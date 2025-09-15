पहली बार ₹45000 की छूट पर मिलेगा चार 50MP कैमरा, 16GB रैम, सबसे दमदार प्रोसेसर वाले Nothing फोन Grab Nothing Phone 3 at half price get 45000 rupees discount from original price In Flipkart Big Billion Days check deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
पहली बार ₹45000 की छूट पर मिलेगा चार 50MP कैमरा, 16GB रैम, सबसे दमदार प्रोसेसर वाले Nothing फोन

Flipkart की Big Billion Days सेल में Nothing Phone 3 को आधे से भी कम कीमत में बेचा जाएगा। यह फोन सबसे ताकतवर Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, तीन 50MP कैमरा जैसे फीचर्स से लैस है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:41 PM
पहली बार ₹45000 की छूट पर मिलेगा चार 50MP कैमरा, 16GB रैम, सबसे दमदार प्रोसेसर वाले Nothing फोन

Flipkart की Big Billion Days जैसे बड़े सेल इवेंट्स हमेशा ही टेक शौकीनों के लिए बड़ा अवसर लेकर आते हैं। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक धांसू फ्लैगशिप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Nothing Phone 3 बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फ्लिपकार्ट ने BBD सेल का पोस्टर जारी कर बताया है कि इस सेल में Nothing Phone 3 को 45,000 रुपये सस्ते में बेचा जा रहा है। यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों को आकर्षित करेगा जो प्रीमियम फीचर्स के साथ बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं।

Nothing Phone 3 आधे से भी ज्यादा के डिस्काउंट पर

बता दें कि नथिंग फोन 3 के बेस वैरिएंट को 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन 22 सितम्बर से यह फोन पूरे 45000 रुपये की छूट के बाद सिर्फ 34,999 रुपये में बेचा जाएगा। यह ऑफर बैंक या एक्सचेंज छूट के साथ है या नहीं इस बात की डिटेल अभी फ्लिपकार्ट ने नहीं दी है। आइए आपको बताते हैं इस फोन की खासियतें:

सिर्फ इतने में खरीदें फोन 3

Nothing Phone 3 की खासियतें

Nothing Phone 3 झलकता है कि यह डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन्स दोनों में ही मिड-रेंज और फ्लैगशिप फीचर्स से लैस है। नथिंग के इस फोन में मिलेगा 6.67-इंच का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले। Phone 3 को क्वालकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर पावर दे रहा है। फोन Android 15 पर पर बेस्ड NothingOS के साथ आया है और Nothing ने इसे 5 साल तक Android अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है।

Nothing Phone 3 फोन के पीछे अब तीन 50 मेगापिक्सल कैमरे दिए गए हैं, इनमें एक 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ), दूसरा 50MP प्राइमरी सेंसर और तीसरा 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस है। साथ ही फ्रंट कैमरा भी अब 50MP है, जिसमें ऑटोफोकस का सपोर्ट मिल रहा है।

बैटरी और चार्जिंगफोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। Glyph Interface 2.0 फोन की बैक साइड में LED लाइट्स दी गई हैं जो कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन और चार्जिंग स्टेटस को शो करती हैं। इस बार Glyph Interface में और ज्यादा कस्टमाइजेशन और नए प्रीसेट्स जोड़े गए हैं।

