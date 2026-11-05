Android यूजर्स हो जाएं अलर्ट, 'हाईजैक' हो सकते हैं वर्जन 14 से 17 पर चलने वाले फोन!

अगर आप भी Android फोन चला रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी है, जिसमें कहा गया है कि ओएस वर्जन 14 से लेकर 17 तक के वर्जन में खामियां पाई गई हैं।

CERT-In ने बताया ये खामियां एंड्रॉयड वर्जन 14, 15, 16, 16-qpr2 और 17 को प्रभावित करती हैं।

Android फोन चलाने वाले सैकड़ों यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी एंड्रॉयड यूजर हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि इसके कई ओएस वर्जन में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें नए और पुरानी दोनों तरह के वर्जन शामिल हैं। इससे प्रभावित होने वाले यूजर्स का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि एंड्रॉयड दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। खबर है कि एंड्रॉयड 14 से लेकर एंड्रॉयड 17 ओएस वर्जन पर चलने वाले यूजर्स हैकर्स के निशाने पर आ सकते हैं। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चेतावनी दी है कि "एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कमियां पाई गई हैं"। एजेंसी ने 4 नवंबर, 2026 को जारी अपनी एडवाइजरी में इसे "क्रिटिकल" रेटिंग दी है।

एंड्रॉयड के इतने सारे वर्जन खतरे में एजेंसी ने बताया ये कमियां एंड्रॉयड वर्जन 14, 15, 16, 16-qpr2 और 17 को प्रभावित करती हैं। यह एडवाइजरी उन लोगों और संगठनों के लिए है जो इन वर्जन का इस्तेमाल करते हैं।

फोन को हाईजैक कर सकते हैं हैकर्स एजेंसी के अनुसार, कोई हमलावर इन कमियों का फायदा उठाकर टारगेट सिस्टम का पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है, सिस्टम से संवेदनशील डेटा चुरा सकता है, सिस्टम में मलिशियस कोड चला सकता है, या टारगेट डिवाइस पर 'डिनायल-ऑफ-सर्विस' (denial-of-service) जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। साफ शब्दों में कहें तो हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर फोन को 'हाईजैक' कर सकता है। एजेंसी का कहना है कि ये खामियां एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क और सिस्टम सहित अन्य कंपोनेंट्स में मौजूद हैं।

गूगल ने पहले ही कर दिया था अलर्ट सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने अक्टूबर 2026 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी बुलेटिन जारी किया है, जिसे 5 अक्टूबर को पब्लिश किया गया और 8 अक्टूबर को अपडेट किया गया है। इसमें सबसे गंभीर समस्या सिस्टम कंपोनेंट में एक क्रिटिकल खामी है, जिससे हैकर को सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल सकता है। इसके लिए हमलावर को किसी परमिशन या यूजर के किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेमवर्क में सबसे गंभीर खामी रिमोट डिनायल ऑफ सर्विस का कारण बन सकती है, जिससे सिस्टम काम करना बंद कर देता है। कंपनी ने सभी समस्याओं की जानकारी अपने एंड्रॉयड पार्टनर्स को बुलेटिन पब्लिश करने से कम से कम एक महीने पहले दे दी थी।

तुरंत अपडेट करें डिवाइस एजेंसी ने सलाह दी है तुरंत वेंडर द्वारा बताए गए सही अपडेट लागू करें। एजेंसी ने कहा कि 2026-10-01 या उससे बाद के सिक्योरिटी पैच लेवल वाले डिवाइस, गूगल के बुलेटिन में बताई गई सभी समस्याओं से सुरक्षित हैं।

एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए सोर्स कोड पैच जारी कर दिए गए हैं, और बुलेटिन में इसके बाहर के पैच के लिंक भी दिए गए हैं। एंड्रॉयड 10 और उसके बाद के वर्जन वाले डिवाइसों को सिक्योरिटी अपडेट के साथ-साथ गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी मिल सकते हैं।