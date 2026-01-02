Hindustan Hindi News
WhatsApp पर आया भारत सरकार का Nyaya Setu, अब एक क्लिक से मिलेगी कानूनी मदद, ऐसे करें यूज

संक्षेप:

Govt launches Nyaya Setu on WhatsApp: भारत सरकार का न्याय सेतु अब WhatsApp यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। गुरुवार को, भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने घोषणा की कि न्याय सेतु अब वॉट्सऐप पर यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। कैसे काम करेगा, चलिए जानते हैं सबकुछ..

Jan 02, 2026 03:58 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार का न्याय सेतु अब WhatsApp यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। गुरुवार को, भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने घोषणा की कि न्याय सेतु अब वॉट्सऐप पर यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मकसद नागरिकों को कानूनी मदद देना है। अब आप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर न्याय सेतु के जरिए मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकते हैं। कैसे काम करेगा यह प्लेटफॉर्म, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

क्या है न्याय सेतु?

न्याय सेतु भारत सरकार द्वारा अगस्त 2024 में शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। इसका मकसद कानूनी सहायता तक लोगों की पहुंच को बेहतर बनाना है। यह सर्विस यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है कि नागरिकों को जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं में उलझे बिना तुरंत मार्गदर्शन मिले। अब, सीधे वॉट्सऐप इंटीग्रेशन के साथ, नागरिकों के लिए इस प्लेटफॉर्म से कानूनी मदद पाना और भी आसान हो जाएगा। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि यह अपडेट ‘यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर कानूनी सहायता हर नागरिक के लिए हमेशा तेज और आसानी से उपलब्ध हो।’

Nyaya Setu on WhatsApp

कानूनी सहायता पाना हो जाएगा आसान

न्याय सेतु लीगल रिसोर्स और भारतीय नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने के लिए वॉट्सऐप की पॉपुलैरिटी और आसानी का इस्तेमाल करता है। एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग ऐप में यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस देकर, यह प्लेटफॉर्म लीगल मदद से जुड़ी आम रुकावटों को दूर करता है। नागरिकों को अब बेसिक मदद या जानकारी के लिए खुद लीगल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, जिससे लीगल गाइडेंस ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है।

बस '7217711814' नंबर नंबर पर करना होगा मैसेज

अगर आप वॉट्सऐप पर न्याय सेतु से कानूनी जानकारी या सलाह लेना चाहते हैं, तो आप ऐप पर '7217711814' नंबर पर मैसेज करके ऐसा कर सकते हैं। यह नंबर वॉट्सऐप पर 'टेली-लॉ' के नाम से दिखेगा, और आपको कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी और कानूनी मदद के ऑप्शन देगा। न्याय सेतु चैटबॉट सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए कहेगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, आप चैट में कानूनी सलाह पा सकेंगे। हमने इस फीचर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान चैटबॉट में एरर आ गया।

हालांकि, अभी आप अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई किए बिना भी न्याय सेतु वॉट्सऐप चैटबॉट से कानूनी जानकारी और कानूनी सहायता पा सकते हैं। न्याय सेतु चैटबॉट भारत में सभी वॉट्सऐप यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे Android, iOS और वेब पर एक्सेस किया जा सकता है।

अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
