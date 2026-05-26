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फोन उठाते ही खाली हो सकता बैंक अकाउंट, सरकार ने दी Fake Calls से बचने की चेतावनी; +91 नंबर से आए कॉल से रहें सावधान

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार ने +91 नंबर से आने वाली फेक इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी भारतीय नंबर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। जानें इससे बचने के तरीके:

फोन उठाते ही खाली हो सकता बैंक अकाउंट, सरकार ने दी Fake Calls से बचने की चेतावनी; +91 नंबर से आए कॉल से रहें सावधान

तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के बीच सरकार ने लोगों के लिए एक नया और जरूरी अलर्ट जारी किया है। अब साइबर अपराधी International Calls को भारतीय नंबर जैसा दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कॉल्स +91 नंबर से आती हुई दिखाई देती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि कॉल भारत से ही की गई है। सरकार का कहना है कि ठग अब नई तकनीक का इस्तेमाल करके विदेशी कॉल्स को भारतीय मोबाइल नंबर जैसा दिखा रहे हैं। कई मामलों में लोग इन कॉल्स पर भरोसा करके अपनी बैंकिंग डिटेल, OTP या पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं और बाद में उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है।

Cyber Criminals लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। कभी KYC अपडेट के नाम पर, कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी सरकारी एजेंसी का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है। अब +91 नंबर वाले Fake International Calls ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि हर यूजर इस स्कैम के बारे में सही जानकारी रखे और सतर्क रहे।

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देशभर में बढ़ीं Fake International Calls

कैसे लोगों को बनाया जा रहा निशाना

ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार वे बैंक अधिकारी, पुलिस, सरकारी एजेंसी या KYC टीम बनकर कॉल करते हैं और लोगों से निजी जानकारी मांगते हैं। क्योंकि कॉल पर +91 नंबर दिखाई देता है, इसलिए लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यही भरोसा ठगों को लोगों तक पहुंचने और उन्हें धोखा देने का मौका देता है।

आपकी इन जानकारियों को चुराने की कोशिश करते हैं ठग

Scammers अक्सर OTP, Bank Account Details, Debit/Credit Card Number, Aadhaar Details, UPI PIN, Internet Banking Password हासिल करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर तुरंत भरोसा न करें। अगर कोई व्यक्ति फोन पर बैंकिंग या निजी जानकारी मांगता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं।

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अब सिर्फ सामान्य कॉल ही नहीं, बल्कि WhatsApp Calls के जरिए भी फ्रॉड बढ़ रहा है। कई बार विदेशी नंबर भारतीय नंबर जैसे दिखाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से कॉल उठा लें। अगर कोई कॉलर आप पर जल्दी फैसला लेने का दबाव बना रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है या OTP मांग रहा है, तो समझ जाएं कि मामला संदिग्ध हो सकता है।

ऐसे करें खुद को सुरक्षित

किसी भी अनजान कॉल पर OTP शेयर न करें। बैंक कभी फोन पर PIN या पासवर्ड नहीं मांगता है। किसी भी संदिग्ध नंबर तुरंत ब्लॉक करें। स्पैम रिपोर्टिंग फीचर का इस्तेमाल करें। सिर्फ Official Apps और वेबसाइट पर भरोसा करें। अगर आपने गलती से किसी ठग को बैंकिंग जानकारी दे दी है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। साथ ही Cyber Crime Helpline 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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