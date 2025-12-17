Hindustan Hindi News
फिर से री-स्टॉक हुआ ₹3999 वाला Dual Sim टचफोन, 30 घंटे बैटरी, होगी वीडियो Call, Auto Call Recording भी

फिर से री-स्टॉक हुआ ₹3999 वाला Dual Sim टचफोन, 30 घंटे बैटरी, होगी वीडियो Call, Auto Call Recording भी

संक्षेप:

HMD Touch 4G बजट हाइब्रिड फोन भारत में 19 दिसंबर 2025 से फिर से स्टॉक में आ रहा है। फोन 30-घंटे बैटरी, Dual-SIM सपोर्ट, वीडियो कॉलिंग के साथ यह फोन लगभग 3,999 रुपए में उपलब्ध होगा।

Dec 17, 2025 02:41 pm IST Himani Gupta
बजट स्मार्टफोन की दुनिया में HMD Touch 4G एक अनोखे प्रकार का डिवाइस है जो “हाइब्रिड फोन” के रूप में ग्राहकों के लिए फिर से उपलब्ध हो रहा है। इस फोन को HMD Global ने पहली बार 7 अक्टूबर 2025 को भारत में लॉन्च किया था, और लोकप्रियता के कारण शुरू में यह जल्दी स्टॉक-आउट हो गया था। अब कंपनी ने 19 दिसंबर 2025 से इसे फिर से ताज़ा स्टॉक के रूप में उपलब्ध कराया है। फोन का डिज़ाइन छोटे और हल्के बॉडी में बना है (लगभग 100 ग्राम) और इसे Cyan तथा Dark Blue रंगों में खरीदा जा सकता है। IP52 रेटिंग इसे धूल और हल्की छींटों से सुरक्षित रखती है।

HMD Touch 4G की कीमत

HMD Touch 4G की कीमत लगभग 3,999 रुपए है और यह दो कलर Cyan और Dark Blue में खरीदा जा सकता है। HMD Touch 4G का स्टॉक 19 दिसंबर 2025 शाम 6:00 बजे से उपलब्ध होगा। यह सीमित स्टॉक में आएगा और जल्दी बिक सकता है। यह HMD की आधिकारिक वेबसाइट (hmd.com), प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा, जिससे ग्राहक सीधे खरीद सकते हैं।

HMD Touch 4G के फीचर्स और डिटेल स्पेसिफिकेशंस

HMD Touch 4G में 3.2-इंच का टचस्क्रीन QVGA डिस्प्ले है जो छोटे हाथों वाले यूज़र्स के लिए आरामदायक है और ग्रिड-आधारित UI को सपोर्ट करता है। इसका टच UI RTOS-based S30+ Touch प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता है। Touch 4G में Dual-SIM (Nano + Nano + microSD) सपोर्ट है, जिससे उपयोगकर्ता एक साथ दो नंबर और मेमोरी कार्ड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फोन 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, और Bluetooth 5.0 जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी ऑप्शन पेश करता है।

HMD Touch 4G की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका Express Chat ऐप है, जिससे उपयोगकर्ता टेक्स्ट मैसेज, आवाज़ नोट्स, और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं यह ऐप Android और iOS दोनों डिवाइसेज़ पर काम करता है। इसके अलावा Cloud Apps Suite से क्रिकेट के स्कोर, समाचार, मौसम अपडेट मिलेंगे। फोन में एक 2MP रियर कैमरा (LED फ्लैश के साथ) और एक 0.3MP VGA फ्रंट कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग और बेसिक फोटो-कैप्चर के लिए सही है।

साथ ही 3.5mm ऑडियो जैक, फीचर FM रेडियो (वायरड/वायरलेस) और MP3 प्लेयर हैं, जिससे यह फोन एक मल्टी-यूज डिवाइस बन जाता है। HMD Touch 4G में 1,950mAh की बैटरी है, जो एक चार्ज में लगभग 30 घंटे का उपभोग (स्टैंडबाय-सेंटरिक उपयोग) प्रदान करती है। यह बैटरी USB Type-C चार्जिंग के साथ आती है, जिससे चार्जिंग भी सरल और तेज़ है। फोन हल्के कार्य जैसे कॉल, चैट, इंटरनेट-ब्राउज़िंग और FM रेडियो है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
