फेफड़े खराब करने वाली हवा का खेल खत्म, हजारों रुपये कम पर सस्ते में खरीदें Air Purifier
संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अमेजन से एयर प्यूरीफायर पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एयर प्यूरीफायर आज के समय में साफ और हेल्दी हवा देने का सबसे जरूरी डिवाइस है। यह हवा में मौजूद धूल, धुएं, बैक्टीरिया और हानिकारक गैसों को फिल्टर करके शुद्ध हवा देता है। खासकर शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच यह आपके घर और ऑफिस की हवा को साफ रखने में मदद करता है। इनमें कई तरह के फिल्टर होते हैं, जिनमें से एक हेपा फिल्टर और एक्टिव कार्बन तकनीक है, जो 99% तक प्रदूषकों को हटा देता है।
1. Honeywell Air Purifier for Home, 4 Stage Filtration, Covers 388 sq.ft, High Efficiency Pre-Filter, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens - Air touch V2
इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 8396 रुपये है। हर महीने 1,399 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 4 स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है, जो 99.99% प्रदूषक, धूल और एलर्जन को हटाता है। इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं, जो हानिकारक गैसों और गंध को भी दूर करते हैं। यह घर के हर कोने में फ्रेश एयर पहुंचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.99% तक शुद्ध हवा
HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन
कम आवाज
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई या स्मार्ट कंट्रोल का अभाव
फिल्टर समय-समय पर बदलना जरूरी
2. Philips AC0920 Smart Air Purifier for Home| Real Time AQI Display | Covers upto 300 sqft|Removes 99.97% of Viruses,Allergens,Dust and PM2.5 |HEPA Filter|Filter Life Upto 9000 Hrs | Ideal for Bedrooms
यह आपके घर की हवा को 99.97% तक प्योर बनाता है। यह खास तौर पर 300 स्क्वायर फीट तक के कमरों जैसे बेडरूम के लिए सही है। इसमें हेपा फिल्टर लगा है, जो वायरस, धूल और एलर्जन को हटाता है। इसका रियल टाइम AQI डिस्प्ले आपको एयर क्वालिटी दिखाता है। इसके फिल्टर की लाइफ लगभग 9000 घंटे है, जिससे बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
99.97% तक शुद्ध हवा
रियल टाइम AQI मॉनिटरिंग
कम बिजली खपत और कम आवाज
लंबे समय तक चलने वाला फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
स्मार्टफोन ऐप कनेक्टिविटी का अभाव
फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत थोड़ी ज्यादा
3. Coway Airmega AIM (AP-0623B) Air Purifier For Home, Cleans Upto 355 Sq.Ft, Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs), Kills Virus & PM 0.01 With 99.999% Efficiency, 7Yrs Motor Warranty, White
कीमत की बात करें तो इसे 29,000 रुपये के बजाय 12,498 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 606 रुपये की ईएमआई देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। यह 355 स्क्वायर फीट तक के कमरे को कवर करता है और इसमें लगा हेपा फिल्टर 99.999% वायरस, PM 0.01 और एलर्जन को खत्म करता है। इसकी फिल्टर लाइफ लगभग 8500 घंटे तक की है, जो करीब 1.5 से 2 साल तक है। इसमें 7 साल की मोटर वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
99.999% तक क्षमता
लंबी फिल्टर लाइफ और कम मेंटेनेंस
स्मूद परफॉर्मेंस
मजबूत मोटर वारंटी (7 साल)
क्यों खोजें विकल्प
छोटे से मीडियम कमरों तक सीमित
स्मार्टफोन ऐप कनेक्टिविटी नहीं
फिल्टर रिप्लेसमेंट की कीमत थोड़ी ज्यादा
4. Qubo Smart Air Purifier Q1000 for Home by Hero Group | 1000 Sqft | 99.99% Allergen Removal |4-Layer True HEPA H13 Filter | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Quiet Night Mode | BLDC Motor
इसकी कीमत 29,990 रुपये है, जिसे 34% डिस्काउंट के साथ 19,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1000 स्क्वायर फीट तक का क्षेत्र कवर करता है। इसमें 4 लेयर ट्रू हेपा एच13 फिल्टर लगा है, जो 99.99% धूल, एलर्जन और प्रदूषक हटाता है। इसकी फिल्टर लाइफ 9000 घंटे तक चलती है, जिससे लंबे समय तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। यह ऐप और वॉइस कंट्रोल सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी कवरेज क्षमता
वॉइस और ऐप कंट्रोल की सुविधा
लंबी फिल्टर लाइफ
एनर्जी-सेविंग BLDC मोटर
क्यों खोजें विकल्प
बड़े साइज के कारण थोड़ा भारी
शुरुआती कीमत ज्यादा
5. Sharp Air Purifier for Home & Office with Plasmacluster (Removes Bacteria, Virus, Mold, VOCs I JAPAN TECHNOLOGY I Traps 99.97% Pollutants I HEPA, Carbon & Pre Filter I 250 sq.ft. (White)
इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 60% डिस्काउंट के साथ 6,591 रुपये हो जाती है। यह घर और ऑफिस दोनों जगह के लिए सही है। इसमें प्लाज्माकल्सटर तकनीक दी गई है। यह हवा से मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी और हानिकारक गैसों को खत्म करता है। इसका हेपा, कार्बन और प्री-फिल्टर सिस्टम 99.97% प्रदूषक को रिमूव करता है। यह 250 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जापान की एडवांस प्लाज्माकल्सटर तकनीक
3 लेयर फिल्ट्रेशन से डीप क्लीनिंग
बैक्टीरिया और वायरस को प्रभावी रूप से खत्म करना
क्यों खोजें विकल्प
केवल 250 स्क्वायर फीट तक के छोटे कमरे के लिए सही
केवल 250 स्क्वायर फीट तक के छोटे कमरे के लिए सही
ऐप या वॉइस कंट्रोल जैसी स्मार्ट सुविधाएं नहीं
6. WINIX 5500-2 Air Purifier for Home Large Room Up to 1881 Ft² in 1 Hr, True HEPA, High Deodorization Carbon Filter and Auto Mode, Captures Pet Allergies, Smoke, 2 YEAR WARRANTY
इस एयर प्यूरिफायर की कीमत 24,990 रुपये है, लेकिन इस पर 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 14,999 रुपये हो जाती है। इसमें ट्रू हेपा फिल्टर और हाई डियोड्राइजेशन कार्बन फिल्टर है, जो धूल, धुआं, पालतू जानवरों के एलर्जी पार्टिकल्स और गंध को दूर करता है। इसका ऑटो मोड एयर क्वालिटी को पहचानकर अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
बहुत बड़े कमरे के लिए सही
एडवांस HEPA और कार्बन फिल्टर से डीप क्लीनिंग
ऑटो मोड से सुविधा और एनर्जी की बचत
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी और जगह घेरने वाला डिजाइन
फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत ज्यादा
ऐप या वॉइस कंट्रोल फीचर नहीं
7. Dyson Air Purifier Cool PC1 | Removes 99.95% of allergens & pollutants as small as PM 0.1 Auto, Sleep and Night modes | Control via remote, App, compatible voice assistants | 2 Year Warranty
इसकी बात करें तो इसे 39,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर है, जो हवा से 99.95% एलर्जन और प्रदूषक को हटाता है। यह कमरे की हवा को लगातार मॉनिटर कर साफ करता है। इसमें ऑटो, स्लीप, नाइट मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आप इसे रिमोट, मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट सं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
हवा को ठंडा और साफ दोनों करना
वॉइस व ऐप कंट्रोल की सुविधा
ऑटो सेंसर से रियल-टाइम हवा मॉनिटरिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
फिल्टर बदलने की लागत
बहुत बड़े कमरे के लिए कवरेज सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।