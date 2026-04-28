लूट लो! ₹7000 सस्ता हुआ 32MP AI सेल्फी कैमरा, 30min में फुल चार्ज होने वाला फोन, पानी-धूल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे

Apr 28, 2026 04:41 pm IST

Realme GT 7T लॉन्च प्राइस से सीधे 7000 रुपए सस्ता मिल रहा है। अब यह Flipkart पर करीब 27,999 रुपए में सेल किया जा रहा है। फोन में आपको 7000mAh बैटरी, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Realme GT 7T Price Cut: अगर आप 30,000 रुपए से कम के बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है। Realme का पावरफुल स्मार्टफोन Realme GT 7T इस समय Flipkart पर लॉन्च प्राइस से सीधे 7,000 सस्ता मिल रहा है। यह एक अच्छी डील इसलिए भी है क्योंकि आजकल ज्यादातर फोन महंगे हो रहे हैं। इसमें बड़ी 7000mAh बैटरी, स्मूद 120Hz डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे गेमिंग और हैवी यूज के लिए बेस्ट बनाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा छूट चाहिए तो बैंक और एक्सचेंज छूट के बारे में जान लें:

Realme GT 7T पर गजब की छूट Realme GT 7T अब Flipkart पर 27,999 रुपये में बेचा जा रहा है। बता दें फोन को 34,999 रुपये में लॉन्च किया गया था लेकिन अब यह 7,000 रुपये की सीधी छूट के बाद 27,999 रुपये का मिल रहा है। अगर आप बैंक ऑफर या एक्सचेंज का फायदा उठाते हैं, तो यह और भी सस्ता मिल सकता है, जिससे डील और आकर्षक बन जाती है।

इसके साथ ही फोन पर 1500 रुपए का कैशबैक है जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर में इस फोन पर 15,000 रुपए तक की सीधी छूट मिल सकती है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है। अगर आपका पुराना फोन अच्छी कंडीशन में है, तो आप इसे एक्सचेंज करके इस डील का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

Realme GT 7T की बड़ी खासियतें Realme GT 7T में 6.8 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। डिस्प्ले में Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव और बेहतर हो जाता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 8400 Max प्रोसेसर दिया गया है, जो मिड-रेंज में काफी पावरफुल चिपसेट माना जाता है। अगर आप गेमिंग करते हैं (BGMI, COD, Genshin Impact), तो यह फोन बिना ज्यादा लैग के चलेगा।