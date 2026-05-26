फोन उठाते ही खाली हो सकता बैंक अकाउंट, सरकार ने दी Fake Calls से बचने की चेतावनी; +91 नंबर से आए कॉल से रहें सावधान

सरकार ने +91 नंबर से आने वाली फेक इंटरनेशनल स्कैम कॉल्स को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। साइबर अपराधी भारतीय नंबर बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। जानें इससे बचने के तरीके:

तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के बीच सरकार ने लोगों के लिए एक नया और जरूरी अलर्ट जारी किया है। अब साइबर अपराधी International Calls को भारतीय नंबर जैसा दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कॉल्स +91 नंबर से आती हुई दिखाई देती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि कॉल भारत से ही की गई है। सरकार का कहना है कि ठग अब नई तकनीक का इस्तेमाल करके विदेशी कॉल्स को भारतीय मोबाइल नंबर जैसा दिखा रहे हैं। कई मामलों में लोग इन कॉल्स पर भरोसा करके अपनी बैंकिंग डिटेल, OTP या पर्सनल डिटेल शेयर कर देते हैं और बाद में उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है।

Cyber Criminals लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। कभी KYC अपडेट के नाम पर, कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी सरकारी एजेंसी का नाम लेकर लोगों को डराया जाता है। अब +91 नंबर वाले Fake International Calls ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में जरूरी है कि हर यूजर इस स्कैम के बारे में सही जानकारी रखे और सतर्क रहे।

कैसे लोगों को बनाया जा रहा निशाना ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार वे बैंक अधिकारी, पुलिस, सरकारी एजेंसी या KYC टीम बनकर कॉल करते हैं और लोगों से निजी जानकारी मांगते हैं। क्योंकि कॉल पर +91 नंबर दिखाई देता है, इसलिए लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। यही भरोसा ठगों को लोगों तक पहुंचने और उन्हें धोखा देने का मौका देता है।

आपकी इन जानकारियों को चुराने की कोशिश करते हैं ठग Scammers अक्सर OTP, Bank Account Details, Debit/Credit Card Number, Aadhaar Details, UPI PIN, Internet Banking Password हासिल करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर तुरंत भरोसा न करें। अगर कोई व्यक्ति फोन पर बैंकिंग या निजी जानकारी मांगता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं।

अब सिर्फ सामान्य कॉल ही नहीं, बल्कि WhatsApp Calls के जरिए भी फ्रॉड बढ़ रहा है। कई बार विदेशी नंबर भारतीय नंबर जैसे दिखाए जाते हैं ताकि लोग आसानी से कॉल उठा लें। अगर कोई कॉलर आप पर जल्दी फैसला लेने का दबाव बना रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है या OTP मांग रहा है, तो समझ जाएं कि मामला संदिग्ध हो सकता है।