Jio यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! कहा– टैरिफ Plans में नहीं होगी तुरंत बढ़ोतरी, जानें वजह

Wed, 22 Oct 2025 05:35 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Jio यूजर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। Reliance Jio ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कंपनी अपने मोबाइल टैरिफ प्लान्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रही है। कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर सकती हैं, लेकिन Jio ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक जियो का कहना है कि अभी Jio का फोकस अपने 5G नेटवर्क को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंचाने पर है। इसलिए फिलहाल किसी तरह की कीमत में बदलाव की जरूरत नहीं महसूस की जा रही।

Jio के इस फैसले से यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अभी महंगाई के दौर में हर कोई अपने खर्चों को लेकर चिंतित है। ऐसे में रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी न होना एक अच्छी खबर है।

Jio का बयान फिलहाल नहीं बढ़ेंगे टैरिफ प्लान्स

Reliance Jio के हेड ऑफ स्ट्रेटेजी, अंशुमन ठाकुर ने कहा कि कंपनी अभी किसी तरह की टैरिफ बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रही है। कंपनी का फोकस इस समय अपनी 5G सर्विस को पूरे भारत में फैलाने और 4G नेटवर्क की क्वालिटी को बेहतर करने पर है। पिछले कुछ महीनों से कई टेलीकॉम कंपनियां अपने ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन Jio का यह स्टेप यह दिखाता है कि कंपनी अपने ग्राहकों को सस्ती और स्थिर सेवा देना चाहती है।

ग्राहकों के लिए बड़ी राहत

Jio के इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलेगी। कई यूज़र्स को डर था कि जल्द ही रिचार्ज प्लान्स की कीमतें फिर बढ़ेंगी, जिससे महीने का बजट बिगड़ सकता है। लेकिन अब कंपनी के इस बयान के बाद वे निश्चिंत रह सकते हैं कि फिलहाल उन्हें पुराने रेट पर ही रिचार्ज मिलेगा। Jio हमेशा से सस्ते और किफायती रिचार्ज प्लान देने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि देश में 450 मिलियन से ज्यादा यूजर्स Jio का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं।

क्यों नहीं बढ़ा रही Jio अभी कीमतें?

दरअसल, Jio इस समय अपने 5G नेटवर्क का विस्तार करने में लगी है। कंपनी का लक्ष्य है कि देश के हर शहर और गांव में 5G सर्विस पहुंचाई जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए Jio भारी निवेश कर रही है। अगर कंपनी अभी टैरिफ बढ़ा देगी तो उसे डर है कि कुछ ग्राहक सर्विस छोड़ सकते हैं या दूसरी कंपनियों की तरफ रुख कर सकते हैं। यही वजह है कि Jio ने फैसला लिया कि 5G कवरेज पूरी तरह स्थिर होने के बाद ही किसी तरह की प्राइस बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा।

Jio के मौजूदा प्लान्स और फायदे

Jio इस समय देश में सबसे किफायती रिचार्ज प्लान्स दे रहा है। ₹239 वाले प्लान में 1.5GB डेटा रोज़, अनलिमिटेड कॉलिंग और 28 दिन की वैधता मिलती है। ₹666 वाले प्लान में 84 दिन की वैधता के साथ रोजाना 1.5GB डेटा और सभी नेटवर्क पर कॉलिंग फ्री है। इसके अलावा Jio Fiber और Jio AirFiber यूजर्स के लिए कंपनी अलग-अलग डेटा और एंटरटेनमेंट पैक्स देती है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Netflix, Prime Video और Disney+ Hotstar शामिल हैं।

