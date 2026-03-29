करोड़ों iPhone यूजर्स खतरे में, चोरी हो सकता है पर्सनल डेटा, खुद सरकार ने दी चेतावनी

Mar 29, 2026 10:18 am IST

अगर आप भी Apple iPhone, Mac या फिर कोई भी अन्य ऐप्पल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐप्पल के सैंकड़ों डिवाइस पर खतरा मंडरा रहा है। खुद भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने एक 'हाई-सीवियरिटी' (बहुत गंभीर) चेतावनी जारी की है।

दुनिया के सबसे सेफ माने जाने वाले ऐप्पल प्रोडक्ट भी अब खतरे हैं। अगर आप भी Apple iPhone, Mac या फिर कोई भी अन्य ऐप्पल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐप्पल के सैंकड़ों डिवाइस पर खतरा मंडरा रहा है। खुद भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, CERT-In ने एक 'हाई-सीवियरिटी' (बहुत गंभीर) चेतावनी जारी की है, जिसमें Apple के पूरे इकोसिस्टम में मौजूद कई सुरक्षा खामियों के बारे में बताया गया है। 26 मार्च को जारी इस एडवाइजरी में उन कमजोरियों की ओर इशारा किया गया है, जिनका फायदा उठाकर हमलावर आपकी संवेदनशील जानकारी तक दूर बैठे आसानी से पहुंच सकते हैं, या यहां तक कि आपके डिवाइस पर अपना कंट्रोल भी जमा सकते हैं, यानी हाईजैक कर सकते हैं। चलिए डिटेल में बताते हैं क्या है पूरा मामला और किन यूजर्स को खतरा है...

एजेंसी ने क्या कहा CERT-In एजेंसी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करती है, ने इन समस्याओं को "हाई-सीवियरिटी" (बहुत गंभीर) की श्रेणी में रखा है। एजेंसी के अनुसार, कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं, जिनका अलग-अलग तरीकों से गलत फायदा उठाया जा सकता है।

आसान शब्दों में कहें तो, हमलावर कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोड आपके डिवाइस में चला सकते हैं, आपके डिवाइस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, या पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर सकते हैं। ऐसे करके वे आपके फोन से पर्सनल डेटा और बैंकिंग डिटेल्स तक चुरा सकते हैं और आपके पूरे डिवाइस को हाईजैक कर सकते हैं। इस एडवाइजरी में डेटा लीक और 'डिनायल-ऑफ-सर्विस' हमलों जैसे जोखिमों का भी जिक्र है, जो डिवाइस के सामान्य इस्तेमाल में रुकावट डाल सकते हैं।

यह समस्या किसी एक बग की वजह से नहीं है। एजेंसी का कहना है कि यह ऐप्पल के सॉफ्टवेयर के अलग-अलग हिस्सों में फैली कई कमियों का मेल है। इनमें सिस्टम कंपोनेंट्स और सिक्योरिटी लेयर्स से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं।

चूंकि एक ही समय पर कई कमजोरियां मौजूद हैं, इसलिए हमलावर संभावित रूप से उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। इससे रिमोट एक्सेस, प्रिविलेज एस्केलेशन या निजी जानकारी के उजागर होने जैसे ज्यादा गंभीर खतरों की संभावना बढ़ जाती है।

सबसे ज्यादा खतरे में ये डिवाइस यह चेतावनी ऐप्पल के कई प्रोडक्ट्स पर लागू होती है, खासकर उन पर जो पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर चल रहे हैं। इस लिस्ट में iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और यहां तक कि Apple Vision Pro जैसे डिवाइस भी शामिल हैं। हाल के अपडेट से पहले जारी किए गए सॉफ्टवेयर वर्जन, जैसे कि पुराने iOS, macOS, Safari और watchOS बिल्ड, विशेष रूप से खतरे में हैं।

iPhone-iPad: iOS और iPadOS के 26.4 और 18.7.7 से पुराने वर्जन

Mac: macOS Tahoe 26.4 से पुराने वर्जन, macOS Sequoia 15.7.5 से पुराने वर्जन और macOS Sonoma 14.8.5 से पुराने वर्जन

Safari, watchOS, tvOS, Xcode और visionOS: 26.4 से पुराना वर्जन