लूट लो! आज से ₹28,999 में मिल रहा Motorola का सबसे पतला रफ एंड टफ बॉडी वाला 5G फोन, 50MP सेल्फी कैमरा

संक्षेप:

Motorola Edge 70 आज से भारत में सेल के लिए उपलब्ध हो गया है। यह फोन कैमरा, 68W टर्बो चार्ज और IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। फोन Flipkart, Motorola India स्टोर ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।

Dec 23, 2025 03:53 pm IST
Motorola Edge 70 First Sale: मोटोरोला का सबसे पतला स्मार्टफोन मार्केट में अब Motorola Edge 70 की सेल की शुरुआत हो चुकी है, और यह फोन सबसे नए ट्रेंडेड फीचर्स के साथ प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंट में आया है। Motorola Edge 70 को भारत में 29,999 रुपए की कीमत में पेश किया गया है लेकिन इसे Flipkart, Motorola India की ऑफ़िशियल वेबसाइट से फर्स्ट सेल में सस्ते में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने फोन को तीन शानदार Pantone कलर ऑप्शन्स Bronze Green, Gadget Grey और Lily Pad में लॉन्च किया है, जो देखने में प्रीमियम फील देते हैं।

भारत में Motorola Edge 70 की कीमत और फर्स्ट सेल ऑफर्स

मोटोरोला एज 70 की शुरुआती कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये है। हालांकि, शुरुआती ऑफर के तहत, ग्राहकों को 1000 रुपये की बैंक छूट मिल रही है, जिससे फोन की प्रभावी कीमत 28,999 रुपये हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से 750 रुपये तक और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से 4,000 रुपये तक का 5 प्रतिशत कैशबैक दे रहा है। साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर आपको 15,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी।

ये भी पढ़ें:पहला मौका! कल ₹15,999 में खरीदें सबसे चमकदार डिस्प्ले, 50MP फ्रंट-बैक कैमरा फोन

Motorola Edge 70 की 5 बड़ी खासियतें

Motorola Edge 70 में 6.7-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। इसकी पीक ब्राइटनेस लगभग 4500 nits तक होती है, जिससे तेज धूप और इंडोर दोनों स्थितियों में स्क्रीन स्पष्ट दिखाई देती है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन से सुरक्षित किया गया है और फोन की मोटाई सिर्फ 5.99mm है।

फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SoC मौजूद है, जो 4nm प्रोसेस पर आधारित है। फोन में 8GB LPDDR5x RAM और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है। Motorola Edge 70 का कैमरा सेटअप काफी आकर्षक है इसमें 50MP का OIS प्राइमरी सेंसर, 50MP का ultrawide/macro-capable सेकेंडरी सेंसर और एक LED flash शामिल है। फ्रंट में 50MP सेल्फी कैमरा है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक सपोर्ट करता है। कैमरा में AI-आधारित फीचर्स जैसे AI Video Enhancement, AI Action Shot और AI Photo Enhancement भी मिलते हैं।

फोन 5000mAh silicon-carbon बैटरी से लैस है। यह 68W TurboPower वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी करता है, जिससे बैटरी जल्दी रिचार्ज हो सकती है। Motorola Edge 70 को IP68 + IP69 रेटिंग के साथ पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि यह धूल, पानी और एक्सट्रीम कंडीशन्स में भी बेहतर सुरक्षा देता है। इसके अलावा इसे MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है, जो ड्रॉप्स, वाइब्रेशन और तापमान के खिलाफ मजबूती दिखाता है।

डिवाइस Android 16 आधारित Hello UI पर चलेगा और कंपनी ने घोषणा की है कि इसे तीन बड़े Android OS अपडेट और चार साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी। कनेक्टिविटी फीचर्स में 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC और USB Type-C शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:BSNL का Christmas गिफ्ट! 1 रुपए में 30 दिन के लिए पाएं 60GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं।
Motorola

