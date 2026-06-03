खतरे में करोड़ों यूजर्स का डेटा, सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं जालसाज; सरकार का अलर्ट

Microsoft Office के भारतीय यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद सरकार ने इसके यूजर्स को अलर्ट किया है। दरअसल, सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को इसमें खतरनाक सुरक्षा खामी मिली है। कैसे रहें सेफ, चलिए बताते हैं

यदि आप रोजाना Microsoft Office का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। खुद सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर्स के लिए एक सुरक्षा खामी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसे 'हाई रिस्क' कैटेगरी में रखा गया है, जो हैकर्स को टारगेट सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे सकती है। यानी इस खामी का फायदा उठाकर हैकर्स किसी का भी सिस्टम हाईजैक कर सकते हैं। अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी में, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने कहा कि सुरक्षा खामी Microsoft Office को प्रभावित करती है और इसे CVE-2026-45659 के रूप में ट्रैक किया गया है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि हैकर्स किसी यूजर्स के डिवाइस पर मलिशियल कोड चलाने की खामी का फायदा उठा सकते हैं।

सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं हैकर टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करने वाली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक खामी सामने आई है, जिसकी मदद से हैकर टारगेट सिस्टम पर मनमाना कोड चला सकता है।

यह एडवाइजरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशन्स और इंडिविजुअल्स पर लागू होती है, और CERT-In ने इस जोखिम को 'हाई' कैटेगरी में रखा है। उनके अनुसार, यह समस्या इस बात से जुड़ी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ खास तरह के डेटा को किस तरह से हैंडल करता है।

एजेंसी ने कहा, "अविश्वसनीय डेटा के डीसीरियलाइजेशन के कारण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंपोनेंट्स में रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की भेद्यता मौजूद है। हमलावर विशेष रूप से तैयार किए गए डेटा को एक असुरक्षित सर्वर पर भेजकर नेटवर्क पर इस सुरक्षा खामी का फायदा उठा सकता है।"

कोई हैकर नेटवर्क के जरिए किसी कमजोर सिस्टम को खास तौर पर तैयार किया गया डेटा भेजकर इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। अगर यह हमला कामयाब हो जाता है, तो हैकर संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, बिना इजाजत के बदलाव कर सकते हैं, या पूरा सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट्स में से एक है, जिसका इस्तेमाल बिजनेस और आम यूजर्स, दोनों ही डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं।