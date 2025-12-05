Hindustan Hindi News
बल्ले-बल्ले! आज से इन यूजर्स को बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए मिलेगी दोगुनी स्पीड, सुपरफास्ट चलेगा इंटरनेट, फ्री OTT भी

संक्षेप:

ACT Fibernet ने पूरे भारत में अपने ब्रॉडबैंड प्लान अपग्रेड किए हैं। अब मिलेगा तेज इंटरनेट, बेहतर स्पीड और स्ट्रीमिंग का शानदार अनुभव वो भी बिना कीमत बढ़ाए।

Dec 05, 2025 08:51 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट की मांग लगातार बढ़ रही है ऑनलाइन क्लासेस, वर्क-फ्रॉम-होम, 4K वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग अब लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में देश की बड़ी इंटरनेट कंपनियों में से एक ACT Fibernet ने अपने सभी ब्रॉडबैंड प्लान्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। कंपनी ने पूरे भारत में प्लान्स को रिवैंप करते हुए ज्यादा स्पीड, बेहतर स्थिरता और तेज़ अपलोड-डाउनलोड रेट देने की घोषणा की है। सबसे खास बात यह है कि यूज़र्स की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा कीमत वही रहेगी, लेकिन स्पीड और परफॉर्मेंस अब पहले से कहीं बेहतर होगी।

ACT Fibernet ने यह अपडेट दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयंबटूर, विजयवाड़ा समेत कई बड़े शहरों में रोलआउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बदलाव घर-घर इंटरनेट अनुभव को नए स्तर पर ले जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल, गेमर या OTT प्रेमी नया अपग्रेड सभी के लिए फायदेमंद है। अब चलिए जानते हैं कि ACT ने अपने प्लान्स में क्या-क्या बड़े बदलाव किए हैं और इससे यूजर्स को क्या लाभ मिलने वाला है।

ACT Fibernet ने क्यों किया प्लान अपडेट?

देश में तेज इंटरनेट की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। यूजर्स OTT पर 4K फिल्में देखते हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और कंपनियां वर्क-फ्रॉम-होम पर निर्भर हैं। इस बढ़ती डिमांड को देखते हुए ACT ने अपने प्लान्स में स्थिरता और स्पीड दोनों को अपग्रेड किया है। कंपनी का उद्देश्य है कि हर यूजर को कम लेटेंसी, हाई स्पीड और स्मूथ स्ट्रीमिंग मिले।

नए ACT Broadband Plans में क्या बदला?

1. स्पीड में भारी बढ़ोतरी

ACT Fibernet ने कई शहरों में 40–50% तक स्पीड बढ़ाई है। जहां पहले बेसिक प्लान 50Mbps मिलता था, अब यूजर्स को वही प्लान 75Mbps या 100 Mbps की स्पीड के साथ मिलेगा। प्रीमियम प्लान्स में 300–400 Mbps को बढ़ाकर 500Mbps से 1Gbps तक कर दिया गया है। इससे स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और वीडियो कॉल का अनुभव काफी बेहतर होने वाला है।

2. अनलिमिटेड डेटा अब और भी स्मूद इंटरनेट

कई यूजर्स शिकायत करते थे कि FUP के बाद स्पीड डाउन हो जाती है। नए प्लान में ACT ने डेटा पॉलिसी को और अच्छा किया है। अब अनलिमिटेड इंटरनेट + हाई स्पीड का परफॉर्मेंस और भी शानदार मिलेगा।

3. गेमिंग और 4K स्ट्रीमिंग के लिए खास ट्यूनिंग

ACT ने नए प्लान्स में Low Latency Optimization जोड़ा है। गेमर्स को अब मिलेगा:

✔ कम पिंग

✔ Zero lag

✔ Ultra-stable connection

OTT यूजर्स को भी मिलेगा:

✔ 4K HDR स्ट्रीमिंग

✔ तेज बफरिंग

✔ Dolby Vision सपोर्ट

4. अपलोड स्पीड में बड़ा सुधार

पहले अपलोड स्पीड काफी कम मिलती थी, लेकिन अब कई प्लान्स में डाउनलोड के बराबर अपलोड स्पीड दी जा रही है। YouTubers, कंटेंट क्रिएटर्स और ऑफिस यूजर्स के लिए यह बहुत बड़ी खबर है।

5. कीमत वही सर्विस बेहतर

इसका मतलब है कंपनी ने स्पीड और क्वालिटी तो बढ़ाई है लेकिन कीमतें नहीं बढ़ाईं।

यह कदम ACT को जियो और एयरटेल जैसे दिग्गजों के मुकाबले और भी मजबूत बनाता है।

किन-किन शहरों में हुआ अपग्रेड?

ACT ने इन शहरों में प्लान बदले हैं:

बेंगलुरु

हैदराबाद

चेन्नई

दिल्ली

मुंबई (कुछ हिस्सों में)

विजयवाड़ा

कोयंबटूर

मैसूर और जल्द ही यह पूरी तरह पैन-इंडिया हो जाएगा।

ACT के रिवैंप्ड प्लान्स से क्या फायदे होंगे?

⦁ घर में कई यूज़र्स के साथ भी इंटरनेट स्लो नहीं होगा

⦁ 4K वीडियो स्ट्रीमिंग बिल्कुल स्मूथ

⦁ वीडियो कॉल क्रिस्टल क्लियर

⦁ गेमिंग बिना लैग के

⦁ बड़ी फाइलें कुछ मिनटों में डाउनलोड

