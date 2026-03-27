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घर बैठे FREE में सीखें AI, सरकार देगी 15,000 स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई

Mar 27, 2026 03:07 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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AI Skilling Program: अब आपका AI सीखने का सपना घर बैठे पूरा हो सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के सहयोग से Google और YouTube के साथ साझेदारी की है। कैसे करें कोर्स के लिए अप्लाई, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

घर बैठे FREE में सीखें AI, सरकार देगी 15,000 स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई

इस समय हर तरफ AI की ही चर्चा हो रही है। अगर आप भी AI को सीखने का प्लान कर रहे हैं, ताकि एआई के क्षेत्र में करियर बनाया जा सके, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपका AI सीखने का सपना घर बैठे पूरा हो सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के सहयोग से Google और YouTube के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी की घोषणा युवा क्रिएटर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए एक नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। यह प्रोग्राम क्रिएटिव फील्ड के छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए 15,000 स्कॉलरशिप प्रदान करेगा।

इस स्कॉलरशिप का मकसद सीधा-सा है, लोगों को यह सीखने में मदद करना कि कंटेंट बनाने में AI टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें। वीडियो एडिटिंग से लेकर कहानी कहने तक, आज डिजिटल कंटेंट बनाने के तरीके में AI एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद क्रिएटर्स को इस बदलाव के लिए तैयार करना है। चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

हर कोर्स के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट

इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उम्मीदवार AI की बेसिक चीजों से स्पेशलाइजेशन तक सब कुछ सीख सकें। इस कोर्स को दो चरणों में बांटा गया है: फाउंडेशन और स्पेशलाइजेशन। फाउंडेशन कोर्स सिर्फ ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है, जबकि स्पेशलाइजेशन कोर्स हाइब्रिड मोड में उपलब्ध है। सीखने वाले अपनी स्पीड से इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स की कुल अवधि 33+ घंटे है। जो लोग फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेंगे, वे स्पेशलाइजेशन कोर्स में दाखिला लेने के एलिजिबल होंगे। हर कोर्स पूरा होने के बाद, सीखने वालों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा।

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15,000 स्कॉलरशिप की घोषणा

इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियतों में से एक 15,000 स्कॉलरशिप की घोषणा है। ये स्कॉलरशिप छात्रों और उभरते हुए क्रिएटर्स को लागत की ज्यादा चिंता किए बिना ट्रेनिंग हासिल करने में मदद करेंगी।

इन कोर्स का फोकस एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और कंटेंट प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों पर होगा। इसका मकसद युवा प्रोफेशनल्स को यह सिखाकर "भविष्य के लिए तैयार" करना है कि वे अपने काम में AI का इस्तेमाल कैसे करें। शॉर्ट वीडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ते चलन के साथ, इस तरह की स्किल्स पहले से कहीं ज्यादा कीमती होते जा रहे हैं।

AI Skilling Program के लिए अप्लाई कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे बताएं स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं:

- IICT की आधिकारिक वेबसाइट- iict.org पर जाएं।

- होमपेज पर, आपको AI Skills House के लिए एनरोल करने का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करें।

- आपको AI Skills House - Phase I के आवेदन फॉर्म वाले पेज पर भेज दिया जाएगा।

- एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करने के लिए सभी आवश्यक फील्ड भरें।

- सभी डिटेल्स भरने के बाद, 'Submit Registration' पर क्लिक करें।

- अब आप AI Skills House प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं।

इस प्रोग्राम की अवधि कितनी है?

फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन 33 घंटे की पढ़ाई के भीतर पूरे किए जा सकते हैं। जो छात्र फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेते हैं, वे खास क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और एडवांस्ड टूल ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं; यह आपकी अपनी गति और चुने हुए क्रिएटिव ट्रैक के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

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Google और YouTube के साथ साझेदारी

Google और YouTube की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने साथ इंडस्ट्री का वास्तविक अनुभव लेकर आते हैं। उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे टूल्स, ट्रेनिंग सपोर्ट और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराएंगे, जिनका क्रिएटर्स वास्तव में उपयोग कर सकें।

YouTube के लिए, इसका मतलब यह भी है कि क्रिएटर्स को AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद करना, जिससे प्लेटफॉर्म पर बेहतर वीडियो बन सकें और ज्यादा एंगेजमेंट हो सके। यह प्रोग्राम सरकार की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार करना है। AI, इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके को बदल रहा है, और कुशल प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है।

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टेक कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हुए, सरकार सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा व्यावहारिक और जॉब-फोकस्ड बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर, यह पहल कई युवा भारतीयों को डिजिटल और क्रिएटिव क्षेत्र में अपना करियर बनाने में मदद कर सकती है, और साथ ही वैश्विक AI सिनेरियो में भारत को और भी मजबूत बना सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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