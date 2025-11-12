फेफड़े खराब करने वाली हवा का खेल खत्म, हजारों रुपये कम पर सस्ते में खरीदें Air Purifier

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अमेजन से एयर प्यूरीफायर पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Wed, 12 Nov 2025 04:25 PM

एयर प्यूरीफायर आज के समय में साफ और हेल्दी हवा देने का सबसे जरूरी डिवाइस है। यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, बैक्टीरिया और हानिकारक गैसों को फिल्टर करके शुद्ध हवा देता है। खासकर शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच यह आपके घर और ऑफिस की हवा को साफ रखने में मदद करता है। इनमें कई तरह के फिल्टर होते हैं, जिनमें से एक हेपा फिल्टर और एक्टिव कार्बन तकनीक है, जो 99% तक प्रदूषकों को हटा देता है।

इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 8396 रुपये है। हर महीने 1,399 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है, जो 99.99% प्रदूषक, धूल और एलर्जन को हटाता है। इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हानिकारक गैसों और गंध को भी दूर करते हैं। यह घर के हर कोने में फ्रेश एयर पहुंचाता है।

Specifications कवरेज एरिया 388 स्क्वायर फीट तक फिल्ट्रेशन सिस्टम 4 स्टेज (प्री-फिल्टर + H13 HEPA + एक्टिवेटेड कार्बन + हाई एफिशियंसी वाला फिल्टर) फिल्टर एफिशिएंसी 99.99% तक कंट्रोल वन बटन क्यों खरीदें 99.99% तक शुद्ध हवा HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन कम आवाज क्यों खोजें विकल्प वाई-फाई या स्मार्ट कंट्रोल का अभाव फिल्टर समय-समय पर बदलना जरूरी

यह आपके घर की हवा को 99.97% तक प्योर बनाता है। यह खास तौर पर 300 स्क्वायर फीट तक के कमरों जैसे बेडरूम के लिए सही है। इसमें हेपा फिल्टर लगा है, जो वायरस, धूल और एलर्जन को हटाता है। इसका रियल टाइम AQI डिस्प्ले आपको एयर क्वालिटी दिखाता है। इसके फिल्टर की लाइफ लगभग 9000 घंटे है, जिससे बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications कवरेज एरिया 300 स्क्वायर फीट तक फिल्टर HEPA फिल्टर (9000 घंटे की लाइफ) फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी 99.97% तक AQI डिस्प्ले रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडिकेटर क्यों खरीदें 99.97% तक शुद्ध हवा रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग कम बिजली खपत और कम आवाज लंबे समय तक चलने वाला फिल्टर क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं स्मार्टफोन ऐप कनेक्टिविटी का अभाव फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत थोड़ी ज्यादा

कीमत की बात करें तो इसे 29,000 रुपये के बजाय 12,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 606 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 355 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है और इसमें लगा हेपा फिल्टर 99.999% वायरस, PM 0.01 और एलर्जन को खत्म करता है। इसकी फिल्टर लाइफ लगभग 8500 घंटे तक की है, जो करीब 1.5 से 2 साल तक है। इसमें 7 साल की मोटर वारंटी दी गई है।

Specifications कवरेज एरिया 355 स्क्वायर फीट तक फिल्ट्रेशन HEPA फिल्टर – 99.999% वायरस और PM 0.01 हटाता है फिल्टर लाइफ 8500 घंटे (लगभग 1.5–2 वर्ष) वारंटी मोटर पर 7 साल की वारंटी क्यों खरीदें 99.999% तक क्षमता लंबी फिल्टर लाइफ और कम मेंटेनेंस स्मूद परफॉर्मेंस मजबूत मोटर वारंटी (7 साल) क्यों खोजें विकल्प छोटे से मीडियम कमरों तक सीमित स्मार्टफोन ऐप कनेक्टिविटी नहीं फिल्टर रिप्लेसमेंट की कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 29,990 रुपये है, जिसे 34% डिस्काउंट के साथ 19,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1000 स्क्वायर फीट तक का क्षेत्र कवर करता है। इसमें 4 लेयर ट्रू हेपा एच13 फिल्टर लगा है, जो 99.99% धूल, एलर्जन और प्रदूषक हटाता है। इसकी फिल्टर लाइफ 9000 घंटे तक चलती है, जिससे लंबे समय तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऐप और वॉइस कंट्रोल सपोर्ट करता है।

Specifications कवरेज एरिया 1000 स्क्वायर फीट तक फिल्ट्रेशन सिस्टम 4-लेयर ट्रू हेपा H13 फिल्टर क्षमता 99.99% एलर्जन और प्रदूषण रिमूव करना फिल्टर लाइफ 9000 घंटे कंट्रोल ऐप और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट मोटर एनर्जी-इफिशिएंट BLDC मोटर क्यों खरीदें बड़ी कवरेज क्षमता वॉइस और ऐप कंट्रोल की सुविधा लंबी फिल्टर लाइफ एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर क्यों खोजें विकल्प बड़े साइज के कारण थोड़ा भारी शुरुआती कीमत ज्यादा

इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 60% डिस्काउंट के साथ 6,591 रुपये हो जाती है। यह घर और ऑफिस दोनों जगह के लिए सही है। इसमें प्लाज्माकल्सटर तकनीक दी गई है। यह हवा से मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी और हानिकारक गैसों को खत्म करता है। इसका हेपा, कार्बन और प्री-फिल्टर सिस्टम 99.97% प्रदूषक को रिमूव करता है। यह 250 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है।

Specifications कवरेज एरिया 250 स्क्वायर फीट टेक्नोलॉजी प्लाज्माकल्सटर आयन फिल्टर सिस्टम हेपा, एक्टिवेटेड कार्बन और प्री-फिल्टर क्षमता 99.97% प्रदूषक तक रिमूव क्यों खरीदें जापान की एडवांस प्लाज्माकल्सटर तकनीक 3 लेयर फिल्ट्रेशन से डीप क्लीनिंग बैक्टीरिया और वायरस को प्रभावी रूप से खत्म करना क्यों खोजें विकल्प केवल 250 स्क्वायर फीट तक के छोटे कमरे के लिए सही केवल 250 स्क्वायर फीट तक के छोटे कमरे के लिए सही ऐप या वॉइस कंट्रोल जैसी स्मार्ट सुविधाएं नहीं

इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 24,990 रुपये है, लेकिन इस पर 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 14,999 रुपये हो जाती है। इसमें ट्रू हेपा फिल्टर और हाई डियोड्राइजेशन कार्बन फिल्टर है, जो धूल, धुआं, पालतू जानवरों के एलर्जी पार्टिकल्स और गंध को दूर करता है। इसका ऑटो मोड एयर क्वालिटी को पहचानकर अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications कवरेज एरिया 1881 स्क्वायर फीट तक फिल्ट्रेशन सिस्टम ट्रू हेपा फिल्टर और हाई डियोड्राइजेशन कार्बन फिल्टर ऑटो मोड ऑटो स्पीड एडजस्टमेंट एलर्जी प्रोटेक्शन पालतू जानवरों के बाल, धूल और धुआं को हटाना क्यों खरीदें बहुत बड़े कमरे के लिए सही एडवांस HEPA और कार्बन फिल्टर से डीप क्लीनिंग ऑटो मोड से सुविधा और एनर्जी की बचत क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी और जगह घेरने वाला डिजाइन फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत ज्यादा ऐप या वॉइस कंट्रोल फीचर नहीं

इसकी बात करें तो इसे 39,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो हवा से 99.95% एलर्जन और प्रदूषक को हटाता है। यह कमरे की हवा को लगातार मॉनिटर कर साफ करता है। इसमें ऑटो, स्लीप, नाइट मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आप इसे रिमोट, मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट सं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications क्षमता 99.95% प्रदूषक को हटाना मोड्स ऑटो, स्लीप, नाइट कंट्रोल विकल्प रिमोट, ऐप और वॉइस असिस्टेंट फिल्टर एडवांस हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन क्यों खरीदें हवा को ठंडा और साफ दोनों करना वॉइस व ऐप कंट्रोल की सुविधा ऑटो सेंसर से रियल-टाइम हवा मॉनिटरिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा फिल्टर बदलने की लागत बहुत बड़े कमरे के लिए कवरेज सीमित

