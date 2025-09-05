Samsung Galaxy Tab S11 और Tab S11 Ultra की भारत कीमत लीक हो गई है। Wi-Fi और LTE दोनों वेरिएंट्स में आने वाले ये प्रीमियम टैबलेट्स 80,999 रुपये से शुरू होकर 1,35,999 रुपये तक जाएंगे। ये टैब AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स से लैस हैं।

Fri, 5 Sep 2025 08:41 AM

Samsung Galaxy Tab S11 and Galaxy Tab S11 Ultra India Price: सैमसंग अपने नए Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra को लेकर सुर्खियों में है। अब भारत में इन दोनों टैबलेट्स की कीमत लीक हो चुकी है, जिससे यूजर्स को अंदाजा हो गया है कि लॉन्च के बाद इन्हें खरीदने के लिए कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। Galaxy Tab सीरीज हमेशा से प्रीमियम फीचर्स, बड़े डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। पॉपुलर टिपस्टर अभिषेक यादव ने Galaxy Tab S11 और S11 Ultra को लेकर लीक हुई प्राइसिंग का खुलासा किया है। प्राइस बताता है कि कंपनी ने इन्हें हाई-एंड यूज़र्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। Wi-Fi और LTE दोनों वेरिएंट्स के साथ ये टैबलेट्स आएंगे, जिनमें 12GB रैम और 256GB से 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। खास बात यह है कि Tab S11 Ultra के LTE वेरिएंट की कीमत 1.35 लाख रुपये तक जा रही है, जबकि बेस Tab S11 Wi-Fi वेरिएंट 80,999 रुपये से शुरू होगा।

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra की भारतीय कीमत Wi-Fi वेरिएंट 12GB + 256GB: ₹1,10,999

12GB + 512GB: ₹1,21,999

LTE वेरिएंट 12GB + 256GB: ₹1,24,999

12GB + 512GB: ₹1,35,999

Samsung Galaxy Tab S11 की भारतीय कीमत Wi-Fi वेरिएंट 12GB + 128GB: ₹80,999

12GB + 256GB: ₹85,999

12GB + 512GB: ₹96,999

LTE वेरिएंट 12GB + 128GB: ₹93,999

12GB + 256GB: ₹98,999

Samsung Galaxy Tab S11 और S11 Ultra के फीचर्स प्रीमियम डिस्प्ले: Samsung Galaxy Tab S11 और S11 Ultra में Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। Ultra वेरिएंट में और भी बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो कंटेंट क्रिएटर्स और मल्टीमीडिया लवर्स के लिए परफेक्ट है। हाई रिफ्रेश रेट (120Hz तक) और HDR10+ सपोर्ट की वजह से गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग का अनुभव बेहद स्मूद और कलर-रिच है।

दमदार परफॉर्मेंस: दोनों टैबलेट्स को Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट से लैस किया गया है। यह प्रोसेसर हाई-एंड स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ 12GB RAM और 256GB से 512GB तक स्टोरेज के ऑप्शन मिलेंगे।