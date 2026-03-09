सरकार की चेतावनी! PAN डाउनलोड करने से जुड़े मैसेज और Email पर भूलकर भी न करें क्लिक, एक गलती कर सकती कंगाल

सरकार ने e-PAN डाउनलोड कराने वाले फर्जी ईमेल स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। आइए आपको बताते हैं स्कैम कैसे काम करता है और सुरक्षित रहने के तरीके।

साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच सरकार ने एक नए ऑनलाइन स्कैम को लेकर लोगों को चेतावनी दी है। यह स्कैम e-PAN कार्ड डाउनलोड के नाम पर लोगों को निशाना बना रहा है। कई लोगों को ऐसे ईमेल मिल रहे हैं जिनमें लिखा होता है कि वे अपने e-PAN कार्ड को डाउनलोड करें। इन ईमेल में एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ऐसे ईमेल पूरी तरह फर्जी हैं और इनका मकसद लोगों की पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स को चोरी करना है।

PIB Fact Check ने चेतावनी जारी की है और लोगों से कहा है कि ऐसे किसी भी ईमेल पर भरोसा न करें। यह एक तरह का “फिशिंग स्कैम” है, जिसमें अपराधी सरकारी संस्था बनकर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से ऐसे लिंक पर क्लिक कर देता है, तो उसका PAN, Aadhaar या बैंक से जुड़ी जानकारी चोरी हो सकती है। इसलिए ऐसे ईमेल से सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

ऐसे काम करता है e-PAN ईमेल स्कैम इस स्कैम में साइबर अपराधी लोगों को फर्जी ईमेल भेजते हैं। यह ईमेल बिल्कुल सरकारी ईमेल जैसा लगता है, इसलिए कई लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं। ईमेल में लिखा होता है कि आपका e-PAN कार्ड तैयार है और इसे डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, वह एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है। यह वेबसाइट असली सरकारी पोर्टल जैसी दिखती है और यूजर से PAN नंबर, Aadhaar नंबर या बैंक डिटेल जैसी जानकारी भरने को कहती है। अगर कोई व्यक्ति यह जानकारी दे देता है, तो साइबर अपराधी उसका डेटा चुरा लेते हैं।

सरकार की सलाह PIB Fact Check ने साफ कहा है कि e-PAN डाउनलोड करने के नाम पर भेजे जा रहे ऐसे ईमेल पूरी तरह फर्जी हैं। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक या मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें और उसमें दी गई जानकारी को शेयर न करें। सरकार का कहना है कि PAN से जुड़ी सेवाएं केवल आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ही दी जाती हैं और किसी भी अनजान ईमेल के जरिए लोगों से जानकारी नहीं मांगी जाती।

ऐसे पहचानें फर्जी ईमेल 1. अगर ईमेल किसी अजीब या अनजान आईडी से आया है, तो वह फर्जी हो सकता है।

2. स्कैम ईमेल में अक्सर लिखा होता है कि तुरंत लिंक पर क्लिक करें।

3. अगर ईमेल में PAN, Aadhaar, OTP या बैंक डिटेल मांगी जा रही है तो सावधान हो जाएं।

4. कई बार लिंक असली सरकारी वेबसाइट जैसा दिखता है लेकिन असल में नकली होता है।