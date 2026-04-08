₹4000 से ज्यादा सस्ता हुआ 50MP OIS कैमरे वाला Samsung का बेस्ट-सेलिंग फोन, Waterproof बॉडी, ढेर सारे AI से लैस
सैमसंग के पावरफुल फोन Galaxy A35 5G की कीमत में अमेजन पर बड़ी गिरावट आई है। लॉन्च प्राइस से अब यह फोन 4000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है।
Samsung Galaxy A35 5G Price Drop: अगर आप मिड-रेंज में ऐसा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं जो बढ़िया कैमरा और फ्लैगशिप AI फीचर्स से लैस तो Samsung Galaxy A35 5G आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इस फोन में 50MP का OIS कैमरा दिया गया है, जिससे फोटो और वीडियो काफी स्टेबल और क्लियर आते हैं। यानी शूट करते समय हाथ थोड़ा हिल भी जाए, तब भी फोटो धुंधली नहीं होती। इसके अलावा इसमें Google का पॉपुलर Circle to Search फीचर भी मिलता है, जिससे आप स्क्रीन पर किसी भी चीज को घेरकर तुरंत सर्च कर सकते हैं। जानिये कैसे आप इस डील का फायदा उठा सकते हैं:
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Samsung Galaxy A35 5G पर जबरदस्त डिस्काउंट
अभी इस फोन पर ई-कॉमर्स साइट Amazon पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है। लॉन्च के समय इसका 128GB वेरिएंट 30,999 रुपए था, लेकिन फिलहाल यह करीब 26,990 रुपए में मिल रहा है। यानी सीधे 4,009 रुपए तक की बचत हो रही है। अच्छी बात यह है कि यह डिस्काउंट बिना किसी खास शर्त के मिल रहा है। अगर आप Amazon Pay से पेमेंट करते हैं, तो आपको करीब 809 रुपए का कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे कीमत और कम हो जाएगी।
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अगर आपके पास पुराना फोन है और उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो पुराने फोन पर आपको 15,000 तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सचेंज छूट पूरी तरह आपके पुराने पर निर्भर है। यह डील उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो कम कीमत में एक भरोसेमंद 5G फोन लेना चाहते हैं।
Samsung Galaxy A35 5G की 5 बड़ी खासियतें
1. फीचर्स की बात करें तो Samsung Galaxy A35 5G में 6.6 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है।
2. यह फोन Exynos 1380 प्रोसेसर पर चलता है, जिससे रोजमर्रा के काम और मल्टीटास्किंग स्मूद तरीके से हो जाते हैं।
3. कैमरा सेटअप भी इस फोन की बड़ी ताकत है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो अच्छी क्वालिटी की फोटो देता है।
4. बैटरी के मामले में भी यह फोन मजबूत है। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। साथ ही यह 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है।
5. सिक्योरिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही IP67 रेटिंग मिलती है, जिससे यह फोन धूल और हल्के पानी से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा फोन के फ्रंट और बैक दोनों साइड पर Gorilla Glass Victus+ प्रोटेक्शन दिया गया है, जो इसे गिरने और खरोंच से बचाता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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