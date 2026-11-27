WhatsApp के करोड़ों यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने यूजर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी है और उन्हें वॉट्सऐप को नए वर्जन में तुरंत अपग्रेड करने के लिए भी कहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं…

एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें टारगेट सिस्टम पर मनमाना कोड एग्जीक्यूट करने और डेटा चोरी करने में कामयाब हो सकते हैं।

भारत, WhatsApp के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। देश में वॉट्सऐप के 85 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। लोग अपनों से बातचीत करने के लिए और फोटो-वीडियो भेजने के लिए रोजाना घंटों इस प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। अगर आप भी वॉट्सऐप यूजर हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने वॉट्सऐप और वॉट्सऐप बिजनेस में मौजूद कई सुरक्षा खामियों को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। ये खामियां एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज और मैक प्लेटफॉर्म पर मौजूद वॉट्सऐप और वॉट्सऐप बिजनेस को प्रभावित कर रही हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स डेटा चोरी कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में बताते हैं...

टाइम्सनाउ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एंजेंसी CERT-In के अनुसार, वॉट्सऐप के अलग-अलग प्रोडक्ट में कई सुरक्षा खामियों पाई गई हैं, जो हैकर्स को टारगेट डिवाइस में मलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने, संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने और कुछ सुरक्षा प्रतिबंधों को बायपास करने की अनुमति दे सकती है। एजेंसी ने इन खामियों का हाई रिस्क रेटिंग दी है।

एजेंसी ने बताया कौन से वॉट्सऐप प्रोडक्ट्स खतरे में एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया है कि अलग-अलग वॉट्सऐप प्रोडक्ट्स में खामियां मौजूद हैं, जिनमें एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप, एंड्रॉयड के लिए वॉट्सऐप बिजनेस, आईओएस के लिए वॉट्सऐप, आईओएस के लिए वॉट्सऐप बिजनेस, मैक डेस्कटॉप के लिए वॉट्सऐप और विंडोज के लिए वॉट्सऐप शामिल हैं। एजेंसी ने इन सुरक्षा खामियों के पीछे अलग-अलग तकनीकी कमजोरियों की पहचान की है। इनमें अटैचमेंट स्पूफिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, इम्प्रॉपर सर्टिफिकेट चैन वेलिडेशन, एआई-रिच रिस्पॉन्स मैसेज का अधूरा वेलिडेशन और एक्सटर्नल एड-रिप्लाई यूआरएल शामिल हैं।

साफ शब्दों में कहें तो, ये खामियां हैकर्स को टारगेट डिवाइस पर विशेष रूप से तैयार किए गए मैसेज, अटैचमेंट या यूआरएल भेजकर ऐप का फायदा उठाने का मौका दे सकती हैं। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हैकर्स इन खामियों का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें टारगेट सिस्टम पर "मनमाना कोड एग्जीक्यूट करने, संवेदनशील जानकारी यानी पर्सनल डेटा को एक्सेस करने, सुरक्षा प्रतिबंधों को बायपास करने या एप्लिकेशन डेटा में हेरफेर करने" की अनुमति मिल सकती है। चेतावनी में पर्सनल यूजर्स और ऑर्गनाइजेशन दोनों शामिल हैं जो प्रभावित वॉट्सऐप एप्लिकेशन का उपयोग करते हैं।

वॉट्सऐप यूजर्स को सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए सेफ रहने के लिए सबसे जरूरी है वॉट्सऐप को लेटेस्ट अपडेट में अपग्रेड करना। एजेंसी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे तुरंत वॉट्सऐप को अपडेट कर लें। इसके लिए यूजर गूगल प्ले स्टोर, ऐप्पल ऐप स्टोर या फिर ऑफिशियल डेस्कटॉप ऐप अपडेट चैनल के माध्यम से उपलब्ध अपडेट की जांच कर सकते हैं।