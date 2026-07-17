अब स्मार्टफोन ही नहीं, Galaxy Watch और Fitness Bands में भी दिखने लगी Green Line? यूजर्स परेशान
स्मार्टफोन्स के बाद अब कुछ यूजर्स ने Galaxy Watch और AMOLED फिटनेस बैंड्स में भी Green Line Issue की शिकायत की है। हालांकि, फिलहाल Samsung ने इस समस्या को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
स्मार्टफोन की दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहने वाला Green Line Issue अब केवल फोन तक सीमित नहीं रह गया है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि यही समस्या अब Samsung Galaxy Watch और AMOLED डिस्प्ले वाली कुछ फिटनेस बैंड्स में भी देखने को मिल रही है। हालांकि, फिलहाल यह कोई व्यापक समस्या या आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया गया दोष नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम पर बढ़ती शिकायतों ने यूजर्स की चिंता जरूर बढ़ा दी है।
दरअसल, Green Line Issue वह समस्या है जिसमें डिस्प्ले पर एक या उससे ज्यादा पतली हरी वर्टिकल लाइन्स दिखाई देने लगती हैं। ये लाइनें स्क्रीन पर हमेशा बनी रहती हैं और सामान्य तौर पर फोन या वॉच को रीस्टार्ट करने या फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी गायब नहीं होतीं। पिछले कुछ साल में Samsung, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Motorola और realme जैसे कई ब्रैंड्स के स्मार्टफोन्स में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।
अब Galaxy Watch में भी सामने आए मामले
Gizmochina की रिपोर्ट के मुताबिक, Reddit, Samsung Community और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ Galaxy Watch यूजर्स ने अपनी स्क्रीन पर Green Line दिखाई देने की शिकायत की है। कुछ रिपोर्ट्स में AMOLED डिस्प्ले वाले अन्य फिटनेस बैंड्स में भी इसी तरह की दिक्कत का जिक्र किया गया है।
हालांकि, अभी तक ऐसे मामलों की संख्या काफी कम है और यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह किसी बड़े हार्डवेयर इश्यू का संकेत है। फिलहाल यह यूजर्स की पर्सनल रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी है।
आखिर क्यों आती है Green Line?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि Green Line आने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इनमें डिस्प्ले ड्राइवर IC की खराबी, AMOLED पैनल में हार्डवेयर फेल्योर, फ्लेक्स केबल की दिक्कत या लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद डिस्प्ले का खराब होना शामिल हो सकता है। कई यूजर्स का दावा है कि यह दिक्कत किसी OTA सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आई। हालांकि, अब तक किसी भी बड़ी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि केवल सॉफ्टवेयर अपडेट ही Green Line की वजह बनता है। माना जाता है कि अपडेट के दौरान डिवाइस के गर्म होने से पहले से मौजूद हार्डवेयर की दिक्कत सामने आ सकती है।
बता दें, फिलहाल Samsung ने Galaxy Watch या फिटनेस बैंड्स में Green Line Issue को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
डिवाइस में Green Line दिखे तो क्या करें?
अगर आपके स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच या फिटनेस बैंड की स्क्रीन पर Green Line दिखाई देती है, तो सबसे पहले डिवाइस का स्क्रीनशॉट लेकर चेक करें। अगर स्क्रीनशॉट में लाइन दिखाई नहीं देती, तो संभावना है कि दिक्कत हार्डवेयर से जुड़ी हो। डिवाइस को रीस्टार्ट करें और अगर समस्या बनी रहती है तो ऑफीशियल सर्विस सेंटर से संपर्क करें। खुद से डिस्प्ले पर दबाव डालने या उसे लोकल मार्केट में रिपेयर कराने से बचना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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