बीच का चुनाव अक्सर उलझन भरा होता है। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर इनकी कार्यप्रणाली और खाना बनाने की क्षमता में है।

ग्रिल माइक्रोवेव विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें भुना हुआ खाना पसंद है। इसमें ऊपरी हिस्से में हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं, जो पनीर टिक्का, कबाब और सैंडविच को ऊपर से कुरकुरा बनाती हैं। लेकिन इसकी एक सीमा यह है कि इसमें आप केक या बिस्कुट बेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गर्म हवा को घुमाने के लिए पंखा नहीं होता।

दूसरी ओर, कन्वेक्शन माइक्रोवेव एक ऑल-इन-वन समाधान है। इसमें हीटिंग एलिमेंट के साथ एक पंखा भी होता है, जो गर्म हवा को पूरे ओवन में समान रूप से फैलाता है। यही कारण है कि इसमें आप बेहतरीन स्पंज केक, कुकीज़ और पिज्जा बेक कर सकते हैं। साथ ही, यह ग्रिलिंग और साधारण री-हीटिंग का काम भी बखूबी करता है।

अगर आपका बजट कम है और आपकी जरूरत सिर्फ खाना गर्म करने या हल्के स्नैक्स बनाने तक सीमित है, तो ग्रिल मॉडल एक किफायती विकल्प है। लेकिन यदि आप बेकिंग के शौकीन हैं और अपनी रसोई में एक ही मशीन से सारे काम करना चाहते हैं, तो कन्वेक्शन माइक्रोवेव में निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला होगा। सैमसंग और एलजी जैसे ब्रांड्स अब ऐसे मॉडल भी पेश कर रहे हैं जो कम बिजली की खपत और ऑटो-कुक मेन्यू के साथ आते हैं।

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कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा ऑल-इन-वन किचन उपकरण है जो एक साधारण माइक्रोवेव और एक पारंपरिक ओवन दोनों का काम करता है।

इसकी कार्यप्रणाली और उपयोग को आप इन आसान बिंदुओं से समझ सकते हैं,

यह कैसे काम करता है? एक साधारण माइक्रोवेव केवल रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, लेकिन कन्वेक्शन माइक्रोवेव में एक हीटिंग एलिमेंट और एक Fan लगा होता है। यह पंखा गर्म हवा को पूरे ओवन के अंदर समान रूप से घुमाता है, जिससे खाना हर तरफ से बराबर पकता है और ऊपर से कुरकुरा हो जाता है।

इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? बेकिंग : आप इसमें बेहतरीन स्पंज केक, बिस्कुट, कुकीज़ और पिज्जा बना सकते हैं।

ग्रिलिंग : पनीर टिक्का, चिकन कबाब और सैंडविच को भूनने के लिए यह बेस्ट है।

रोस्टिंग : पूरी मुर्गी या सब्जियों को अच्छे से रोस्ट करने के काम आता है।

कुकिंग और री-हीटिंग: साधारण खाना पकाने और ठंडे खाने को गर्म करने का काम तो यह करता ही है।

इसके मुख्य फायदे वर्सेटाइल : आपको बेकिंग के लिए अलग से OTG खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

तेज कुकिंग: यह साधारण ओवन की तुलना में खाना जल्दी पकाता है।

समान कूलिंग: पंखे की वजह से खाने में कोई भी हिस्सा कच्चा नहीं रहता।

नुकसान अधिक कीमत: साधारण या ग्रिल माइक्रोवेव की तुलना में कन्वेक्शन मॉडल्स काफी महंगे होते हैं।

बर्तन की सीमा: बेकिंग या कन्वेक्शन मोड का उपयोग करते समय आप प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको केवल स्टील, एल्युमीनियम या बोरसिलिकेट ग्लास का ही उपयोग करना होता है।

बिजली की खपत: क्योंकि इसमें हीटिंग एलिमेंट और पंखा दोनों चलते हैं, इसलिए यह साधारण माइक्रोवेव के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है।

सीखने में समय: इसके अलग-अलग मोड्स और तापमान की सेटिंग्स को समझने में शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है।

साफ-सफाई: ग्रिलिंग और रोस्टिंग के दौरान तेल के छींटे अंदरूनी दीवारों पर चिपक सकते हैं, जिन्हें साफ करना थोड़ा मेहनत भरा काम हो सकता है।

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ग्रिल माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा उपकरण है जो साधारण माइक्रोवेव की हीटिंग क्षमता के साथ-साथ ग्रिलिंग (भूनने) की सुविधा भी देता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम खाना पसंद है।

यहाँ इसके बारे में विस्तार से बताया गया है,

यह कैसे काम करता है? एक साधारण माइक्रोवेव केवल रेडियो तरंगों से खाना गर्म करता है। लेकिन ग्रिल माइक्रोवेव के ऊपरी हिस्से में हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं। जब आप ग्रिल मोड ऑन करते हैं, तो ये कॉइल्स लाल गर्म हो जाती हैं और सीधे ताप से खाने को ऊपर से भूनती हैं।

इसमें आप क्या-क्या कर सकते हैं? ग्रिलिंग और टोस्टिंग: आप इसमें पनीर टिक्का, चिकन कबाब, और वेज कबाब आसानी से भून सकते हैं।

सैंडविच: ब्रेड को ऊपर से कुरकुरा बनाने के लिए यह बेस्ट है।

पिज्जा री-हीटिंग: साधारण माइक्रोवेव पिज्जा को नरम कर देता है, लेकिन ग्रिल मोड उसे फिर से कुरकुरा बना देता है।

खाना गर्म करना: दूध गरम करना या बचा हुआ खाना गर्म करना इसमें आसानी से होता है।

ग्रिल माइक्रोवेव के फायदे तंदूरी स्वाद: यह खाने को ऊपर से सुनहरा और कुरकुरा बनाता है, जो साधारण माइक्रोवेव में संभव नहीं है।

बजट फ्रेंडली: यह कन्वेक्शन माइक्रोवेव की तुलना में काफी सस्ता होता है।

कॉम्पैक्ट साइज: यह किचन में कम जगह लेता है और इस्तेमाल में बहुत आसान है।

ग्रिल माइक्रोवेव के नुकसान बेकिंग संभव नहीं: इसमें आप केक, बिस्कुट या ब्रेड बेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें गर्म हवा घुमाने वाला पंखा नहीं होता।

सीमित उपयोग: यह केवल भूनने और गर्म करने तक ही सीमित है, भारी कुकिंग के लिए नहीं।

कन्वेक्शन और ग्रिल माइक्रोवेव में मुख्य अंतर विशेषता ग्रिल माइक्रोवेव कन्वेक्शन माइक्रोवेव मुख्य तकनीक इसमें केवल ऊपरी हिस्से में हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं। इसमें हीटिंग कॉइल्स के साथ एक पंखा (Fan) भी होता है। कार्यप्रणाली यह सीधे ताप से खाने को ऊपर से भूनता है। पंखा गर्म हवा को चारों तरफ घुमाता है, जिससे खाना हर तरफ से पकता है। बेकिंग इसमें केक, बिस्कुट या ब्रेड नहीं बनाए जा सकते। इसमें केक, कुकीज़ और पिज्जा बेहतरीन तरीके से बेक किए जा सकते हैं। ग्रिलिंग और रोस्टिंग पनीर टिक्का, कबाब और सैंडविच भूनने के लिए अच्छा है। ग्रिलिंग के साथ-साथ यह भारी रोस्टिंग (जैसे पूरी मुर्गी) के लिए भी बेस्ट है। कुकिंग के विकल्प केवल गर्म करना और भूनना। बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और सामान्य कुकिंग (ऑल-इन-वन)। बर्तन का उपयोग इसमें माइक्रोवेव-सेफ और धातु (केवल ग्रिल मोड पर) स्टैंड का उपयोग होता है। इसमें माइक्रोवेव-सेफ के साथ-साथ स्टील और एल्युमीनियम (बेकिंग मोड पर) का उपयोग होता है। कीमत यह काफी किफायती और सस्ता होता है। यह ग्रिल मॉडल की तुलना में महंगा होता है। बिजली की खपत कम बिजली खर्च करता है। अधिक फीचर्स और पंखे के कारण थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च करता है।

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