Govt new rules to crack down IMEI fraud Tampering with mobile number result 50 lakh rupees fine and three-year jail term
मोबाइल के इस नंबर से की छेड़-छाड़ तो सीधे होगा ₹50 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल, सरकार का नया नियम

मोबाइल के इस नंबर से की छेड़-छाड़ तो सीधे होगा ₹50 लाख का जुर्माना, 3 साल की जेल, सरकार का नया नियम

संक्षेप: भारत सरकार ने IMEI फ्रॉड को रोकने के लिए नया नियम लागू किया है सभी मोबाइल डिवाइसेज का IMEI पंजीकरण अब अनिवार्य होगा। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

Wed, 19 Nov 2025 06:49 PM
Himani Gupta
भारत में मोबाइल धोखाधड़ी और क्लोन डिवाइसेज की समस्या को देखते हुए DoT (Department of Telecommunications) ने एक बड़ा कदम उठाया है “मोबाइल ID रजिस्ट्रेशन” को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत, अब हर मोबाइल निर्माता, इम्पोर्टर और विक्रेता को हर डिवाइस का IMEI (International Mobile Equipment Identity) पहले पंजीकृत करना होगा, ताकि संदिग्ध या नकली IMEI वाले हेडसेट्स को नेटवर्क से रोका जा सके। यह कदम केवल सुरक्षा को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यूजर के हितों की भी रक्षा करता है। इस पॉलिसी के पीछे Telecommunications Act, 2023 और Telecom Cyber Security Rules, 2024 का समर्थन है, जो IMEI छेड़छाड़ (IMEI tampering) को अपराध घोषित करता है। इस अपराध पर 3 साल तक की जेल और 50 रुपए लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नए IMEI रजिस्ट्रेशन नियम क्या है मकसद?

Counterfeit फोन घटाना नकली IMEI वाले फोन का व्यापार अक्सर चोरी या धोखाधड़ी से जुड़ा होता है। DoT ने IMEI पंजीकरण को अनिवार्य करके यह सुनिश्चित किया है कि हर फोन नेटवर्क पर वैध तरीके से चले। नेटवर्क ऑपरेटरों और पुलिस के लिए यह आसान होगा कि चोरी हुए या संदिग्ध डिवाइसेज की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाए। अब ग्राहक को यह डर नहीं रहेगा कि वे किसी फर्जी या नकली IMEI वाला फोन खरीद बैठेंगे।

दंड और जुर्माना

यदि कोई कंपनी या व्यक्ति IMEI छेड़छाड़ करता पाया गया, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माने के तौर पर 50 रुपए लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। ये अपराध गैर-जमानती (non-bailable) होंगे, मतलब जमानत मिलना कठिन होगा।

IMEI छेड़छाड़ (Tampering) क्यों खतरनाक है?

सुरक्षा को खतरा: IMEI बदलने वाले फोन का ट्रैक करना मुश्किल होता है, जिससे वे अपराधी गतिविधियों में लुप्त-प्रिओरिटी हो सकते हैं।

नकली और चोरी फोन: IMEI फ्रॉड का इस्तेमाल चोरी या डुप्लिकेट फोन को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। यह मोबाइल चोरी को बढ़ावा देता है।

टैक्स और कस्टम रूट चूक: IMEI पंजीकरण की अनिवार्यता से देश में गैरकानूनी इम्पोर्ट और टैक्स चोरी की संभावना कम होगी।

फॉरेंसिक ट्रेसिबिलिटी: पुलिस के लिए डिवाइस को लोकेट करना और ट्रेस करना आसान होगा, क्योंकि IMEI एक अनूठा पहचानकर्ता होता है।

आप जरूर रखें इन बातों का ध्यान

जब आप दूसरा-हैंड फोन खरीदें, तो विक्रेता से IMEI दिखाने के लिए कहें और उसे सरकारी डेटाबेस में चेक करें। यदि आप IMEI बदलाव या छेड़छाड़ की सूचना पाएं जैसे “IMEI बदलने की क्षमता वाला फोन” तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। चोरी-होए फोन की स्थिति में CEIR पोर्टल पर ब्लॉक करने के लिए IMEI दर्ज करना चाहिए। फोन खरीदते वक्त IMEI पंजीकरण सर्टिफिकेट की मांग करें यह आपको पुष्टि देगा कि फोन कानूनी और वैध है।

Himani Gupta

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
