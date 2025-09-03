बड़ी खुशखबरी! लॉन्च से पहले Leak हुई iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत, जानें भारत और US के प्राइस Great news iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max price leaked before launch know expected india and US price, Gadgets Hindi News - Hindustan
बड़ी खुशखबरी! लॉन्च से पहले Leak हुई iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत, जानें भारत और US के प्राइस

एप्पल 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने वाला है, जिसमें iPhone 17, Air, Pro और Pro Max शामिल होंगे। लेकिन इसके आने से पहले सभी आईफोन का प्राइस लीक हो गया है। जानें भारत और US कितनी होगी कीमत:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:55 PM
बड़ी खुशखबरी! लॉन्च से पहले Leak हुई iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max की कीमत, जानें भारत और US के प्राइस

iPhone 17 Series Price and Features: Apple अपनी iPhone 17 सीरीज को 9 सितंबर 2025 को Awe-Dropping इवेंट में लॉन्च की जाएगी। iPhone 17 सीरीज में Apple चार मॉडलों को पेश करेगा जो iPhone 17, iPhone 17 Pro, सबसे प्रीमियम iPhone 17 Pro Max और सबसे पतला iPhone 17 Air होगा। अगर आप इनमें से किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें इनकी संभावित कीमतें। लीक्स के अनुसार, भारत और US में इस बार कीमतों में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। US में कीमतें बढ़ने के पीछे अमेरिकी टैरिफ्स और मैन्युफैक्चरिंग लागत का उलझा जाल है, जिससे Apple को ग्राहकों को महंगे रेट्स देना पड़ सकते हैं।

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की अमेरिका में कीमत (लीक)

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक US में iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत लगभग $799 (लगभग 70,000 रुपये) से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि प्रीमियम iPhone 17 Pro Max की कीमत लगभग $1,200 (लगभग 1,05,000 रुपये) हो सकती है, जो इसे अब तक के सबसे महंगे iPhones में से एक बना देगा। MacRumors की रिपोर्ट्स के अनुसार, Plus मॉडल की जगह आने वाले iPhone 17 Air की कीमत $900 (लगभग 79,000 रुपये) हो सकती है। iPhone 17 Pro की कीमत लगभग $1,099 (लगभग 96,500 रुपये) हो सकती है।

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की भारत में अनुमानित कीमत

भारत में iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत लगभग 79,990 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। प्लस वेरिएंट की जगह आने वाले नए iPhone 17 Air की कीमत 99,990 रुपये हो सकती है, जबकि iPhone 17 Pro की कीमत लगभग 1,24,990 रुपये हो सकती है। टॉप-एंड iPhone 17 Pro Max, Apple का अब तक का सबसे महंगा iPhone होने की संभावना है, जिसकी कीमत 1,59,990 रुपये से 1,64,990 रुपये के बीच हो सकती है।

iPhone 17 सीरीज के फीचर्स

iPhone 17

iPhone 17 सीरीज का बेस मॉडल इस बार नए A19 चिप और iOS 26 पर चलेगा। इसमें 6.1-इंच का OLED डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। डिज़ाइन में हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके कलर ऑप्शन भी नए होंगे। कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 24MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। यह मॉडल उन यूज़र्स के लिए है जो फ्लैगशिप iPhone चाहते हैं लेकिन Pro वर्ज़न जितना खर्च नहीं करना चाहते।

iPhone 17 Air

Apple इस बार एक नया मॉडल iPhone 17 Air भी ला रहा है, जो अब तक का सबसे पतला iPhone होगा करीब 5.5mm मोटाई। इसमें 6.6-इंच OLED डिस्प्ले, A19 चिप और हल्का लेकिन प्रीमियम डिज़ाइन होगा। कैमरा सेटअप थोड़ा बेसिक रहेगा 48MP रियर कैमरा और 24MP फ्रंट कैमरा। यह फोन खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करेगा जो स्टाइलिश और स्लिम फोन पसंद करते हैं।

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro में सबसे ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा। इसमें A19 Pro चिप (3nm टेक्नोलॉजी) और 12GB RAM दी जाएगी। डिस्प्ले 6.3-इंच ProMotion OLED होगा, जिसमें Dynamic Island और 120Hz सपोर्ट मिलेगा। कैमरे में ट्रिपल सेटअप होगा जिसमें 48MP मेन, 48MP अल्ट्रा-वाइड और 48MP टेलीफोटो लेंस शामिल होंगे। बैटरी लाइफ भी बेहतर की गई है। यह फोन उन प्रोफेशनल यूज़र्स और फोटोग्राफी लवर्स के लिए है जो हाई-परफॉर्मेंस फोन चाहते हैं।

iPhone 17 Pro Max

यह सीरीज़ का सबसे प्रीमियम मॉडल होगा। इसमें 6.9-इंच ProMotion OLED डिस्प्ले, A19 Pro चिप और 12GB RAM दी जाएगी। कैमरा सिस्टम को और एडवांस किया गया है ट्रिपल 48MP लेंस के साथ इसमें पेरिस्कोप ज़ूम लेंस भी होगा, जो 10x ऑप्टिकल ज़ूम तक सपोर्ट कर सकता है। बैटरी और कूलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। iPhone 17 Pro Max को असली फ्लैगशिप और “iPhone Lovers’ Dream Phone” कहा जा सकता है।

