Vivo और iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपके फोन में कब आएगा OriginOS 6?
Vivo और iQOO के डिवाइसेज में जल्द OriginOS 6 अपडेट मिलने वाला है और कंपनी ने इसकी आधिकारिक टाइमलाइन शेयर कर दी है। यह अपडेट कई बदलाव और ढेरों नए फीचर्स लेकर आएगा।
स्मार्टफोन मेकर Vivo ने Android 16 पर आधारित OriginOS 6 की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया है कि जल्द ही Vivo और iQOO डिवाइसेज को बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलने वाला है और यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। अब कंपनी ने चुनिंदा मॉडल्स के लिए आधिकारिक रिलीज शेड्यूल भी शेयर कर दिया है, जिससे पता चला है कि आपके फोन को नया अपडेट कब मिलेगा।
कंपनी ने अपनी एनुअल डिवेलपर कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन कस्टम स्किन में से एक होगी। नेक्स्ट जेनरेशन सॉफ्टवेयर के साथ Vivo और iQOO के ब्रैंडेड डिवाइसेज को नया यूजर इंटरफेस मिलेगा। यही नहीं, अब होमपेज, लॉक स्क्रीन, ऐप्स और बाकी जगहों पर चुनिंदा नए क्लिक-टू-ऐक्शन बटन दिए जाएंगे। यूजर्स के पास ढेरों कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और विजेट्स भी होंगे।
यूजर्स को खास आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का फायदा भी इस अपडेट के साथ दिया जाएगा। इन फीचर्स की लिस्ट में- AI phone assistant, AI summary, AI photo elimination और Circle to Search 2.0 सब शामिल होंगे।
कंपनी ने शेयर की आधिकारिक टाइमलाइन
ग्लोबल रिजीज 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी। इससे पहले नए OriginOS 6 की बीटा टेस्टिंग की जाएगी। आइए बताते हैं कि किस डिवाइस को यह अपडेट कब मिलेगा।
November 2025
Vivo
Vivo X Fold 5
Vivo X200 Ultra
Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition
Vivo X200 Pro
Vivo X200 Pro mini
Vivo X200s
Vivo X200
iQOO
iQOO 13
iQOO Neo 10 Pro+
iQOO Neo 10 Pro
iQOO Neo 10
December 2025
Vivo
Vivo X Fold 3 Pro
Vivo X Fold 3
Vivo X100 Ultra
Vivo X100s Pro
Vivo X100s
Vivo X100 Pro
Vivo X100
iQOO
iQOO 12 Pro
iQOO 12
iQOO Neo 9s Pro+
iQOO Neo 9s Pro
iQOO Neo 9 Pro
iQOO Neo 9
iQOO Z10 Turbo+
January 2026
Vivo
Vivo X Fold 2
Vivo X90 Pro+
Vivo X90 Pro
Vivo X90s
Vivo X90
Vivo S30 Pro mini
Vivo S30
iQOO
iQOO 11 Pro
iQOO 11s
iQOO 11
iQOO Z10 Turbo Pro
iQOO Z10 Turbo
February 2026
Vivo
Vivo X Flip
Vivo S20 Pro
Vivo S20
iQOO
iQOO Neo 8 Pro
iQOO Neo 8
iQOO Z9 Turbo+
iQOO Z9 Turbo Long Battery Life edition
iQOO Z9 Turbo
iQOO Z9
March 2026
Vivo
Vivo X Fold+
Vivo S19 Pro
Vivo S19
Vivo Pad 5 Pro
Vivo Pad 5
Vivo Pad 5e
Vivo Pad 3 Pro
Vivo Pad 3
iQOO
iQOO 10 Pro
iQOO 10
iQOO Pad 5 Pro
iQOO Pad 5
iQOO Pad 5e
iQOO Pad 2 Pro
iQOO Pad 2
April 2026
Vivo
Vivo S18 Pro
Vivo S18
Vivo S18e
Vivo Y500
iQOO
iQOO Neo 7 Racing Edition
iQOO Neo 7
iQOO Neo 7 SE
May 2026
Vivo Y300 GT
Vivo Y300 Pro+
Vivo Y300
Vivo Y300c
Vivo Y300t
Vivo Y300+
अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में नहीं है, तो संभव है कि आपको नया अपडेट नहीं दिया जाएगा।
